自由開講》在北京與華府之間搖擺的政治表演

◎ 郭索

國民黨主席鄭麗文在「鄭習會」結束後即拋出訪美規劃，並以「層級愈高愈好」作為對外論述主軸。（資料照）國民黨主席鄭麗文在「鄭習會」結束後旋即拋出訪美規劃，並以「層級愈高愈好」作為對外論述主軸，表面上看似展現重視美國，實則暴露出整體外交思維的空洞與失序。一場尚未啟動聯繫、沒有具體行程、甚至連基本窗口都未建立的訪問，卻先對媒體放話要接觸高層官員，這種操作更像是對內塑造聲量，而非對外建立關係。外交講求的是程序、節奏與信任累積，而非臨時起意的政治表演，當發言與現實脫節，所傳遞的訊號反而是能力不足與判斷失準。

更深層的問題，在於政治路線的根本矛盾。當前才與習近平進行具高度政治象徵意義的會面，隨即又急於轉向美國尋求高層接觸，這種「兩面操作」在當今中美戰略競爭架構下幾乎無法成立。美國對政治人物的評估標準，從來不是短期姿態，而是長期立場與價值一致性。當一位政黨領袖在北京與華府之間擺盪，試圖同時迎合兩套完全對立的政治體系，最終只會讓雙方都對其產生高度疑慮，甚至喪失基本信任。

此外，訪問背後的資源來源與正當性同樣值得質疑。過去訪中行程已引發經費爭議，如今再談訪美，自然無法迴避「是否動用公帑」的問題。若以政黨主席身分出訪卻使用納稅人的資源，便涉及公共利益與私人政治行動的界線模糊；若改由特定基金會或組織支應，則又牽涉政治資源交換與影響力滲透的風險。無論哪一種情況，都顯示其在規劃初期便未對制度與社會觀感進行充分評估。

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整體而言，這起事件並非單一發言失當，而是國民黨當前對外路線混亂的縮影。外交不是比誰見到更高層的人物，也不是透過口號塑造國際地位，而是建立在穩定戰略與清晰立場之上。當一位政黨領袖連最基本的規劃、資源來源與戰略方向都未釐清，卻急於對外宣示「層級愈高愈好」，這不僅無助於提升國家利益，反而可能進一步削弱台灣在國際社會中的可信度與嚴肅性。

當鄭麗文喊話要訪美高層，卻連最基本的規劃、資源來源與戰略方向都未釐清，恐怕會削弱台灣在國際社會中的可信度；示意圖。（中央社資料照）（作者為自由評論者）

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