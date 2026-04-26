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自由開講》糖衣的代價：商總的樂觀侵蝕台灣經濟韌性

2026/04/26 11:30

◎ 吳芥之

台灣部分工商團體對中國近日提出所謂的「惠台政策」，表現出高度的期待與擁抱，表面上是經濟理性的選擇，實則隱含對系統性風險的無知。尤其商總的癡迷心態，更像是在為一場極度不對稱的經濟博弈背書，而無視於為台灣企業把關的天職。

商總舉行記者會，針對被質疑遭中方施壓才出面對中國對台10大措施表態，商總許舒博駁斥表示不受任何一方施壓。（資料照）商總舉行記者會，針對被質疑遭中方施壓才出面對中國對台10大措施表態，商總許舒博駁斥表示不受任何一方施壓。（資料照）問題的核心，不在於「要不要與中國往來」，而在於：在一個制度不對稱、風險高度政治化的市場中，企業是否具備足夠的防禦能力與退出選項。

所謂「惠台」，從來不是無條件的市場開放，而是帶有政策目的的資源配置。這些優惠條件，無論是租稅減免、市場准入或補貼支持，本質上都是以短期激勵換取長期依附。

從歷史經驗來看，企業一旦在中國市場形成資產配置與供應鏈依賴，就會逐步喪失議價能力。經營成功者，面對的是「國進民退」的壓力；績效不如預期者，則可能遭遇「騰籠換鳥」的替代命運。這並非個案，而是結構性現象。

換句話說，這些糖衣的真正功能，不是讓企業「賺錢」，而是讓企業「留下來」。一旦留下來，企業就喪失主動選擇權。

多數支持擴大對中投資的論點，仍停留在傳統商業邏輯：成本、規模、市場。但真正被忽略的，是「制度風險」的不可對沖性。

在成熟市場中，企業主要面對的是需求波動、競爭壓力、成本變動。但在制度不透明或政策主導的市場中，企業還必須承擔政策瞬間轉向、法規選擇性執行、產業被指定淘汰或整併。

這些風險無法透過財務模型精準計算，也無法用保險或避險工具轉嫁。對企業而言，這是「不可定價風險」。

商總若持續以「機會」為主要敘事，卻未同步強調這些結構性風險，等同於在鼓勵企業進入一個風險收益比嚴重失衡的市場。

中共中央台辦發布10項對台措施，包括恢復兩岸空中客運直航。商總理事長許舒博20日率旅行、旅館、食品、糕餅、水果、遊覽車等產業代表舉辦記者會，呼籲台灣政府盡速啟動「小兩會」協商，擴大航線與航點，以便利民眾出行並促進觀光交流。圖為民眾在台北松山機場中國東方航空櫃檯報到。（中央社資料照）中共中央台辦發布10項對台措施，包括恢復兩岸空中客運直航。商總理事長許舒博20日率旅行、旅館、食品、糕餅、水果、遊覽車等產業代表舉辦記者會，呼籲台灣政府盡速啟動「小兩會」協商，擴大航線與航點，以便利民眾出行並促進觀光交流。圖為民眾在台北松山機場中國東方航空櫃檯報到。（中央社資料照）台灣過去幾年經濟表現穩健，部分源自於供應鏈的重新布局與分散。這種「去集中化」的趨勢，本質上是在提升整體經濟的韌性。

然而，若企業在短期利益驅動下，再度加大對單一市場的依賴，等同於「以短期甜頭，交換長期脆弱性」。

一旦外部環境變化，不論是地緣政治、貿易限制或內部政策調整，衝擊將不僅限於個別企業，而會快速傳導為整體經濟風險。

真正負責任的產業政策，應該鼓勵的是：市場分散、供應鏈彈性、關鍵技術掌握；而不是重新走回「單一市場依賴」的老路。

工商團體的存在宗旨，不在於放大機會，而在於平衡資訊、揭露風險、協助企業做出理性決策。

當商總的論述極度傾向「機會」，甚至帶有為（中國）政策背書意味時，實際上已經偏離了其應有角色。企業需要的，不是樂觀鼓吹，而是完整的風險地圖。

尤其在當前全球經濟進入高度不確定性時代，從貿易壁壘升高，到供應鏈重組，任何過度簡化的樂觀，都可能成為致命的誤導。

中國市場不是不能進入，而是不能「用錯誤的方式進入」。當競爭規則、制度環境與風險結構都與成熟市場不同時，任何「看起來太過好康」的訴求，都應該被視為警訊，而非機會。

對台灣而言，真正要關注的不是錯過中國惠台紅利，而是在全球產經結構變遷之際，是否能分辨清楚什麼是風險，什麼只是糖衣。

如果連匯聚產業菁英的工商團體，都選擇忽視中國投資風險，那麼未來要付出的代價，將會是整個台灣的經濟韌性。畢竟，天上掉下來的，不總是免費的餡餅。

（大學助理教授、資深媒體人）

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