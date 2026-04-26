自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》鄭習會「伴手禮」落地：十項利多能否突破兩岸僵局？

2026/04/26 20:00

◎ 李其澤

在鄭麗文結束訪中、返台前夕，北京拋出「十項促進兩岸交流合作措施」，國民黨高調解讀為此行成果，強調已與習近平在「增進民生福祉」上達成高度共識，並呼籲賴清德政府「不要再阻攔」。乍看之下，這是一場以民生為名的善意釋放，但若從兩岸關係的結構邏輯審視，這批「利多」更像一套帶有明確政治指向的政策工具。

不可否認，恢復直航、擴大觀光、促進經貿，確實對部分台灣產業與民眾具有立即吸引力。

觀光業期待中客回流，航空業盼航點增加，農產品業者亦看見市場機會。這些具體利益，構成了「民生福祉」論述的現實基礎。然而，問題不在於利多是否存在，而在於其運作邏輯。北京從來不是單純提供公共利益，而是透過選擇性開放，精準影響台灣內部的政策討論與政治氛圍。

北京拋出「十項促進兩岸交流合作措施」，觀光業期待中客回流。圖為日月潭。（資料照）北京拋出「十項促進兩岸交流合作措施」，觀光業期待中客回流。圖為日月潭。（資料照）國民黨提出「很多事情只要宣布開放即可推動」，甚至暗示可在未觸及九二共識的情況下前進。此一說法看似降低門檻，實則反映另一種更具彈性的政治操作：以經濟與民生議題包裹政治前提，使台灣在實際政策上逐步貼近北京設定的軌道。當「不談政治」成為推動交流的前提時，政治影響力反而以更隱性的方式滲透。

歷史經驗早已提供清楚警示。2005年連戰訪中後，北京釋出觀光等利多；2008至2016年，在馬英九執政期間，兩岸簽署多項協議，交流達到高峰。然而2016年政黨輪替後，北京迅速收緊政策，過去成果幾近歸零。這說明，所謂「利多」從來不是制度保障，而是政策授權；其存在與否，取決於政治條件，而非經濟邏輯。

因此，當前「十項措施」的本質，不應被視為穩定合作的開端，而更接近一種可進可退的政策槓桿。

其目的，在於以具體利益吸引台灣社會特定群體，進而影響整體政策取向。尤其是將「民生福祉」置於論述核心，有助於將兩岸問題由主權與安全議題，轉化為日常經濟問題，降低政治敏感度，卻也可能削弱社會對長期風險的警覺。

值得注意的是，福建在此次措施中的關鍵角色。作為對台融合的前沿，北京正透過區域合作，強化人員往來與生活圈連結，推動「由下而上」的整合路徑。這種策略不依賴高層政治突破，卻更具持續性與滲透性。一旦形成經濟與社會依賴，其影響將遠超短期利多本身。

福建作為對台融合的前沿，北京正透過區域合作，強化人員往來與生活圈連結。圖為金門烈嶼鄉，對岸就是中國廈門。（法新社檔案照）福建作為對台融合的前沿，北京正透過區域合作，強化人員往來與生活圈連結。圖為金門烈嶼鄉，對岸就是中國廈門。（法新社檔案照）面對此局，賴清德政府的關鍵課題，不在於簡單地「接球或拒絕」，而在於如何設定條件與邊界。若全面排拒，將承擔經濟與民生壓力；但若無條件接受，則可能在制度與戰略上逐步失去主導權。更務實的路徑，是建立選擇性開放與風險控管機制，在維持主體性與國際連結的前提下，審慎評估每一項措施的長期影響。

兩岸互動從來不是單純的經濟往來，而是深嵌於權力與戰略之中的複雜博弈。

「利多」可以帶來短期利益，但若忽視其背後的結構條件，最終可能轉化為長期約束。真正的和平與繁榮，不能建立在對方政策的善意假設之上，而必須根植於自身實力、制度韌性與清晰的戰略判斷。

（作者為彰師大副教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書