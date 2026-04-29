自由開講》塑膠之亂背後的警訊 從供應危機走向轉型契機

◎ 陳琪

對亞洲而言，塑膠生產的關鍵原料輕油長期高度依賴中東供應，其中約6成需求仰賴該地區。一旦地緣政治出現劇烈變動，供應鏈立即受到衝擊。近期伊朗戰事升溫、荷姆茲海峽遭封鎖，使輕油運輸受阻，連帶影響整體塑膠產業。短短一個月內，台灣出現塑膠袋短缺，韓國爆發垃圾袋之亂，日本出現塑膠包材與衛浴設備供應問題，東南亞多國也傳出保鮮膜與食品袋價格飆升。這場跨國性的塑膠之亂，不只是市場波動，更是供應鏈結構脆弱性的集中呈現，也讓原本被忽視的基礎材料問題，一夕之間浮上檯面。

台灣短短一個月內出現塑膠袋短缺，讓原本被忽視的基礎材料問題，一夕之間浮上檯面。（中央社資料照）這次危機凸顯亞洲對單一原料來源的高度依賴。

石化產業雖具規模經濟優勢，但其上游原料過度集中於特定地區，一旦運輸受阻，整體產業將迅速產生連鎖反應。塑膠產品廣泛應用於民生與工業，一旦供應不穩，影響層面遠超預期，從日常購物袋到食品包裝，甚至醫療與電子製造都可能受到波及，顯示其已成為關鍵基礎物資之一。

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塑膠供應鏈長期採取低庫存與即時生產模式，在平時有助於降低成本與提高效率，但在危機時反而放大風險。當原料供應中斷，企業缺乏緩衝能力，市場迅速出現缺貨與價格波動，進一步傳導至終端消費者。這也顯示現代供應鏈過度強調效率，卻忽略韌性的重要性。

然而，危機同時也是轉型契機。塑膠之亂讓各國重新檢視對石化材料的依賴程度，也為減塑政策提供新的推動動力。過去減塑多以環保為主，如今則結合供應安全與經濟韌性，使政策意義更為全面。當減少塑膠使用不只是環保選擇，而是降低風險的必要策略，企業與政府的推動意願也將隨之提升。

塑膠之亂讓各國重新檢視對石化材料的依賴程度，也為減塑政策提供新的推動動力。圖為台塑六輕。（台塑提供）



從台灣角度來看，這場事件提供幾個重要政策方向。

首先，應強化原料來源多元化，降低對單一地區依賴，例如透過國際合作或發展替代石化原料。其次，可建立關鍵原料戰略儲備制度，在供應中斷時提供緩衝，穩定市場價格與供應。

再者，應加速替代材料與循環經濟發展，例如生質塑膠、可分解材料與回收再利用技術。透過政策補助與產業轉型支持，讓企業逐步降低對石化原料的依賴，同時創造新的產業機會。此外，也可鼓勵企業導入減量設計，例如減少包裝、使用可重複材料，從源頭降低需求。

進一步而言，政府可推動更精細的分級減塑政策，優先針對可替代性高的一次性產品進行管制，同時保留必要用途，避免對醫療與食品安全造成影響。並透過公共採購與法規引導，帶動市場逐步轉型。

同時，消費端行為改變也不可忽視。當塑膠供應不穩，民眾對替代方案的接受度往往提高。政府可藉此時機強化宣導，鼓勵使用環保袋、可重複容器與綠色產品，讓短期危機轉化為長期習慣改變。

最後，這場塑膠之亂提醒我們，全球供應鏈已進入高不確定時代。任何過度依賴單一來源的產業，都可能在突發事件中受到衝擊。對台灣而言，關鍵不只是應對這次短缺，而是建立更具韌性的產業與消費體系。當減塑從環保議題升級為經濟與安全策略的一環，這場危機也將成為推動轉型的重要契機，而非單純的短期困境。

（作者為自由業）

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