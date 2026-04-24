自由開講》「國家人權會」淪官僚防火牆? 揭發「明知已拆」卻謊稱「保障居住」的監察雙簧!

◎ 底波拉

明天（4月25日週六）設立於監察院內的國家人權委員會（下稱人權會）即將舉辦公聽會，華麗地論述「適足居住權」與「迫遷保護」。然而，在此漂亮詞藻背後，一份4月9日由人權會發出的不受理函，卻成了台灣人權保障最大的諷刺。持有合法建物權狀的平民郭泰松先生，遭到國防部強拆房屋、秘密滅失登記、甚至偷遷戶籍剝奪投票權。當郭先生尋求人權會救濟時，得到的卻是「範疇有限」、「無法變更處分」等官僚推託，甚至嚴厲下達「不再函復」的禁言令。

4月9日由監察院人權會發出的不受理函，已成了台灣人權保障最大的諷刺。（作者提供）監察院的集體失明：明知已拆，卻謊稱保障

翻開監察院110國調0011號報告（第8頁），明確記載郭案房屋已於「107年完成強制執行」。換言之，監察院完全清楚郭家已成廢墟。然而，在111年6月的結案意見中，監察院竟採納國防部「仍提供現住人合法居住權益」之說辭。試問：建物在107年就被夷為平地、地號被精準切割為305-1、原址被淪為國防部廢料場及市政府停車場，屋主何來居住權？這不僅是混淆視聽，更是公然的文書欺瞞!

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疊床架屋的人權機關：包庇還是監督？

監察院110國調0011號報告（第8頁），明確記載郭案房屋已於「107年完成強制執行」。（作者提供）人權會與監察院組織疊床架屋，部分委員兩邊任職。當監察院自身的調查報告與結案情形出現嚴重的邏輯斷裂與事實扭曲時，人權會的不受理，究竟是「權限不足」，還是「同僚包庇」？這種「左手監督右手」的畸形構造，讓人民在權力迷宮中欲哭無淚。

人權會的「選擇性」正義

人權會宣稱其系統性訪查「範疇有限」。筆者要問：一個涉及「住屋被拆」、「合法權狀被滅失」、「公民投票權被剝奪」、「國家報告公然撒謊」的指標性案例，若不屬於「適足居住權」的範疇，那什麼才算？難道人權會的訪查是為了粉飾太平，專挑「軟柿子」捏，而刻意繞過這樁涉及國防部與開發利益的「硬核」案件？

在111年6月的結案意見中，監察院竟採納國防部「仍提供現住人合法居住權益」之說辭。（作者提供） 結論：別讓公聽會成為人權的白手套

週六公聽會上的學者專刊與官方辭令，救不了已被強拆的民權東路三段145號。如果人權會連這樁「明知已拆，卻謊稱保障」的監察醜聞都不敢面對，那麼這場公聽會不過是另一場人權秀，演給兩公約國際審查委員看的。人民要的不是通案性的改革建議，而是個案真相的揭露與官僚誠信的追究！

週六公聽會上的學者專刊與官方辭令，救不了已被強拆的民權東路三段145號。（作者提供） （作者為教育工作者、人權觀察員）

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