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名家分享~福澤喬》印度拚半導體的企圖與挑戰

印度半導體市場規模正在迅速擴張，古吉拉特邦已成為產業布局的重心，德勒拉與薩南德尤其關鍵。但同時也面臨材料、設備、人才、營運穩定性與上下游客戶的挑戰，若能與日、台合作，三方把供應、技術與訓練體系接上，對彼此都有益。
名家分享

名家分享

2026/04/26 13:30

◎ 福澤喬

印度對半導體產業野心勃勃，渴望把半導體從進口商品變成國家實力的一部分；示意圖。（彭博）印度對半導體產業野心勃勃，渴望把半導體從進口商品變成國家實力的一部分；示意圖。（彭博）

印度想做的，早已不只是多賣幾支手機、多組伺服器，而是把半導體從進口商品變成國家實力的一部分。這個轉向背後有很清楚的政策意志：政府把晶片視為國安、產業自主與未來成長的交會點，透過「印度半導體使命」投入巨額補貼，希望把原本偏重消費市場、組裝與軟體服務的產業結構，往設計、製造、封裝測試更完整地往前推

從市場面看，印度本地對智慧型手機、汽車電子、資料中心與AI應用的需求正在疊高，半導體市場規模也被預估將從2023年的5.7兆日圓，成長到2030年的15兆日圓。這樣的擴張速度，讓新德里不再滿足於做全球供應鏈的終端市場，而是要把自己放進供應鏈的中段與核心。補助條件也相當直接，中央政府最高補貼可達資本支出的五成，部分州政府再往上加碼，總補助比率上看七成。對企業而言，這等於把最難跨出的第一步——高資本投入與落地風險——先由國家扛下一大半，也難怪近年大型案子接連出現

真正讓印度半導體版圖開始有輪廓的，不是口號，而是一座座工廠和明確的時程表。古吉拉特邦已成為產業布局的重心，德勒拉與薩南德尤其關鍵。塔塔集團與力積電合作推動的前段晶圓廠，瞄準28奈米到120奈米成熟製程，規劃月產能五萬片，目標在2027年量產，這代表印度終於朝本土晶圓製造跨出象徵性也具實質意義的一步。

印度半導體製造據點、製造流程與技術合作夥伴。（取自貼文）印度半導體製造據點、製造流程與技術合作夥伴。（取自貼文）

與此同時，後段封裝測試比前段更快進入可見成果期。美光在薩南德建置DRAM與NAND封測廠，第一階段預計在2026年6月完成；塔塔旗下TSAT則在阿薩姆邦推動封測設施，並與博世合作，希望把前後段鏈結起來。這樣的順序並不意外。對印度而言，封裝測試的技術門檻、資本壓力與供應鏈條件，相對更適合作為起步點，也更能在短時間內累積人才、流程與客戶信任。換句話說，印度不是一開始就硬碰最尖端製程，而是先把能做、做得快、能帶動產業群聚的部分站穩，再慢慢把製造深度往前推。

如果只看工廠，容易低估印度在半導體領域真正的底牌。它最早成形、也最具全球辨識度的優勢，其實來自設計與研發人才印度目前擁有全球約兩成的晶片設計工程師，全球能力中心數量更高達1,950個，吸納超過190萬名人才，這使它在晶片設計、驗證、IP開發、系統整合與軟硬體協同方面，早已是跨國企業離不開的基地。AMD計畫在2028年前把相關人力翻倍到一萬人，高通在多座城市已部署約1.7萬名研發與設計人員，NVIDIA也打算擴大AI與設計共同開發團隊，連瑞薩都把3奈米車用SoC設計據點放進印度。

這些布局透露出一個現實：即使印度距離最完整、最成熟的晶圓製造體系還有路要走，它在全球晶片研發鏈上的位置，卻早就不是候補。政府也看準這點，透過設計連動型支援計畫扶植本土晶片專案，把AI邊緣運算、5G基地台、車載感測器等應用拉進來，讓人才優勢不只是替國際大廠服務，也開始轉化為本地技術與產品能力

印度擁有優秀的研發人才，是跨國企業離不開的基地。AMD計畫在2028年前把相關人力翻倍到一萬人，美國高通公司即在印度多座城市已部署約1.7萬名研發與設計人員。（彭博）印度擁有優秀的研發人才，是跨國企業離不開的基地。AMD計畫在2028年前把相關人力翻倍到一萬人，美國高通公司即在印度多座城市已部署約1.7萬名研發與設計人員。（彭博）

印度半導體的機會很大，難處也不小，而且多半不是靠一兩筆補助就能解決。電力穩定性仍是製造業最現實的門檻，停電頻率與停電時間都明顯高於亞洲領先製造基地；超純水雖可隨廠建置逐步到位，但特殊氣體、化學品與晶圓等關鍵原材料，目前仍高度仰賴進口，物流成本與基礎設施效率也會直接影響國際競爭力。這表示印度要挑戰的不是單一工廠能否投產，而是能否在十年尺度內把材料、設備、人才、營運穩定性與上下游客戶一起培養起來

也因此，日台印合作被視為相當務實的方向。日本擅長材料、設備與製程支援，印度擁有人才、軟體能力與快速擴大的終端市場，加上台灣的半導體技術，三邊如果能把供應、技術與訓練體系接上，對彼此都是補位，而不是重複投資。從全球企業的角度看，印度的意義也不只是新增一個生產據點，而是在美中對抗、地緣政治風險升高的環境裡，提供另一個可以分散風險、建立事業持續計畫的節點。

接下來幾年，印度能不能把設計強、製造弱的輪廓，慢慢修成更完整的半導體體系，關鍵不在口號，而在它是否有能力把這場產業追趕，撐成一場耐力戰。

（作者為東亞政經觀察家）

本文經授權轉載自Joel來談日本臉書

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