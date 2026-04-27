自由開講》中國阻止賴清德總統出訪一事，正挑戰國際秩序

◎ 姚孟昌

筆者在「國際公法」課程中講述到「國際法上的習慣」時，並非按照教科書所寫的內容照本宣科、依樣複誦。而是教導學生細心觀察諸如國際法院與各國看待「國際習慣法」時的思維，以及如何在個案應用習慣法時應有的辨證。首先是確認先例的存在以及可以使用的脈絡與條件。在引用先例前，須先認識先例的名稱，名稱可以是地名、人名、所涉物事之名；總要有個名字，才便於稱呼、記憶、與溝通之用。

相關國際慣例 確認先例存在

台海中線於1950年代由美軍提出，由前國防部長李傑2004年曾在立法院公布台海中線精確位置圖，並向朝野立委說明，台海中線為美軍劃定的歷史。（資料照） 與台灣相關的國際慣例如「海峽中線」以及「一個中國政策」等。先例形成一定的秩序，秩序帶來穩定，穩定帶來繁榮與發展，因此獲得的和平才有意義。可一旦有人想破壞先例，如擅改在台灣海峽上空的航線時，就是在挑戰既有秩序與穩定，侵害的豈止一個國家而已，危害的是整體國際社會。

2024年1月，中國民航局片面取消M503航線，啟用連接M503航線的W122、W123航線由西向東飛行，使航線更靠近海峽中線。新聞一出筆者即投書媒體，向國人解釋M503航線行之有年，是各國為維持兩岸和平、區域穩定而特別劃定的航線。無論台灣或中國，都不能片面變動其規定。否則不僅違反國際飛航先例、加增往來飛行器的不便，也會提高危害區域穩定與國際安全的風險。

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中國擅改航線 地緣政治壓迫

當時，我國派駐歐洲各國的代表處紛紛投書當地媒體，最後促成歐洲議會28位跨黨派議員聯名致函國際民航組織（ICAO）理事會、歐盟外交暨安全政策高級代表以及歐盟執委會運輸執行委員等行動。聯名函指出，中國出自政治動機的舉措，不僅危及臺灣及區域穩定與安全，也引發歐洲議會議員對航空基礎設施被用作地緣政治壓迫工具的擔憂。因此籲請密切注意相關發展，並要求各方遵守既有規定。蓋遵守透明、合作及尊重民航管理的國際規範，對各國利益至為重要。

2024年1月，中國民航局片面取消M503航線，啟用連接M503航線的W122、W123航線由西向東飛行，使航線更靠近海峽中線。（本報製圖） （作者為大學教師）

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