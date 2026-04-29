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自由開講》萬人連署指認制度失衡 社工群體走上街頭

2026/04/29 10:30

◎ 小肯

一千六百名社工於4月22日帶著萬人連署走上街頭，向行政院陳情「國家才是兒少生存權益保證人」，要求正視社工制度失衡與責任轉嫁的問題。隨後，衛福部發布聲明，僅表示將「持續溝通」、「強化制度支持」，並強調社工在社會安全網中的重要角色。當第一線社工已用集體行動表達壓力與不安時，這樣的回應，仍顯得過於輕描淡寫。

社工陳情 「國家才是兒少保證人」

一千六百名社工於4月22日帶著萬人連署走上街頭，向行政院陳情「國家才是兒少保證人」。（資料照）一千六百名社工於4月22日帶著萬人連署走上街頭，向行政院陳情「國家才是兒少保證人」。（資料照） 衛福部將重點放在「跨域對話」與「釐清保證人地位」，看似回應了近期爭議，但問題的核心從來不只是法律定位，更是制度本身的風險分配。社工在高案量、有限人力與跨系統協作不穩的條件下進行，長期承接大量通報與風險評估工作，卻缺乏相應的資源與決策支持，即使再多的對話，也難以改變第一線所面對的現實壓力

衛福部強調將「完善制度支持與風險分擔機制」，這確實是關鍵方向，但問題在於，這樣的承諾並非首次出現。多年來，政府在推動社會安全網政策時，提出強化人力與資源，然而政府委託方案下的社工，起薪僅三萬八千元，風險加給僅一千元。當社工長期以低薪承接高風險，卻在事後要求個人承擔刑事責任，這樣的落差，已非單純「支持不足」，而是制度設計本身的問題。

衛福部談責任 避免過度集中第一線

衛福部也提到「避免責任過度集中於第一線」，但若沒有具體的制度調整與資源配置，這樣的表述恐淪為政策語言。當前的結構仍是國家掌握制度設計與資源分配，第一線社工承接實際風險，一旦發生最壞結果，責任便向下集中。若這樣的分配邏輯未被改變，「避免責任集中」就難以真正實現。

社工走上街頭，不是因為不願承擔責任，而是因為責任早已超出可承擔的範圍。當制度讓第一線在有限的權限下承接無限風險，並在事後以結果回溯過程，任何專業判斷都可能被重新解讀為「應注意而未注意」。這樣的環境，將迫使第一線離開專業現場，甚至引發人力流失與專業退場，使社會安全網在制度壓力下逐步失效。

社工走上街頭，不是因為不願承擔責任，而是因為責任早已超出可承擔的範圍。（資料照）社工走上街頭，不是因為不願承擔責任，而是因為責任早已超出可承擔的範圍。（資料照） 社工的抗議是對制度的提醒，也是對國家的提問，當悲劇發生時，我們是否願意誠實面對制度的限制，而不是將責任簡化為個別失誤？若回應仍停留在原則性宣示，而缺乏具體改革，類似的爭議只會反覆出現。社會安全網需要的，不只是對話與肯定，而是實質的權責調整與風險承擔。否則，再多的政策回應，也難以回應第一線真正的問題。

（作者為社工）

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