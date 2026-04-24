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黑熊學院》Grab併購Foodpanda案 恐釀3大資安漏洞

GrabMaps就像是擁有「穿牆術」，它由幾萬名外送員時刻用GPS軌跡運作出來，是外送員為了趕時間穿過的防火巷、大樓後門等，哪條巷子今天施工不能走、哪棟大樓的側門現在可以進去。它是「活著的數據」。
黑熊學院

黑熊學院

2026/04/24 21:00

◎ 黑熊學院

公平會4月23日證實Grab與外送平台Foodpanda併購案已進入「補件」階段，這看似普通的併購案，卻可能與國安高度相關。

Grab與外送平台Foodpanda併購案已進入「補件」階段，這可能造成3大資安漏洞。（取自貼文）Grab與外送平台Foodpanda併購案已進入「補件」階段，這可能造成3大資安漏洞。（取自貼文）

Grab 的最大爭議有兩點：

第一，Grab旗下的圖資品牌「GrabMaps」，與華為旗下的「花瓣地圖」有密切的技術授權合作。

第二，支援 Grab 資料儲存的雲端服務供應商之一，是來自中國的阿里雲（隸屬於阿里巴巴）。

Grab的技術說好聽點是「成熟」，說難聽點就是讓敵人有機會將我們看光光：

1️⃣千萬名外送員將成為「繪製地圖者」

GrabMaps在官方新聞稿與技術文件中多次強調，它與Google Maps的最大差異在於「精細度」與「動態更新速度」。

也就是說，它能透過數百萬名外送員與司機的GPS軌跡與即時回報，持續修正地圖。

舉例來說，當多位外送員在同一地點「穿越」在Google Maps看似應該是牆壁或建築物時，系統會自動辨識出——這可能是「捷徑」或「社區後門」。

Grab也指出這是它們的「優勢」：它們在東南亞城市（如雅加達、馬尼拉，其巷弄環境與台灣相似）所新增的「被遺漏的道路資訊」與「禁止轉彎」等數據量，遠高於其他商用地圖平台。

2️⃣過於精細的資訊將可能成為致命武器

Grab 在 2022 年正式推出GrabMaps服務後，便強調其能提供精確到「特定公寓大樓入口」的定位服務，或甚至推算出車輛或人員在「地下室」或「多層停車場」的精確樓層數與位置。

這些數據並非Grab「竊取」，而是透過合法管道，如：每日數百萬條由外送員移動的路徑，所自動描繪出的隱形道路，或讓外送員手動回報。

3️⃣中國公司皆受限於《中共情報法》

當台灣圖資被納入GrabMaps資料庫，Grab要如何保證不會依據現有的合作協議，自動「同步」給華為的花瓣地圖？

GrabMaps由幾萬名外送員時刻用GPS軌跡運作出來，是外送員為了趕時間穿過的防火巷、大樓後門等，哪條巷子今天施工不能走、哪棟大樓的側門現在可以進去。（資料照）GrabMaps由幾萬名外送員時刻用GPS軌跡運作出來，是外送員為了趕時間穿過的防火巷、大樓後門等，哪條巷子今天施工不能走、哪棟大樓的側門現在可以進去。（資料照）

GrabMaps的問題在於，它並非是每個國家建立完全隔離的系統，而是全球共享的雲端技術。

假如協議中定義的服務範圍包含「Grab經營之所有市場」，那麼當台灣foodpanda的數據遷移到GrabMaps雲端後，台灣的即時路況、新巷弄座標、甚至是外送員測繪出的建築物出入口，都有可能更新至華為的「花瓣地圖」資料庫。

Grab是否能提出技術證明，保證台灣圖資不會進入與華為共享的API？

華為不僅是「使用者」更是「技術合作者」。

只要數據經過華為，就有機會在後台備份或記錄這些具有「情報價值」的細微圖資（如前述的地下室樓層數據、隱藏捷徑）。

國防安全研究院在針對「中共數位威權擴張」的研究中就曾指出：「如華為、滴滴出行等企業，皆受限於中國《國家情報法》（第7條與第14條），有義務配合政府收集數據。」

》GrabMaps比Google Maps可怕在哪？

GrabMaps提供的路可說高度即時，可能將這類數據用於無人機精準導航或特種作戰定位？（資料照）GrabMaps提供的路可說高度即時，可能將這類數據用於無人機精準導航或特種作戰定位？（資料照）

若說Google Maps是街道攝影師，拍的是大家都看得到的大馬路和房子外觀，街景車可能一年才來台灣開一次，且缺乏非正式道路的即時圖資更新，數據通常都比較舊。

GrabMaps就像是擁有「穿牆術」，它由幾萬名外送員時刻用 GPS 軌跡運作出來，是外送員為了趕時間穿過的防火巷、大樓後門等，哪條巷子今天施工不能走、哪棟大樓的側門現在可以進去。

它是「活著的數據」。

以無人機舉例，如果無人機利用Google Maps，大概只能走傳統路線。但是GrabMaps提供的路可說高度即時，說能讓無人機像外送員一樣穿梭也不誇張。

我們是否可以推測，可以將這類數據用於無人機精準導航或特種作戰定位？

因此說Grab併購案引發國安疑慮，並非危言聳聽。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

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