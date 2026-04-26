名家分享~福澤喬》印度拚半導體的企圖與挑戰

印度半導體市場規模正在迅速擴張，古吉拉特邦已成為產業布局的重心，德勒拉與薩南德尤其關鍵。但同時也面臨材料、設備、人才、營運穩定性與上下游客戶的挑戰，若能與日、台合作，三方把供應、技術與訓練體系接上，對彼此都有益。

◎ 福澤喬

印度對半導體產業野心勃勃，渴望把半導體從進口商品變成國家實力的一部分；示意圖。（彭博）

印度想做的，早已不只是多賣幾支手機、多組伺服器，而是把半導體從進口商品變成國家實力的一部分。這個轉向背後有很清楚的政策意志：政府把晶片視為國安、產業自主與未來成長的交會點，透過「印度半導體使命」投入巨額補貼，希望把原本偏重消費市場、組裝與軟體服務的產業結構，往設計、製造、封裝測試更完整地往前推。

從市場面看，印度本地對智慧型手機、汽車電子、資料中心與AI應用的需求正在疊高，半導體市場規模也被預估將從2023年的5.7兆日圓，成長到2030年的15兆日圓。這樣的擴張速度，讓新德里不再滿足於做全球供應鏈的終端市場，而是要把自己放進供應鏈的中段與核心。補助條件也相當直接，中央政府最高補貼可達資本支出的五成，部分州政府再往上加碼，總補助比率上看七成。對企業而言，這等於把最難跨出的第一步——高資本投入與落地風險——先由國家扛下一大半，也難怪近年大型案子接連出現。

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真正讓印度半導體版圖開始有輪廓的，不是口號，而是一座座工廠和明確的時程表。古吉拉特邦已成為產業布局的重心，德勒拉與薩南德尤其關鍵。塔塔集團與力積電合作推動的前段晶圓廠，瞄準28奈米到120奈米成熟製程，規劃月產能五萬片，目標在2027年量產，這代表印度終於朝本土晶圓製造跨出象徵性也具實質意義的一步。

印度半導體製造據點、製造流程與技術合作夥伴。（取自貼文）

與此同時，後段封裝測試比前段更快進入可見成果期。美光在薩南德建置DRAM與NAND封測廠，第一階段預計在2026年6月完成；塔塔旗下TSAT則在阿薩姆邦推動封測設施，並與博世合作，希望把前後段鏈結起來。這樣的順序並不意外。對印度而言，封裝測試的技術門檻、資本壓力與供應鏈條件，相對更適合作為起步點，也更能在短時間內累積人才、流程與客戶信任。換句話說，印度不是一開始就硬碰最尖端製程，而是先把能做、做得快、能帶動產業群聚的部分站穩，再慢慢把製造深度往前推。

如果只看工廠，容易低估印度在半導體領域真正的底牌。它最早成形、也最具全球辨識度的優勢，其實來自設計與研發人才。印度目前擁有全球約兩成的晶片設計工程師，全球能力中心數量更高達1,950個，吸納超過190萬名人才，這使它在晶片設計、驗證、IP開發、系統整合與軟硬體協同方面，早已是跨國企業離不開的基地。AMD計畫在2028年前把相關人力翻倍到一萬人，高通在多座城市已部署約1.7萬名研發與設計人員，NVIDIA也打算擴大AI與設計共同開發團隊，連瑞薩都把3奈米車用SoC設計據點放進印度。

這些布局透露出一個現實：即使印度距離最完整、最成熟的晶圓製造體系還有路要走，它在全球晶片研發鏈上的位置，卻早就不是候補。政府也看準這點，透過設計連動型支援計畫扶植本土晶片專案，把AI邊緣運算、5G基地台、車載感測器等應用拉進來，讓人才優勢不只是替國際大廠服務，也開始轉化為本地技術與產品能力。

印度擁有優秀的研發人才，是跨國企業離不開的基地。AMD計畫在2028年前把相關人力翻倍到一萬人，美國高通公司即在印度多座城市已部署約1.7萬名研發與設計人員。（彭博）

印度半導體的機會很大，難處也不小，而且多半不是靠一兩筆補助就能解決。電力穩定性仍是製造業最現實的門檻，停電頻率與停電時間都明顯高於亞洲領先製造基地；超純水雖可隨廠建置逐步到位，但特殊氣體、化學品與晶圓等關鍵原材料，目前仍高度仰賴進口，物流成本與基礎設施效率也會直接影響國際競爭力。這表示印度要挑戰的不是單一工廠能否投產，而是能否在十年尺度內把材料、設備、人才、營運穩定性與上下游客戶一起培養起來。

也因此，日台印合作被視為相當務實的方向。日本擅長材料、設備與製程支援，印度擁有人才、軟體能力與快速擴大的終端市場，加上台灣的半導體技術，三邊如果能把供應、技術與訓練體系接上，對彼此都是補位，而不是重複投資。從全球企業的角度看，印度的意義也不只是新增一個生產據點，而是在美中對抗、地緣政治風險升高的環境裡，提供另一個可以分散風險、建立事業持續計畫的節點。

接下來幾年，印度能不能把設計強、製造弱的輪廓，慢慢修成更完整的半導體體系，關鍵不在口號，而在它是否有能力把這場產業追趕，撐成一場耐力戰。

（作者為東亞政經觀察家）

本文經授權轉載自Joel來談日本臉書

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