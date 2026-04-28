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自由開講》中選會人事任命已到位 在野黨別再卡了

2026/04/28 10:30

◎ 陳言

中選會人事卡關多時，行政院長卓榮泰終於拍板，於4月21日完成任命，並同步送出3名新提名人選。這一步來得不算早，但方向正確。從「說要依法處理」走到「真正依法任命」，制度總算不再空轉

問題的核心，其實不在法律，而在政治操作。

中選會副主委被提名人沈淑妃學經歷。（行政院提供）中選會副主委被提名人沈淑妃學經歷。（行政院提供）中選會委員被提名人黃謀信現為法務部政務次長。（行政院提供）中選會委員被提名人黃謀信現為法務部政務次長。（行政院提供）中選會委員被提名人蔡維哲現為律師，具有台灣大學法律系學士、經濟系碩士的雙專業背景。（行政院提供）中選會委員被提名人蔡維哲現為律師，具有台灣大學法律系學士、經濟系碩士的雙專業背景。（行政院提供） 立法院行使人事同意權，本應就專業與適任性進行審查，結果卻出現「只過自己人、否決其他人」的政治分裂局面。這種操作，讓制度表面上完成程序，實質上卻製造斷裂，也使行政機關一度陷入是否立即任命的兩難。說穿了，這不是制度問題，而是政治把制度當工具。

但再怎麼算計，法律效果不會因此消失。

依《立法院職權行使法》，人事同意權一經院會通過，即產生法律拘束力。立法院既已同意，行政院就沒有不任命的空間。「任命」不是政治選擇，而是法定義務。過去延宕，已讓人質疑制度是否被架空；如今完成任命，至少把該做的事做對了。

更重要的是，行政院這次採取「任命先行、補提並進」，等於直接把被政治卡住的制度往前推。先讓已通過的人上任，讓中選會可以開會、可以決策，再把缺額補齊，這才是讓機關恢復運作的正確順序。否則，一直用「名單不完整」當理由拖下去，最後只會讓整個制度陪葬。

現實也不容再拖。中選會不是一般機關，它掌管的是選舉，是民主運作的核心。沒有足額委員，就無法開會決議；沒有決議，選務就可能卡關。從公告、登記到抽籤，每一個環節都牽動選舉公平與社會穩定。這不是政黨攻防，而是民主能不能正常運作的底線。也因此，在野黨此刻更應適可而止。

中選會不是一般機關，它掌管的是選舉，是民主運作的核心。沒有足額委員，就無法開會決議。（資料照）中選會不是一般機關，它掌管的是選舉，是民主運作的核心。沒有足額委員，就無法開會決議。（資料照） 監督是職責，但不是什麼都擋、什麼都否決。若再以意識形態或政黨利益杯葛補提名單，等同繼續讓制度停擺，讓中選會成為政治對抗的人質。這樣的「監督」，不是負責任，而是破壞制度。

台灣的民主，禁不起一再的人事消耗戰。

制度該走的程序已經走完，法律效果也已經發生，就應讓它往前運作，而不是被反覆拉扯。

這次行政院完成任命，是把偏離軌道的制度拉回來。接下來，就看在野黨要不要一起回到制度內運作，還是繼續站在制度對面。

（作者為文字工作者）

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