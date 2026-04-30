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自由開講》中國惠台十條到834號令：一場設計好的進場與退出困局

2026/04/30 11:30

◎ 蕭錫惠

中國國台辦於2026年4月12日宣布十項涵蓋農漁業准入、影視文化、青年交流、增航班與兩岸旅客自由行的惠台措施。

中國國台辦在鄭習會後，宣布包括航班與觀光直航、兩岸旅客自由行等10項惠台措施。（資料照）中國國台辦在鄭習會後，宣布包括航班與觀光直航、兩岸旅客自由行等10項惠台措施。（資料照）表面上充滿兩岸一家親的溫情與經濟誘因，但若將時間軸拉回4月7日，對照中國國務院毫無預警生效的第834號「產業鏈供應鏈安全規定」，這套看似春暖花開的組合，在制度層面更像是一場請君入甕的安排。

這不只是與虎謀皮，而是讓台灣企業與個人在缺乏完整風險認知下，走入一個解釋權完全不對等的法律結構。

這十條政策的核心邏輯很清楚：降低門檻、擴大接觸。

從農漁產品綠色通道到中小企業市場開拓，從青年交流到影視文化引進，營造出機會隨時敞開的氛圍。

但問題不在於門是否打開，而在於門後的規則由誰定義。

當企業進入中國市場後，真正約束其行為的，不是政策語言，而是國安導向的法律體系。

一家台灣電子零組件廠商曾因配合美國出口管制，拒絕向特定中國客戶提供高階晶片模組，隨即遭以破壞供應穩定為由施壓，甚至被要求說明是否配合境外法規，面臨合作終止與調查風險。這類情況在近年供應鏈重組過程中並非孤例。在不同法域之間，原本合規的行為，可能瞬間被重新定義。

問題在於，什麼才是正常的市場交易。

如果企業因制裁名單依法停止供貨，是合規還是中斷交易。

如果依出口管制拒絕技術轉移，是風險管理還是歧視措施。

如果因營運考量退出市場，是商業決策還是損害威脅。

在規則透明的市場中，這些問題本不應存在灰色地帶。

但在該規定第13條至第16條的架構下，答案不取決於法律文字，而取決於解釋權。

第13條將資訊收集納入可處置範圍，使企業的徵信調查與供應鏈盤點都可能被重新定義。第14條賦予反制措施的正當性，卻未設定明確邊界。第15條授權調查與實質干預，包括查閱資料與封存扣押，使企業營運可在短時間內被中斷。第16條則將義務延伸至個人，違者可能面臨罰款甚至限制出境。

中國國務院毫無預警生效的第834號「產業鏈供應鏈安全規定」。（取自中國國務院官網）中國國務院毫無預警生效的第834號「產業鏈供應鏈安全規定」。（取自中國國務院官網） 當國家安全凌駕經濟活動，正常交易不再是市場共識，而是政策延伸。企業若遵守國際規範，可能觸犯中國規定；若配合中國要求，又可能違反自身法域義務。所謂合規，變成無法同時滿足的選擇。

市場從不相信善意，只計算風險。

這種不確定性進一步侵蝕基本商業行為。徵信調查、供應鏈評估與技術審查，本是企業降低風險的工具，卻可能被視為違規資訊收集。當風險控管本身成為風險來源，企業已失去判斷基礎。

更關鍵的是人員風險。一旦企業涉及調查，相關人員可能被限制出境。原本的交流與派駐，可能在瞬間轉為人身自由問題。

當法律成為工具，合規本身也可能變成風險。

這種結構呈現出典型的雙軌設計：經濟誘因負責吸引，國安規範負責約束，而裁量權集中於同一體系。企業面對的，不再只是市場，而是制度不確定性的壓力。

這是一個允許進入，但不保證退出的制度。

這不是市場風險，而是制度風險被結構化的結果。

在決策層，這種壓力已經具體化。財務看到收益，法務看到衝突，風控開始思考最壞情境：人員無法撤離、技術被迫轉移、營運被行政中斷。這已不是投資問題，而是退出能力的問題。

在這套制度下，風險不是例外，而是預設條件。

企業開拓中國市場，面對的是制度不確定性的壓力。（法新社檔案照）企業開拓中國市場，面對的是制度不確定性的壓力。（法新社檔案照） 因此，供應鏈必須分散，人員配置必須降低曝險，撤離機制必須預先建立。這些不再是成本考量，而是基本安全配置。

進去是生意，出來是風險。

當進出不再對稱，選擇就不再是自由，而是被安排的路徑。

（作者為自由撰稿人）

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