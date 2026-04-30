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自由開講》跨越營區的圍牆：讓軍樂成為全民共感的溫柔

2026/04/30 09:00

◎ 硯孤鴻

音樂，往往是記憶最精準的載體。對許多走過役期的國人而言，那幾首旋律不僅是軍旅生涯的共同印記，更是一種關於集體榮譽的聲音符號。然而，隨著社會變遷，如何讓這些乘載著歷史與情感的樂音，在數位時代中找到新位置，這是一項充滿智慧的課題。近期，國防部的一項轉型舉措，或許正是回應這個時代需求的最佳解答。

國防部日前宣布，將軍歌推廣正式邁入「數位化時代」

把經典軍歌及歷屆文藝金像獎的勵志作品，全面上架至 Spotify、KKBOX、Apple Music、YouTube Music、Line Music 及Amazon等全球主流音樂串流平臺，目前至少已有53首曲目可在平臺上收聽。這不僅僅是上架一串歌單，更象徵著國軍在文化經營上，邁出了極具意義的一大步。

經典軍歌及歷屆文藝金像獎的勵志作品，全面上架至Spotify等全球主流音樂串流平台。（路透檔案照）經典軍歌及歷屆文藝金像獎的勵志作品，全面上架至Spotify等全球主流音樂串流平台。（路透檔案照）過去，軍歌的傳唱往往局限於營區內部的空間，透過公開的社會推廣模式，反而能讓這些樂曲走出高牆，進入大眾的日常生活。當軍樂能隨時隨地在民眾的通勤路途中、運動清單裡播放，它便不再是遙遠的「儀式」，而是成了觸手可及的「生活」。這是一種更為柔軟、具親和力的溝通方式。透過串流平臺的普及性，社會大眾能跨越軍民的視角，從音樂中聽見官兵的創作才華，以及那些關於堅毅、勇氣與熱血的動人敘事。

數據是最好的證明。上架不到兩週，國軍作品在民間榜單中捷報頻傳，〈陸軍軍歌〉甚至一舉攻佔Line Music「每週潮流新歌榜」第12名與「潮流分享榜」第4名。這些亮眼的成績顯示，軍樂的內涵本身就具有強大感染力；只要透過正確的管道與當代包裝，它依然能與現代聽眾產生強烈共鳴，展現出跨越世代的生命力。

推廣軍樂的價值，在於連結與認同。

當我們在串流平臺上聽見這些充滿力量的旋律，我們感受到的不僅是軍事意義，更是一種「我們與國防同在」的情感共鳴。這種由音樂編織而成的連結，遠比單向的宣導來得更為深邃且持久。它讓國防意識在潛移默化中，化作一種全民共有的文化底蘊。

〈陸軍軍歌〉攻佔Line Music「每週潮流新歌榜」第12名與「潮流分享榜」第4名。圖為總統賴清德去年10月31日主持「陸軍裝甲第五八四旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮」。（資料照）〈陸軍軍歌〉攻佔Line Music「每週潮流新歌榜」第12名與「潮流分享榜」第4名。圖為總統賴清德去年10月31日主持「陸軍裝甲第五八四旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮」。（資料照）期待未來，國軍能持續運用數位媒體的力量，讓更多高品質的藝文創作走出營門。當軍樂不再是單一的傳統符號，而是成為全民共享的愛國旋律時，我們不僅留住了珍貴的集體記憶，更為國防建設注入了一股最溫柔、也最強韌的社會支持力量。這不僅是國軍的轉型，更是台灣多元文化中，極為動人的篇章。

（作者為兩岸觀察員）

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