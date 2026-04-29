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自由開講》塑膠之亂背後的警訊 從供應危機走向轉型契機

2026/04/29 09:30

◎ 陳琪

對亞洲而言，塑膠生產的關鍵原料輕油長期高度依賴中東供應，其中約6成需求仰賴該地區。一旦地緣政治出現劇烈變動，供應鏈立即受到衝擊。近期伊朗戰事升溫、荷姆茲海峽遭封鎖，使輕油運輸受阻，連帶影響整體塑膠產業。短短一個月內，台灣出現塑膠袋短缺，韓國爆發垃圾袋之亂，日本出現塑膠包材與衛浴設備供應問題，東南亞多國也傳出保鮮膜與食品袋價格飆升。這場跨國性的塑膠之亂，不只是市場波動，更是供應鏈結構脆弱性的集中呈現，也讓原本被忽視的基礎材料問題，一夕之間浮上檯面。

台灣短短一個月內出現塑膠袋短缺，讓原本被忽視的基礎材料問題，一夕之間浮上檯面。（中央社資料照）台灣短短一個月內出現塑膠袋短缺，讓原本被忽視的基礎材料問題，一夕之間浮上檯面。（中央社資料照）這次危機凸顯亞洲對單一原料來源的高度依賴。

石化產業雖具規模經濟優勢，但其上游原料過度集中於特定地區，一旦運輸受阻，整體產業將迅速產生連鎖反應。塑膠產品廣泛應用於民生與工業，一旦供應不穩，影響層面遠超預期，從日常購物袋到食品包裝，甚至醫療與電子製造都可能受到波及，顯示其已成為關鍵基礎物資之一。

塑膠供應鏈長期採取低庫存與即時生產模式，在平時有助於降低成本與提高效率，但在危機時反而放大風險。當原料供應中斷，企業缺乏緩衝能力，市場迅速出現缺貨與價格波動，進一步傳導至終端消費者。這也顯示現代供應鏈過度強調效率，卻忽略韌性的重要性。

然而，危機同時也是轉型契機。塑膠之亂讓各國重新檢視對石化材料的依賴程度，也為減塑政策提供新的推動動力。過去減塑多以環保為主，如今則結合供應安全與經濟韌性，使政策意義更為全面。當減少塑膠使用不只是環保選擇，而是降低風險的必要策略，企業與政府的推動意願也將隨之提升。

自由開講》塑膠之亂背後的警訊 從供應危機走向轉型契機塑膠之亂讓各國重新檢視對石化材料的依賴程度，也為減塑政策提供新的推動動力。圖為台塑六輕。（台塑提供）

從台灣角度來看，這場事件提供幾個重要政策方向。

首先，應強化原料來源多元化，降低對單一地區依賴，例如透過國際合作或發展替代石化原料。其次，可建立關鍵原料戰略儲備制度，在供應中斷時提供緩衝，穩定市場價格與供應。

再者，應加速替代材料與循環經濟發展，例如生質塑膠、可分解材料與回收再利用技術。透過政策補助與產業轉型支持，讓企業逐步降低對石化原料的依賴，同時創造新的產業機會。此外，也可鼓勵企業導入減量設計，例如減少包裝、使用可重複材料，從源頭降低需求。

進一步而言，政府可推動更精細的分級減塑政策，優先針對可替代性高的一次性產品進行管制，同時保留必要用途，避免對醫療與食品安全造成影響。並透過公共採購與法規引導，帶動市場逐步轉型。

同時，消費端行為改變也不可忽視。當塑膠供應不穩，民眾對替代方案的接受度往往提高。政府可藉此時機強化宣導，鼓勵使用環保袋、可重複容器與綠色產品，讓短期危機轉化為長期習慣改變。

最後，這場塑膠之亂提醒我們，全球供應鏈已進入高不確定時代。任何過度依賴單一來源的產業，都可能在突發事件中受到衝擊。對台灣而言，關鍵不只是應對這次短缺，而是建立更具韌性的產業與消費體系。當減塑從環保議題升級為經濟與安全策略的一環，這場危機也將成為推動轉型的重要契機，而非單純的短期困境。

（作者為自由業）

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