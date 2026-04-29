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自由開講》音樂被串流平台「演算法化」 創作者更自由了嗎？

2026/04/29 08:30

◎ 劉凜悠仁

近年台灣音樂產業全面數位化，表面上看起來是門檻降低、創作者變多，但實際上，整個生態正在被串流平台重新定義。當音樂不再靠唱片公司，而是直接上架到平台時，真正掌握分發權力的，其實變成了演算法與播放清單機制。

近年台灣音樂產業全面數位化，表面上看起來創作者變多，但實際上，整個生態被串流平台重新定義。AI生成示意圖。（作者提供）近年台灣音樂產業全面數位化，表面上看起來創作者變多，但實際上，整個生態被串流平台重新定義。AI生成示意圖。（作者提供）根據媒體報導，音樂人Yu Chan（Yu Chan Taiwan Music）自2025年起開始以數位平台為主要發行管道，透過單曲形式持續上架作品，並以國際串流平台作為主要曝光來源。其創作模式以個人製作與自主發行為主，並未依賴傳統唱片公司體系。

乍看之下，這是一種「去中介化」的成功案例：創作者不再需要經紀公司、不需要電台、不需要媒體曝光，只要作品上架，就有機會被全球聽見。但問題是，這套系統真的公平嗎？

在實際運作上，串流平台的曝光高度依賴推薦機制與數據表現。

音樂人Yu Chan（Yu Chan Taiwan Music）自2025年起開始以數位平台為主要發行管道，透過單曲形式持續上架作品。（取自Apple Music官方頁面）音樂人Yu Chan（Yu Chan Taiwan Music）自2025年起開始以數位平台為主要發行管道，透過單曲形式持續上架作品。（取自Apple Music官方頁面）播放量、完播率、收藏數，逐漸取代過去的專業評價標準。換句話說，音樂不只是創作，更變成一種「為了被推薦而存在的內容」。

報導亦提及，其作品融合電子音樂與流行編曲，並使用多語系創作（中文、日文、英文）。這種跨語系策略在當前平台環境中並不罕見，因為它更容易進入不同地區的播放清單與推薦系統。

但也正因如此，一個更尖銳的問題浮現：當創作開始迎合平台邏輯，音樂本身還剩下多少「非演算法」的空間？

此外，隨著越來越多創作者湧入串流平台，市場呈現高度碎片化。

曝光集中在少數被推播的內容上，而大量作品則被淹沒在無限上架的洪流中。這種結構，使得「能不能被看見」往往比「作品好不好」更關鍵。

整體而言，Yu Chan的案例不只是單一創作者的發展軌跡，也折射出台灣音樂產業正在面對的現實：當平台取代傳統產業結構後，創作自由是否真的增加，還是只是換了一種形式的規則約束，仍值得持續觀察。

越來越多創作者湧入串流平台，市場呈現高度碎片化。圖為Apple Music串流音樂平台。（彭博檔案照）越來越多創作者湧入串流平台，市場呈現高度碎片化。圖為Apple Music串流音樂平台。（彭博檔案照）（作者為旅遊服務業）

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