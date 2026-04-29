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自由開講》在北京與華府之間搖擺的政治表演

2026/04/29 11:30

◎ 郭索

國民黨主席鄭麗文在「鄭習會」結束後即拋出訪美規劃，並以「層級愈高愈好」作為對外論述主軸。（資料照）國民黨主席鄭麗文在「鄭習會」結束後即拋出訪美規劃，並以「層級愈高愈好」作為對外論述主軸。（資料照）國民黨主席鄭麗文在「鄭習會」結束後旋即拋出訪美規劃，並以「層級愈高愈好」作為對外論述主軸，表面上看似展現重視美國，實則暴露出整體外交思維的空洞與失序。一場尚未啟動聯繫、沒有具體行程、甚至連基本窗口都未建立的訪問，卻先對媒體放話要接觸高層官員，這種操作更像是對內塑造聲量，而非對外建立關係。外交講求的是程序、節奏與信任累積，而非臨時起意的政治表演，當發言與現實脫節，所傳遞的訊號反而是能力不足與判斷失準。

更深層的問題，在於政治路線的根本矛盾當前才與習近平進行具高度政治象徵意義的會面，隨即又急於轉向美國尋求高層接觸，這種「兩面操作」在當今中美戰略競爭架構下幾乎無法成立。美國對政治人物的評估標準，從來不是短期姿態，而是長期立場與價值一致性。當一位政黨領袖在北京與華府之間擺盪，試圖同時迎合兩套完全對立的政治體系，最終只會讓雙方都對其產生高度疑慮，甚至喪失基本信任。

此外，訪問背後的資源來源與正當性同樣值得質疑。過去訪中行程已引發經費爭議，如今再談訪美，自然無法迴避「是否動用公帑」的問題。若以政黨主席身分出訪卻使用納稅人的資源，便涉及公共利益與私人政治行動的界線模糊；若改由特定基金會或組織支應，則又牽涉政治資源交換與影響力滲透的風險。無論哪一種情況，都顯示其在規劃初期便未對制度與社會觀感進行充分評估。

整體而言，這起事件並非單一發言失當，而是國民黨當前對外路線混亂的縮影。外交不是比誰見到更高層的人物，也不是透過口號塑造國際地位，而是建立在穩定戰略與清晰立場之上。當一位政黨領袖連最基本的規劃、資源來源與戰略方向都未釐清，卻急於對外宣示「層級愈高愈好」，這不僅無助於提升國家利益，反而可能進一步削弱台灣在國際社會中的可信度與嚴肅性

當鄭麗文喊話要訪美高層，卻連最基本的規劃、資源來源與戰略方向都未釐清，恐怕會削弱台灣在國際社會中的可信度；示意圖。（中央社資料照）當鄭麗文喊話要訪美高層，卻連最基本的規劃、資源來源與戰略方向都未釐清，恐怕會削弱台灣在國際社會中的可信度；示意圖。（中央社資料照）（作者為自由評論者）

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