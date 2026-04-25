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自由開講》在世界中心辦桌：台灣文化的國力展示與位置改寫

2026/04/25 10:00

◎ 蕭錫惠

在世界最昂貴的廣告版面上，台灣沒有購買一秒鐘的曝光，而是直接開了一桌，讓世界坐下來看見自己。

這是一場極具野心的文化輸出，將台灣最草根的辦桌文化，直接帶進全球商業與大眾文化的核心——紐約時代廣場。

實境節目《請世界吃桌》到紐約時代廣場舉辦台式婚宴，在世界最昂貴的廣告版面上，台灣沒有購買一秒鐘的曝光，而是直接開了一桌，讓世界坐下來看見自己。（三立提供）實境節目《請世界吃桌》到紐約時代廣場舉辦台式婚宴，在世界最昂貴的廣告版面上，台灣沒有購買一秒鐘的曝光，而是直接開了一桌，讓世界坐下來看見自己。（三立提供）

這不只是一次美食活動，而是一場文化外交與國力展示。

一、文化軟實力的空間佔領

時代廣場向來是全球品牌競逐的舞台。當多數國家仍透過廣告與符號塑造形象，台灣選擇用生活方式直接進入空間。辦桌這種強調共食、帶有濃厚人情味的文化，被放置在鋼鐵與玻璃構成的城市中心，形成強烈對比。

紅桌布、圓桌與人群，在摩天大樓之間展開，不只是視覺衝擊，更是一種文化宣告。辦桌本質是街頭的生命禮儀，當它出現在紐約，所傳達的不只是飲食，而是文化自信——不再依附西方標準，而是用自己的方式與世界對話。

多數國家輸出的是產品，少數國家輸出的是文化，而真正具有影響力的，是能讓人願意走進來、坐下來參與的生活方式。

如果一個國家連自己的文化都不敢展示，再強的科技，也只是代工。

二、從美食到故事的敘事轉換

這場活動的關鍵，不在於菜色，而在於敘事。透過婚禮意象、新人參與與藝人互動，辦桌被轉化為分享喜悅的公共儀式。婚禮作為跨文化語言，使陌生文化迅速被理解。

這不是單向輸出，而是讓世界在自己的語境中進入台灣。文化不再是被解釋，而是被體驗。

實境節目《請世界吃桌》到紐約時代廣場舉辦台式婚宴，藝人藍正龍體力活全包。（三立提供）實境節目《請世界吃桌》到紐約時代廣場舉辦台式婚宴，藝人藍正龍體力活全包。（三立提供）

同時，這場行動也透過媒體與社群平台延伸影響。現場的幾桌菜，轉化為可觀看與傳播的內容，使文化在數位空間持續擴散。

三、民間活力的國力體現

能在紐約核心地段完成封街、搭建與運作，背後是高度複雜的組織與協作能力。這種動員力，本身就是國力。

辦桌文化原本就誕生於限制之中，在有限條件下完成最大效果。當這種精神被帶上國際舞台，呈現的是一種靈活、務實的思維模式。

真正重要的是文化主體性的建立。透過味覺、聲音與視覺，文化被轉化為記憶。一旦被記住，它就不再只是資訊。

過去台灣多以科技實力被世界看見，而這一次，透過一桌菜，補上了文化與情感的維度。

當一個國家可以在世界中心開桌，讓陌生人願意坐下來，那不只是文化輸出，而是位置的改寫。

真正的國力，不只是別人購買你的產品，而是願意走進你的生活。

當文化不只是被觀看，而是被邀請坐下來分享，它就不再是邊緣，而是成為定義中心的力量。

（作者為自由撰稿人）

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