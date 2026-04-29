自由開講》誰能詮釋原住民族？ 一場研究倫理爭議的警訊

◎ 邱孟玲（Malas Takisdahuan）

近日原住民族學界再度引發研究倫理爭議。表面上，這是一場關於引用與詮釋方式的討論；若從更深層觀之，所揭示的其實是臺灣學術體系在面對原住民族知識時，長期存在的權力不對等與文化理解落差。

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當代原住民族政策與國際人權發展已逐步確立一項基本原則：原住民族應擁有對自身文化、歷史與知識的詮釋權。《原住民族基本法》與聯合國《原住民族權利宣言》（UNDRIP）皆明確指出，原住民族不只是被研究的對象，而是知識的主體。然而，在實際學術運作中，知識生產的主導權仍多集中於研究者，族人往往被置於被觀察與被再現的位置。

當代原住民族政策與國際人權發展已逐步確立一項基本原則：原住民族應擁有對自身文化、歷史與知識的詮釋權。圖為花蓮噶瑪蘭族。（資料照） 在此次爭議中，亦涉及一位長期深耕原住民族學術與文化實踐、在族群與學界皆具高度聲望的布農族學者Haisul Palalavi（海樹兒.犮剌拉菲）教授。相關內容對其個人學術經驗與文化連結的再現，引發族人廣泛關注。這樣的關注之所以擴大，關鍵並不在於個人本身，而在於當原住民族知識被納入學術敘事時，若缺乏充分對話與理解，所造成的影響往往不只停留在個人層次。

對布農族而言，命名承載著家族與世代的連結，而非單一個體的識別符號。

當研究者未能理解這樣的文化脈絡，便將特定姓名置入學術文本之中，不僅可能影響當事人，也可能對同名的家族成員造成擴散性的困擾。這樣的情形顯示，問題並非單純的引用方式，而是對文化知識理解不足所引發的結構性傷害。

近日原住民族學界再度引發研究倫理爭議，涉及一位布農族學者Haisul Palalavi（海樹兒.犮剌拉菲）教授。（取自台東大學師資培育中心網站） 此次事件中的回應落差。相關機構與出版單位所提出的說明與道歉，尚可視為制度層面的回應；然而，若研究者個人仍以學術脈絡作為主要辯解，而未能正面回應知識權力與文化責任，則難以真正修補族群所承受的影響。這樣的落差提醒我們，制度可以修正，但知識權力的反省仍未真正啟動。

這並非單一事件，而是長期以來的結構性問題。當原住民族的言說進入公共領域後，經常被視為可以自由取用的素材，並被重新置入研究者的詮釋框架之中。對原住民族而言，知識深植於家族、部落與歷史關係之中，並非可以被切割與再製的資訊。國際經驗早已提供清楚方向。在紐西蘭、加拿大與澳洲等國，原住民族研究已逐步建立以知識主權為核心的倫理規範，強調族群對其知識的控制權與參與權，並透過社群審查與共同研究機制，避免研究再次造成傷害。相較之下，臺灣雖在法律與政策上有所進展，但在學術實踐上仍有明顯落差。

因此，此次爭議不應僅被視為個別研究問題，而應成為制度檢討的契機。未來應進一步建立原住民族參與的研究機制，強化社群審查與回饋制度，並在研究設計初期即納入文化脈絡與倫理對話。唯有如此，學術研究才能從單向詮釋，走向與原住民族共同生產知識。

原住民族知識主權的實現，不只是文化議題，更是民主社會中權力分配與治理正義的體現。

當學術體系仍未能回應這一問題時，類似的爭議勢必持續出現。而「誰能詮釋原住民族」，也將不只是學術問題，而是整個社會必須面對的課題。

此次事件，相關機構與出版單位所提出的說明與道歉，尚可視為制度層面的回應。（取自Haisul Palalavi臉書）

（作者為原住民族政策研究者、布農族）

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