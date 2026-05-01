自由開講》中華聯合體三部曲系列（二）：聯合而非吸納 「中華聯合體」的制度想像

◎ 李其澤

若統一不該等於吞併，那麼它在制度上究竟可以長成什麼模樣？這是兩岸問題最少被正面回答、卻最值得嚴肅面對的問題。過去數十年，兩岸論述不斷在「九二共識」、「一國兩制」、「特殊國與國關係」、「互不承認主權、互不否認治權」之間來回切換，但始終很少有人真正回答：一種不等於吞併、也不等於分離的統一，制度藍圖究竟該怎麼畫？

今年四月「鄭習會」上，鄭麗文提出「建構兩岸關係和平發展制度化，逐步達成和平框架」的主張，並承認兩岸人民生活在不同制度之中。這個方向並非沒有意義，但關鍵在於：若和平框架要制度化，它在結構上究竟長成什麼樣？若這個問題始終說不清楚，所謂制度化，最後仍只會滑回舊有的中央吸納邏輯。

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今年四月「鄭習會」上，鄭麗文提出「建構兩岸關係和平發展制度化，逐步達成和平框架」的主張，並承認兩岸人民生活在不同制度之中。（路透、中國國民黨提供，本報合成）一個值得嚴肅思考的方向，是「中華聯合體」

一個國際人格、兩個治理體系、三層權限分工。它不是「一國兩制」的延伸版，也不是鬆散象徵性的邦聯，而是一種不對稱、非吞併式的聯合安排。

它的核心精神很簡單：大陸與台灣不是中央與地方的上下級關係，而是兩個對等並立的成員政府，共同組成一個新的聯合政治體。

這裡最重要的法理翻轉在於：聯合體中央的權力，不是北京把權力「下放」給台灣，而是雙方把少數事務「上交」給聯合體。換言之，聯合中央的權限來自雙方條約式的明確授予，而非中央對地方的單向授權。只有這樣，台灣才不是被納入，而是真正參與共構。

「中華聯合體」它不是像香港「一國兩制」的延伸版。圖為中國國旗與香港區旗。（美聯社檔案照）在這套設計中，聯合體中央只處理少數聯合事務，例如外交總路線、對外締約、戰爭與和平、共同海域安全，以及聯合市場的基本規範。除此之外，絕大多數內政、司法、選舉、軍警、媒體、財政與社福事務，都由各自成員政府自主處理。換言之，統一不是生活方式的整齊劃一，而是政治架構上的共同存在。

其權限可分為三層。第一層是聯合事務，由雙方共同決定，並採雙重多數制：不僅總票數過半，兩岸代表各自也必須過半。這是防止人口優勢直接轉化為制度吞併的基本設計。若採簡單多數決，台灣在任何聯合決策中都將注定失敗；沒有防碾壓設計，就沒有真正的對等。

第二層是台灣自主事務，包括憲政體制、司法終審、選舉制度、軍警治安、媒體言論、稅制財政與社會福利等，應由台灣完全處理，並明文寫入《聯合基本法》，不留模糊空間。這是對香港經驗最直接的制度回應：沒有硬約束條款、沒有獨立爭端解決機制的自治，就不是真自治，而只是可撤回的授權。

第三層是協同事務，例如投資、航運、公共衛生、能源合作等，依信任程度循序推進，而非一步到位。這樣的設計承認現實，也保留彈性，讓整合從共同利益最大的領域開始累積，而不是一開始就把所有問題綁成單一終局。

包括司法終審等自主事務，應由台灣完全處理。（資料照）

安全安排與國際空間同樣是這套方案能否落地的基石

若北京仍保留以武力改變現狀的權利，台灣又失去實質自衛能力，那麼再漂亮的聯合構想，也只會被視為高壓下的政治收編。互不升級條款、軍演通報、海空安全規則、常設熱線與危機處理機制，都應寫入《聯合基本法》；台灣也必須保留區域自衛力量，而不能被解除武裝後再等待對方善意。國際空間亦不能被忽略。若聯合意味著台灣對外能見度與功能性參與全面消失，台灣社會不可能接受。因此，WTO資格或等值安排、特定專業組織的功能性席位、奧運代表隊與實質外交辦事處網絡，都必須獲得制度保障，而不是北京可隨時撤回的恩賜。

當然，這套構想能否成立，絕不取決於制度圖紙畫得多漂亮，而取決於前一節文中已揭示的三條底線能否同時成立——台灣不推動法理台獨、北京放棄以武力改變現狀、任何安排必須經台灣人民自由同意與公投追認。三者缺一，整套設計立即失去意義：缺第一項，北京勢將把整個聯合安排視為拖延分離的技術包裝；缺第二項，台灣社會只會把它讀成被吞併前的最後糖衣；缺第三項，則連自己的民主社會都無法說服，更遑論對外建立正當性。換言之，三條底線不是制度設計之外的附帶前提，而是這整張藍圖能否從紙上落到地上的底線。

有人會說，這樣的設計太理想，北京不會接受，台灣也未必敢碰。這樣的質疑當然真實。但真正值得反問的是：北京真想追求和平統一，除了吸納，是否還有別的制度答案嗎？如果沒有，那麼所謂和平統一本身，終究只是吞併的另一種表述。

中華聯合體未必是唯一答案，也未必能立刻成為現實方案

但它至少指出一個方向：兩岸統一不必只能是單方吸納，也不必然意味台灣制度與主體性的消失。真正值得討論的，從來不是如何讓台灣被納入，而是如何讓雙方共同組成一個新的聯合秩序。若統一不該等於吞併，那麼聯合，至少應該比吸納更為接近和平的起點。

軍演通報等事項都應寫入《聯合基本法》。圖為去年底共軍東部戰區實彈射擊畫面。（路透檔案照）（作者為彰師大副教授）

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