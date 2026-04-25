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自由開講》媽祖座前的省思：給政治人物的一堂宗教必修課

2026/04/25 19:00

◎ 施文儀

每逢農曆三月「痟媽祖」，台灣總掀起宗教盛況。在香煙繚繞中，少不了政治人物穿梭的身影。然而，當眾人湧入廟宇「蹭熱度」時，究竟幾人真正體察了神明的心意？

中台灣進入「3月瘋（痟）媽祖」，鹿港天后宮湧入大批信眾，香火鼎盛。（資料照）中台灣進入「3月瘋（痟）媽祖」，鹿港天后宮湧入大批信眾，香火鼎盛。（資料照）一段鹿港天后宮的往事

2003年，我陪同時任衛生署長涂醒哲赴中部視察。空檔時，我帶長官回老家鹿港天后宮參拜「乾媽」媽祖。我們原欲低調上香，卻被眼尖的廟方認出。他們直言國家閣員不宜草率，不僅安排隆重陪同，更邀地方士紳共進晚餐。席間竟意外遇見大堂哥，他抱怨我「過門不入」，笑稱是媽祖顯靈留人。

這是我拜媽祖40多年來，首度體認廟方對國家要員的重視。他們如此熱情接待，無非是期盼上位者能發揮正向影響力，讓媽祖護國庇民的願力，得以與高位者的願力共振加成。

敬神是心靈對話，絕非政治舞台

政治人物愛參與熱鬧廟會，我則始終相信，宗教是內心修持與純粹的感應。當年帶署長參拜，我和涂署長備妥的禱詞是祈求「全民健康平安、台灣寒疫無病」，這是身為國家公務員應有的胸襟與格局。

反觀今日，許多高位者似乎在香火中迷失了方向。若祈願能為國為民，將是全民之福；遺憾的是，不少人進廟只為一己之私、政黨算計，甚至為了能從官司中全身而退。這樣的舉動不僅與尋常百姓無異，更白白糟蹋了他們心誠的願力與神明靈性共振的影響力。

2003年作者陪同時任衛生署長涂醒哲赴中部視察，空檔時參拜媽祖。（資料照）2003年作者陪同時任衛生署長涂醒哲赴中部視察，空檔時參拜媽祖。（資料照）莫忘初衷，體察神明大愛

神明庇佑的是蒼生而非私慾，政治人物面對宗教盛事理當更加謹慎謙卑。站上祭台前，不妨先捫心自問：

你的祈願，是為了天下蒼生，還是個人小利？

你的到來，是為了撫慰民心，還是政治作秀？

政治人物必須明白媽祖的無私與慈悲。若滿懷私心，甚至帶著違背公義的企圖來求平安，便與神明願力背道而馳。真正的敬神不在陣仗大小，而在於是否擁有一顆清明坦蕩、真正為民服務的公義之心。

（作者時任衛生署企劃處處長，已退休）

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