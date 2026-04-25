沈榮欽國際視野》蘋果下任CEO 特納斯是誰？

從賈伯斯的設計，到庫克的製造，再到特納斯的硬體產品，未來特納斯除了產品開發外，還要面臨包括AI等軟體問題，他是否能夠成功帶領蘋果到下一階段，各界都拭目以待。

◎ 沈榮欽

《Apple Insider》整合了多項報導與專訪，提供了對蘋果下任執行長約翰・特納斯（John Ternus）最詳細的描述之一，從賈伯斯的設計，到庫克的製造，再到特納斯的硬體產品，未來特納斯除了產品開發外，還要面臨包括AI等軟體問題，他是否能夠成功帶領蘋果到下一階段，各界都拭目以待。

約翰・特納斯將接任蘋果公司執行長一職，接替現任執行長提姆·庫克。圖為約翰・特納斯。（取自貼文）

特納斯曾被廣泛認為是蘋果下一任執行長的最佳人選，而這些預測最終都成為了現實。他究竟是誰？他又是如何走到這一步的？

請繼續往下閱讀...

與許多其他擁有龐大員工隊伍和數十年歷史的巨型公司一樣，蘋果公司也必須規劃公司的未來發展方向。這項規劃的一部分內容包括確定現任執行長離職後的繼任者，以及如何為這不可避免的時刻做好準備。

對於蘋果公司及其日漸老邁的領導階層來說，蘋果必須找到庫克的繼任者。儘管庫克預計不會在2026年退休，但蘋果龐大的規模和眾多的運作環節意味著它必須提前做好準備，以便繼任者以及公司本身都有足夠的時間做好準備。

此人是蘋果公司硬體工程資深副總裁約翰·特納斯。先前有報導稱，他是眾多優秀內部候選人中的佼佼者，蘋果公司於4月20日證實，他將接替庫克的職位。

庫克即將退休，蘋果公司必須找到新的繼任者，面對日漸老邁的領導階層。圖為庫克。（美聯社檔案照）

這是約翰·特納斯的故事，這位硬體領導者即將掌控整個蘋果王國。

◆ 蘋果公司成立前

與其他科技公司主管的職涯發展歷程相比，特納斯加入蘋果的道路相對直接且簡潔。他的領英個人資料顯示，其工作經驗中只有一項教育經驗和兩項職業經歷，其中一項就是蘋果。

特納斯原籍加州，1997年畢業於賓州大學，取得機械工程學士學位。他曾是校游泳隊隊員。

他在賓州大學的畢業設計計畫是一個機械餵食臂。其目的是讓四肢癱瘓患者和其他行動不便的人能夠透過頭部動作來控制餵食臂的運動。

考慮到蘋果公司正在開發的各種項目，這個項目可謂恰逢其時。這些項目包括傳聞中實際上就是裝在機械手臂上的iPad的智慧家庭機器人，以及蘋果機器學習研究項目——類似皮克斯動畫風格的情緒燈。

大學畢業後，他進入「虛擬研究系統公司」工作。作為一名機械工程師，他在這家新創公司從事虛擬實境（VR）領域頭戴式設備和配件的研發工作，該領域當時正處於快速發展階段。

就像他在大學時的專案一樣，考慮到Apple Vision Pro和傳聞已久的Apple Glass智慧眼鏡的誕生，特納斯在這裡的經歷可能對他後來在蘋果的工作有所幫助。

約翰・特納斯離開賓州大學不到4年，就加入了蘋果公司。圖為蘋果總部。（法新社）

特納斯在虛擬研究系統公司只待了短短幾年。離開賓州大學不到4年，他就加入了蘋果公司。

◆ 擔任高級副總裁之前

特納斯於2001年加入蘋果公司，憑藉在前一家公司累積的經驗，成為產品設計團隊的一員。他在蘋果的初期工作包括開發備受讚譽的蘋果Cinema Display顯示器。

然而，特納斯很快就開始嶄露頭角。加入蘋果公司大約3年後，他就成為了團隊的經理。

史蒂夫・西弗特是特納斯在蘋果公司的第一位老闆，他告訴《紐約時報》，這位工程師決定與團隊保持密切聯繫，而不是採取獨斷專行的方式。當公司搬遷到其他樓層，並讓他選擇開放式辦公空間中的獨立辦公室時，他決定與團隊近距離辦公，以便更好地激勵他們。

這顯然並非個案。2011年西弗特退休時，特納斯曾被提議接任他的職位，但他選擇留在他的開放空間團隊。

2005年，他的晉升之路繼續向前邁進，當時他領導一個硬體工程團隊，負責G5系列iMac的研發。

也是在這段時期，特納斯花了大量時間與亞洲的供應商和組裝商合作。這使他累積了製造方面的經驗，並了解了實現蘋果設計所面臨的種種困難。

他在蘋果職業生涯的下一個重大飛躍發生在2013年，當時他成為硬體工程副總裁，擔任時任硬體主管Dan Riccio的副手。

作為晉升的一部分，特納斯被賦予了更大的職責。他不僅要管理Mac團隊，還要管理iPad團隊。

雖然他管理iPad團隊多年，但他在該產品線的工作經驗實際上可以追溯到更早時期。根據蘋果對特納斯的領導職位描述，他參與了所有已發布型號和版本的iPad的開發。

在彭博社2026年3月的一篇人物特寫中，特納斯顯然是iPadOS開發的主要推動者之一。他認為，iPad沒有充分利用其硬體效能，因為iOS無法發揮更大螢幕和更強大處理器的優勢。

特納斯是iPadOS開發的主要推動者之一，也研發iPhone 12和AirPods系列。圖為iPhone 12。（資料照）

這促使他成功說服軟體主管Craig Federighi開發專為iPad設計的作業系統，該系統具備類似桌上型電腦的多工處理功能。他也致力於將Apple Pencil和磁吸式充電配對系統也加入系統。

在擔任該職務期間，他也參與了其他產品的研發工作，包括iPhone 12和AirPods系列。

他也對將光達（LiDAR）技術引入iPhone Pro機型起到了重要作用。根據《紐約時報》報道，他提議將這項價格不菲的40美元組件限制在 Pro 版本中，因為 Pro 版本的用戶通常是對科技感興趣的人，而普通版iPhone用戶則未必關心這項技術。

對特納斯來說，這並不算什麼新鮮事，他經常支持一些不尋常但又合情合理的想法。當G5 iMac團隊研究用磁鐵固定玻璃螢幕時，特納斯顯然也曾努力說服那些懷疑的人。

他還在 Mac產品線從英特爾晶片向蘋果自研晶片的開發和過渡過程中發揮了重要作用。為此，他在主題演講中扮演了重要角色，詳細介紹了向自主設計晶片的轉變，並在隨後的訪談中積極參與。

◆ 成為蘋果硬體主管

2021年1月，蘋果宣布了一項高階主管人事變動，影響了硬體業務，特納斯也直接受到了影響。

Dan Riccio將卸任硬體工程資深副總裁一職，轉而擔任當時尚未命名的「新專案」的工程副總裁。

這一人事變動留下了一個巨大的空缺，特納斯被選中填補這一空缺。他成為了硬體工程資深副總裁，同年4月， 蘋果的領導頁面更新，將特納斯列入了高階主管名單。

根據職位要求，他是蘋果公司所有硬體工程的負責人，直接向執行長庫克匯報工作。

這包括擴大他原本就相當廣泛的硬體管理範圍，使其涵蓋該領域的其他團隊。這其中包括至關重要的iPhone團隊，以及他目前管理的iPad、Mac和AirPods團隊。

◆ 偶爾的犯錯

然而，特納斯並非事事都能點石成金。他的人生歷程中也曾遭遇過一些挫折，但他都一一克服了。

與iPad的改款一樣，他顯然也是MacBook Pro觸控列的主要支持者。一位消息人士在三月表示，這個想法最初是為了行銷潛力而被「硬塞」進去的，但後來被取消了。

他力推蝶式鍵盤也是一個巨大的失誤，導致投訴和訴訟（訴訟金額高達5000萬美元，但是蘋果容許其犯錯）。

特納斯也曾遭遇過一些挫折，但他都一一克服了。例如他反對HomePod添加鏡頭。圖為HomePod。（資料照）

這些失誤，以及庫克式的重成本削減而非以設計為中心的支出傾向，導致他與工業設計團隊的關係有些緊張。在裡喬離職前，一些首席設計師曾試圖讓唐坦接替他的位置。

談到 HomePod，他顯然反對添加鏡頭，因為這會增加研發成本。不過，特納斯至少承認蘋果在智慧音箱領域落後於其他廠商，並積極推動新型智慧家居設備迎頭趕上。

儘管特納斯以其平易近人的管理風格而聞名，但他偶爾也會採取不同的做法。

其中最引人注目的是Apple Vision Pro耳機，以及發現其存在一個缺陷，導致低延遲音訊無法傳輸到 AirPods Pro——而這正是 Apple最初向消費者宣傳的賣點之一。然而，解決方案是在2023年底，也就是Apple Vision Pro發表之前，推出升級版的 AirPods Pro。

更大的問題出在管理上，因為特納斯似乎試圖找出責任人，而不是解決眼前的問題，這顯然疏遠了一些員工。馬奇的報道也強調了，考慮到特納斯一貫的管理風格，這起事件對他來說實屬罕見。

◆ 變得更加公開

在晉升為高級副總裁後，特納斯因其職位而更加引人注目。作為公司硬體部門的實際負責人，他必須更多地出現在公眾視野中，這意味著他需要接受媒體採訪並進行更多的產品硬體發布會。

特納斯曾堅稱iPad Pro首次採用了M1晶片的品質與Mac上的M1晶片相同。（路透檔案照）





他上任後最早接受的採訪之一是關於iPad Pro的宣傳採訪，當時iPad Pro首次採用了M1晶片。他堅稱M1晶片的品質與 Mac 上的 M1 晶片相同，並聲稱「iPad Pro一直搭載著我們生產的最好的 Apple Silicon晶片」。

他隨後表示，Center Stage是他最喜歡製作的功能之一，因為「它完美地融合了硬體和軟體」。他還讚揚了自己的團隊，說：「這是一群才華橫溢、富有創造力的人聚集在一起，並努力尋找使其具有蘋果特色的東西。」

在同一時間的另一次訪談中，他重申了公司關於iPad和Mac業務將繼續獨立運作而非合併的立場。他表示，蘋果不會「陷入」各種理論的漩渦，公司正致力於打造最好的Mac和iPad。

同年晚些時候，他開始回答有關 MacBook Pro的問題，並確認蘋果不會推出帶有觸控螢幕的MacBook Pro。「我們在iPad上打造了世界上最好的觸控電腦，」他說道，並補充說它是「針對iPad進行了最佳化」。

當人們的注意力轉向即將於2023年生效的歐盟關於電池和廢棄電池的法律變更時，特努斯再次發表講話，試圖撇清蘋果公司關於將在 iPhone 中引入可拆卸後蓋的說法。

歐盟關於電池和廢棄電池的法律變更時，特努斯試圖撇清蘋果公司關於將在iPhone中引入可拆卸後蓋的說法。（資料照）

雖然他對此主題有所迴避，但他明確表示，蘋果的意圖顯然是維持設備密封設計，而非方便用戶維護。他認為，雖然將內部組件設計成獨立可拆卸的，可以提高其可維護性，「但這實際上會增加潛在的故障點」。

幾個月後，特納斯在一次電視採訪中談到了蘋果晶片，他盛贊這一選擇，彷彿「物理定律都改變了」。他指的是，蘋果晶片能夠打造出一款厚度極薄、電池續航力長達18小時、效能堪比MacBook Pro的MacBook Air。

他隨後與硬體技術高級副總裁約翰尼・斯魯吉 （Johny Srouji）一同發言，闡述了蘋果推出晶片的初衷是為了擺脫使用他人技術所帶來的束縛。特納斯認為，過去20年裡，蘋果思維方式最深刻的轉變之一，就是將許多技術轉向自主研發。

2024年中，他再次出現在公眾視野，接受採訪時力推蘋果公司擴大其自助維修計劃，採用零件配對技術。這項技術允許在維修中使用合法的二手零件，同時也能阻止使用從被盜設備中拆卸的零件。

特納斯認為，「部件配對」一詞大多帶有負面含義，暗示蘋果似乎在阻止第三方零件正常運作，但他堅稱事實並非如此。他認為部件配對「並非邪惡」，實際上，這是蘋果公司透過了解用戶安裝的模組來確保產品品質的一種方式。

他還補充說，為了應對立法變化，蘋果希望「讓產品更容易維修」，但也警告說「單獨考慮可維修性並不總是最好的答案」。

「事實上，可維修性只是實現目標的手段，」他說。 「我們的目標是製造經久耐用的產品，如果你過於注重（讓每個部件都可維修），最終會造成一些意想不到的後果，這些後果對消費者和地球都更不利。」

一個月後，特納斯再次現身，談論蘋果的耐用性測試和相關政策。他還出席了一場蘋果發表會，在一節模擬火車車廂裡熱情地介紹 iPad。

◆ 擴大職權範圍

雖然他擔任硬體工程高級副總裁已有五年，但他的角色並非一成不變。除了推廣蘋果新產品線的技術細節及其相關內容之外，他還承擔了更多工作。

蘋果智慧（Apple Intelligence）發表推廣過程中遭遇的公開尷尬失敗，特納斯的職責範圍大幅擴大。（彭博檔案照）

2025年4月，由於蘋果智慧（Apple Intelligence）發表推廣過程中遭遇的公開尷尬失敗，他的職責範圍大幅擴大。新情境功能推出的延遲導致了人工智慧和機器學習部門領導方式的重組。

約翰・詹南德里亞被撤換，不再擔任Siri負責人，取而代之的是蘋果視覺專業版負責人邁克·洛克威爾，這是其中一項變動。另一項變動是將先前由詹南德里亞領導的機器人團隊劃歸硬體部門。

雖然目前為止，由於蘋果尚未向公眾推出任何機器人產品，這次事件的影響尚未真正引起公眾的廣泛關注，但它確實影響了相關產品的研發。前文提到的智慧家庭機械手臂就是一個例子。

2026年1月，特納斯在蘋果公司需要管理的事務量進一步增加，儘管增加的方式相對低調。先前由營運長Jeff Williams負責的設計團隊，在Cook 接任後移交給了特納斯。

然而，他並沒有像前首席設計長喬納森·艾維那樣被正式任命為設計負責人。相反，特納斯成為了設計的「執行發起人」，各團隊仍然向庫克匯報工作。

實際上，特納斯必須在執行團隊的會議上處理硬體和軟體方面的設計討論。

由於蘋果公司並未公開承認，這份額外的工作量顯得特別引人注目。有人推測，如果證實特納斯與設計團隊合作，將進一步表明他是蘋果內部的明日之星，並使他成為CEO的有力候選人。

儘管蘋果顯然試圖低調處理這一變動，但這並沒有阻止有關特納斯是庫克最終繼任者的首選的報導。

◆ 看似理想的候選人

在進行繼任計畫時，大多數公司首先考慮的顯然是高階主管。蘋果公司也不例外，但還有一些其他因素需要考慮。

首先，CEO需要相對年輕，或至少能夠長期擔任此職位。庫克執掌公司超過14年，聯合創始人賈伯斯在其第二個任期內也執掌了 11年，這表明CEO的任期通常會持續10年左右。

賈伯斯第二個任期內也執掌了 11年，庫克執掌公司超過14年，這表明CEO的任期通常會持續10年左右。圖為賈伯斯。（美聯社檔案照）

特納斯的年齡正合適，他今年50歲，離退休還有十多年。並非所有蘋果高層都擁有這樣的優勢，其他一些高階主管的年齡稍長，因此他們的任期可能不會像特納斯一樣長。

此外，還有一個公眾認知度的問題，因為這是一個非常公開的角色。可以說，蘋果一直在努力淡化這個問題，因為特納斯已經多次在蘋果的發表會上露面。

他可能沒有軟體主管像克雷格·費德里吉那樣的親臨現場，但特納斯一直保持著較高的曝光率。

特納斯的背景也可能預示著蘋果公司發展方向的轉變。賈伯斯專注於設計，而庫克則精通供應鏈，將蘋果發展成為巨頭企業

。

考慮到特納斯先生的過往經歷，聘請他擔任執行長將對公司的硬體和技術方面大有裨益。公司在設計和製造方面已經相當成熟，因此，著力開發新技術將使公司現有的專業領域能夠應用於新產品或現有產品的改進。

此外，蘋果公司內部對特納斯的看法也值得關注。他已經獲得了許多蘋果高層的支持，這些人也認為他很有可能成為下一任執行長。

他也是一位優秀的溝通者，能夠賦予員工權力，這與庫克的風格如出一轍。

正如如此龐大的王朝所要求的那樣，庫克需要在離開之前很久就指定繼任者，以避免在過渡期間造成太大的動盪。

目前來看，特納斯將接棒庫克，並且可能會在這個職位上待足夠長的時間，從而真正成長為一名優秀的首席執行長。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法