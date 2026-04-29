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自由開講》CJEOC結合兵推 測試「戰時持續運作能力」

2026/04/29 19:00

◎ 張亞柔

今年「漢光42號電腦兵推」首度與行政院中央聯合應變中心（CJEOC）進行整合演練，乍看之下是年度例行操演，但若從整體設計觀察，其核心問題其實只有一個：當長期壓力持續存在，台灣是否仍能維持完整運作？

北京策略 削弱台灣社會信任與治理能力

今年漢光兵推所設定的五大主軸，已不再是傳統軍事課題，而是對「社會能否在壓力下持續運作」的全面檢驗。圖為台北市去年舉辦城鎮韌性演習情形。（資料照）今年漢光兵推所設定的五大主軸，已不再是傳統軍事課題，而是對「社會能否在壓力下持續運作」的全面檢驗。圖為台北市去年舉辦城鎮韌性演習情形。（資料照）近年來，從軍機擾台、航線操作，到經濟制裁與資訊戰操作等，可看出北京的策略已改變，一連串的對台行動是一套持續運作的壓力機制，其目的不只是軍事威嚇，而是試圖在「未開戰」狀態下，逐步削弱台灣的社會信任與治理能力。

今年漢光兵推所設定的五大主軸為「避難撤離」、「醫療後撤與量能擴充」、「聯合交通運輸指揮」、「戰略溝通」與「反資敵作為」——本質上已不再是傳統軍事課題，而是對「社會能否在壓力下持續運作」的全面檢驗。戰場邊界因此被重新定義，從前線延伸至交通、醫療、資訊與經濟體系。

此次演練與中央聯合應變機制同步運作，代表政府已將戰時情境納入整體治理架構。這不只是軍事協同問題，而是國家運作邏輯的重組——在高壓條件下，維持基本秩序與功能，已成為防衛體系的一部分。

這樣的轉變，等於否定了一種長期存在的想像——只要施加足夠壓力，就能讓台灣社會快速失序。換句話說，壓力與崩潰之間的直接連結，正在被制度化的應變能力所切斷。

漢光42號電腦兵推演習結合行政院中央聯合應變中心兵棋推演於4月12日至21日協同展開，國安會17日邀請美國在台協會處長谷立言（左二）赴演練現場實地觀摩，內政部長劉世芳（右二）、國安會副秘書長林飛帆（右一）與會。（中央社資料照）漢光42號電腦兵推演習結合行政院中央聯合應變中心兵棋推演於4月12日至21日協同展開，國安會17日邀請美國在台協會處長谷立言（左二）赴演練現場實地觀摩，內政部長劉世芳（右二）、國安會副秘書長林飛帆（右一）與會。（中央社資料照）美國在台協會處長谷立言率團觀摩此次演練，也使這場兵推的意義外溢至國際層面。外界評估台灣防衛能力的標準，已不再僅止於武器與兵力，而是轉向整體社會在衝擊下的持續運作能力。當「可否維持功能」成為新指標，嚇阻的定義本身也正在改變。

從戰略層面而言，北京過去建立在一種假設之上：持續升高的壓力終將轉化為政治讓步。然而，台灣已將壓力拆解為可演練、可吸收、可管理的問題。當壓力不再導致失序，而是被制度化吸收與分散，其原本作為「槓桿」的戰略效果也隨之下降。

台灣應對能力 讓衝突難以達成戰略效果

「漢光42號」是一個根本的轉向：台灣不再只是思考如何應對衝突，而是在建立一種讓衝突難以達成戰略效果的能力結構。這正是當前台海局勢中，穩定局勢的關鍵因素。

（作者為自由業）

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