自由開講》會考考題在哪裡？ 原來「答案」藏在三週前的「統測」裡

◎ 林鍾勇

每逢五月國中教育會考，社會目光總聚焦於素養命題的創新。然而，多數人並未察覺，早在三週前（今年4月25和26日）登場的四技二專統測，其實是一場精準的前哨觀測站。長期以來，技職被貼上學力弱勢的標籤，但若深究試題，統測國文不僅非隨從，而是會考命題的「預演劇本」。

今年統測於4月25和26日登場，是5月國中教育會考精準的前哨觀測站。圖為去年統測考場狀況。（資料照） 近年的寫作任務，統測的題型往往領先會考數年。

以112年會考的「影音平台圖表」為例，要求考生從非連續性文本中歸納資訊；其實早在104年統測，考題就已端出「青年行動力大調查」長條圖。這種「先歸納數據趨勢、後闡述個人思辨」的架構，統測整整領先了八年 。

請繼續往下閱讀...

再看去年令人印象深刻的「兩隻倉鼠」，考二元價值辯證，同樣能在五年前的統測中找到原型。109年統測雖然沒有圖，但提出「真實與完美」對話，要求在互斥價值中尋找個人定位，跟會考題的核心靈魂高度契合。顯見這種導入SEL （Social Emotional Learning，社會情緒學習） 的自我覺察，期許從標籤中辨識情緒並進行抉擇的思辨，統測早已先行示範。

我們再看看112年統測的「社群話題討論」，測驗學生在資訊爆炸時代的判斷力。次年會考出現了「產品文案標題黨」，都是共同屏棄了傳統抒情框架，轉向解決現實問題的公共議題論述，任務型寫作與統測形同複刻。三組跨時空的「類型銜接」揭示了一個真相：會考生的寫作試題，其實與技高生經歷的統測，縱軸是一致的。

統測在語文素養的含金量，完全不遜於學測。

去年會考寫作測驗令人印象深刻的「兩隻倉鼠」，考二元價值辯證，同樣能在五年前的統測中找到原型。（資料照）但可惜的是，由於統測報考人數逐年下滑，今年甚至得在「路跑交管」的夾縫中應試，社會更加漠視。如若我們這麼重視會考，應該更要肯定統測在命題邏輯上的先行地位。認同兩大體制在學力指標上的同軌，就沒有理由再對技職教育給予「差軌」待遇。唯有拆除心中的學制鴻溝，我們才配談成就每個孩子的教育理想。

（作者為高職教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法