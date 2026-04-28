自由開講》中共施壓干擾台灣航權，鄭麗文「國際空間」論述破功

◎ 蕭惟欣

在古裝劇中，地方惡霸看上民女，先設局讓其家人背負高利貸，再以「父債女償」逼迫簽下賣身契，最終完成一場披著合法外衣的強娶。這類情節之所以令人不寒而慄，不在戲劇張力，而在於權力透過經濟控制，一步步轉化為對個人選擇與自由的實質剝奪。放到今日國際現實中，類似的運作邏輯也以更制度化的方式出現，中國透過經濟槓桿影響他國政治決策，已對主權行使形成持續性的約束效果。

賴清德總統原定出訪史瓦帝尼，卻因塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等3個國家臨時撤銷飛航許可而被迫暫緩。（本報製圖）賴清德總統原定出訪史瓦帝尼，卻因途經國臨時撤銷飛航許可而被迫暫緩。

若僅以技術或程序問題解釋，並不足以完整說明整體變化脈絡，但從時序與國際政治現實來看，更能合理的判讀，係中國透過「債務減免」等經濟手段，對相關非洲國家施加壓力，進而影響其對飛航許可的決定。

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從國際法與國際慣例觀察，這類行為已超出一般外交競爭的範圍，涉及對第三國決策自主的外部干預，也削弱了國際民航運作長期依賴的信任基礎。更重要的是，中共操作模式已出現明顯變化：不再只是爭取邦交或外交承認，而是進一步影響航權與通行安排，使國家對外行動能力受到外在條件制約，實際效果已接近「準封鎖」。

國民黨主席鄭麗文赴中所稱「和平之旅有助爭取國際空間」，已被後續發展直接打臉。

其返台後宣稱獲得正面回應，但緊接著卻出現航權受阻，顯示鄭的說法與實際出現嚴重落差，就結果而言，若沒有具體、可驗證的實際改變，這類政治承諾很難成為可信依據。更值得警惕的是，中共對外承諾的實際履行情況並不穩定，無論是在香港或西藏的相關案例中，都曾出現協議內容隨政治需要調整甚至改變的情況。在這樣的背景下，若仍將口頭回應視為穩定的政策基礎，而忽略其不確定性與變動性，就容易產生誤判。

國民黨主席鄭麗文赴中所稱「和平之旅有助爭取國際空間」，已被後續發展直接打臉。（路透檔案照）台灣在面對航權受限與外交壓力時，若將外部壓力視為偶發現象，恐錯失及時應對的時機，而讓情勢持續惡化。唯有先釐清問題本質，建立一致的政策立場，才能避免國際空間進一步被壓縮。

（作者為文字工作者）

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