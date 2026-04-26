自由開講》426車諾比核災40年 台灣真的準備好承擔核電風險了嗎？

◎ 林仁斌

四月廿六日，是車諾比核災四十週年。這場發生於一九八六年的事故，至今仍是人類史上最嚴重的核災之一。污染範圍跨越數國，高度污染區域面積逾台灣四倍，數十萬人被迫遷離，數百萬人長期受影響。其後數十年，龐大的封存、清理與監測成本，持續由國家與國際社會承擔。

1986年的車諾比核災，污染範圍跨越數國，高度污染區域面積逾台灣四倍，數十萬人被迫遷離，數百萬人長期受影響。（路透檔案照） 但車諾比真正留下的，不只是災難數字，而是一個更難忽視的事實：核災從來不是單一技術失誤，而是制度失靈的結果。在此背景下，當前台灣對核二、核三重啟的討論，卻在某種程度上跳過了最關鍵的問題：我們是否已具備一個民主社會重新啟用高風險設施所需的制度條件？

核電從來不只是能源選項，而是一整套高度依賴治理能力的風險體系。

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若制度條件未被逐一檢驗，任何訴諸效率或務實的主張，都只是將風險前移。首先，核安決策權是否真正獨立？在現行體制下，監管、應變與政治決策之間的權責界線仍不清楚。若在重大事故情境中，缺乏一個能夠抵抗政治壓力、具備實質否決權的機制，所謂監管，很可能只是形式存在。

其次，核廢料問題是否仍被延後處理？高階核廢料的最終處置場址、時程與責任分擔，至今仍缺乏可驗證路徑。若政策前提是將風險留給未來技術或下一代政府，這不是治理方案，而是時間轉嫁機制。

第三，戰時風險是否納入國安評估？從烏俄戰爭到核設施屢次成為軍事壓力焦點，已顯示核電廠在衝突情境下具有高度脆弱性。對一個面臨地緣政治壓力的社會而言，若仍將核電僅視為和平時期的發電設施，而未納入戰略風險模型，將形成制度盲區。

第四，社會是否真正擁有否決權？公投與政策宣示，並不等同制度化治理。

烏俄戰爭發生時，核設施屢次成為軍事壓力焦點，已顯示核電廠在衝突情境下具高度脆弱性。圖為烏克蘭的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠外圍於2022年時被俄軍攻擊後起火。（美聯社檔案照）



地方政府、專業社群與受影響居民，是否擁有實質決定權，而非僅作諮詢角色？若沒有否決權，所謂參與，很可能只是為既定政策背書。

第五，事故成本與責任是否誠實揭露？核災的長期環境、健康與經濟成本，遠高於短期電價或發電效益。當責任歸屬仍然模糊，最終由全民與未來世代承擔時，任何成本效益分析，都難稱完整。成本不透明，本質上就是風險社會化。

因此，核電可以討論，但任何未通過制度資格檢核的重啟主張，本質上都是以制度空缺支撐的政策選擇。

在核安、核廢、戰時風險與民主治理逐一被驗證之前，「務實」不過是一種語言，而非能力。真正務實的能源政策，不是先問「能不能做」，而是先問：在風險、責任與制度條件都被誠實界定之後，我們是否仍選擇承擔？

如果這個問題沒有答案，那麼四十年前的教訓，就只是被記住，而未被理解。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員、文大副教授）

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