自由開講》多元與韌性 才是台灣能源發展關鍵

◎ 蘇緯政

當國際局勢動盪、海運風險升高、極端氣候加劇，台灣真正要面對的，早已不是哪一種能源可以獨撐全局，而是整個能源系統能不能承受衝擊。對高度依賴進口能源的台灣而言，能源不只是供電問題，更攸關國家安全、產業競爭力、社會信任與地方共好。根據經濟部的能源統計，2024年（民國113年）我國進口能源占比仍高達95.8%，自產能源僅4.2%；外部供應一旦受擾，連鎖壓力將直接衝擊民生穩定與產業發展。

能源韌性就是「國家安全」。對海島型經濟體而言，能源來源越多元、在地供能能力越強，面對地緣政治風險、航運瓶頸與燃料價格波動時，國家運作就越有韌性。台灣若仍過度依賴境外能源與少數供應路徑，無論是確保供電穩定、平抑物價壓力或維護國家整體安全，都將暴露在更高風險之中。

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我國進口能源占比高達95.8%，自產能源僅4.2%；外部供應一旦受擾，將直接衝擊民生穩定與產業發展。（路透檔案照） 能源韌性也是「產業競爭力」

經濟部公布的113年度全國電力資源供需報告指出，在納入AI科技發展、半導體產業擴廠等因素後，預估未來十年我國電力需求年均成長率約為1.7%。這表示台灣面對的不只是用電量的成長，更是產業對穩定供電、即時調度與快速復原能力的更高要求。此外，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）已於今年一月邁入正式實施階段，低碳供能與綠電能力也將成為企業爭取訂單、拓展市場、維持國際競爭力的關鍵。

台灣能源轉型不能停留在單一路徑，而必須同步推動太陽光電、離岸風電、生質能、地熱、小水力等多元綠能，並布局氫能等前瞻低碳能源，同時納入儲能、需量反應與強韌電網。這不只是減碳要求，更是分散風險、提升調度彈性、強化事故後快速復原能力的現實選擇。真正成熟的能源治理，不應只著眼於單一能源的短期得失，而應思考整個系統能否承壓、能否備援、能否在危機中維持社會與產業正常運作。

能源政策 社會信任與地方共好

能源政策若要行穩致遠，還必須建立「社會信任」與「地方共好」。若因少數爭議個案就全面否定綠能，甚至將其污名化，台灣將背離全球趨勢，受損的是整體經濟利益；但反過來說，若制度不透明、利益分配失衡、地方參與不足，再好的政策也難獲支持。唯有改善空間治理、強化程序透明、促進公民參與，並讓地方共享收益，才能將政策目標轉化為社會共識，讓地方成為能源轉型的夥伴，而非阻力。

台灣能源轉型不能停留在單一路徑，而必須同步推動太陽光電等多元綠能。（資料照） 台灣真正需要的，不是單一答案，而是一套多元配置、可調度、能承壓的能源體系。

唯有整合多元綠能、儲能建設、需量反應與強韌電網，並納入「國家安全、產業競爭力、社會信任、地方共好」四大戰略目標，台灣才能在變動的世界中穩定民生與經濟，吸引國際投資，推動產業永續發展。

（作者是大學講師、前立法院院長秘書）

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