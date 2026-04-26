自由開講》鄭習會「伴手禮」落地：十項利多能否突破兩岸僵局？

◎ 李其澤

在鄭麗文結束訪中、返台前夕，北京拋出「十項促進兩岸交流合作措施」，國民黨高調解讀為此行成果，強調已與習近平在「增進民生福祉」上達成高度共識，並呼籲賴清德政府「不要再阻攔」。乍看之下，這是一場以民生為名的善意釋放，但若從兩岸關係的結構邏輯審視，這批「利多」更像一套帶有明確政治指向的政策工具。

不可否認，恢復直航、擴大觀光、促進經貿，確實對部分台灣產業與民眾具有立即吸引力。

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觀光業期待中客回流，航空業盼航點增加，農產品業者亦看見市場機會。這些具體利益，構成了「民生福祉」論述的現實基礎。然而，問題不在於利多是否存在，而在於其運作邏輯。北京從來不是單純提供公共利益，而是透過選擇性開放，精準影響台灣內部的政策討論與政治氛圍。

北京拋出「十項促進兩岸交流合作措施」，觀光業期待中客回流。圖為日月潭。（資料照）國民黨提出「很多事情只要宣布開放即可推動」，甚至暗示可在未觸及九二共識的情況下前進。此一說法看似降低門檻，實則反映另一種更具彈性的政治操作：以經濟與民生議題包裹政治前提，使台灣在實際政策上逐步貼近北京設定的軌道。當「不談政治」成為推動交流的前提時，政治影響力反而以更隱性的方式滲透。

歷史經驗早已提供清楚警示。2005年連戰訪中後，北京釋出觀光等利多；2008至2016年，在馬英九執政期間，兩岸簽署多項協議，交流達到高峰。然而2016年政黨輪替後，北京迅速收緊政策，過去成果幾近歸零。這說明，所謂「利多」從來不是制度保障，而是政策授權；其存在與否，取決於政治條件，而非經濟邏輯。

因此，當前「十項措施」的本質，不應被視為穩定合作的開端，而更接近一種可進可退的政策槓桿。

其目的，在於以具體利益吸引台灣社會特定群體，進而影響整體政策取向。尤其是將「民生福祉」置於論述核心，有助於將兩岸問題由主權與安全議題，轉化為日常經濟問題，降低政治敏感度，卻也可能削弱社會對長期風險的警覺。

值得注意的是，福建在此次措施中的關鍵角色。作為對台融合的前沿，北京正透過區域合作，強化人員往來與生活圈連結，推動「由下而上」的整合路徑。這種策略不依賴高層政治突破，卻更具持續性與滲透性。一旦形成經濟與社會依賴，其影響將遠超短期利多本身。

福建作為對台融合的前沿，北京正透過區域合作，強化人員往來與生活圈連結。圖為金門烈嶼鄉，對岸就是中國廈門。（法新社檔案照）面對此局，賴清德政府的關鍵課題，不在於簡單地「接球或拒絕」，而在於如何設定條件與邊界。若全面排拒，將承擔經濟與民生壓力；但若無條件接受，則可能在制度與戰略上逐步失去主導權。更務實的路徑，是建立選擇性開放與風險控管機制，在維持主體性與國際連結的前提下，審慎評估每一項措施的長期影響。

兩岸互動從來不是單純的經濟往來，而是深嵌於權力與戰略之中的複雜博弈。

「利多」可以帶來短期利益，但若忽視其背後的結構條件，最終可能轉化為長期約束。真正的和平與繁榮，不能建立在對方政策的善意假設之上，而必須根植於自身實力、制度韌性與清晰的戰略判斷。

（作者為彰師大副教授）

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