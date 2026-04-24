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自由開講》焚化爐選址 應回應科學評估

2026/04/24 10:00

◎ 蕭宏榮、胡文琦

橘逾淮而為枳；媒體報導，近日南投縣政府援引台北市木柵焚化廠及文山包種茶作為例證，意在說明焚化設施與農業地區乃至茶區並非必然衝突，進而為名間鄉設置焚化設施可行性的佐證，並希望藉此降低地方居民疑慮；然而，若從環境工程、污染控制、風險治理與環境正義等其他專業角度審視，這種類比恐怕仍不夠周延完整，甚至還有可能造成錯誤引導。

公共政策選址 不能「地區類比」

南投縣府援引北市木柵焚化廠及文山包種茶作為例證，說明焚化設施與農業地區乃至茶區並非必然衝突。（資料照）南投縣府援引北市木柵焚化廠及文山包種茶作為例證，說明焚化設施與農業地區乃至茶區並非必然衝突。（資料照） 首先，重大公共政策的選址，尤其是像垃圾焚化爐這類具高度爭議性的鄰避設施，從來就不能只以簡單的「地區類比」作為正當性的基礎。焚化設施地點仍必須建立在完整的科學評估之上，包括區域地形、盛行風向、逆溫發生頻率、污染物擴散條件、人口與聚落分布、敏感受體位置與周邊農作物暴露風險，以及焚化飛灰、底渣與廢水後續處理能力等。進言之，「某地可以」並不能自然推導出「另一地也可以」，更不能以此作為簡化地方疑慮的主要論據。

尤其值得商榷的是，木柵焚化廠本身並非毫無爭議的成功典範，近期媒體已再度報導，深坑萬順寮、草地尾等地居民長年反映受焚化廠空污與惡臭的困擾，顯示即便在都會區焚化設施長期運轉多年後，周邊居民對生活環境品質的不滿與疑慮仍然存在。此外，監察機關近期也指出，部分焚化廠飛灰中的戴奧辛濃度已接近法規上限，並要求主管機關積極強化管制。

此一訊息凸顯，即使現代焚化技術已較過去有顯著進步，焚化設施後續的污染控制與管理仍然不能掉以輕心。因為，焚化飛灰並不等同於一般廢棄物，其所涉及的戴奧辛、重金屬與最終處置方式，皆需高度審慎對待。若在此時以「台北木柵可以作為南投參考」的方式進行政策辯護，恐怕仍有忽略焚化設施治理本身尚未完全解決的風險面向。

名間環境脈絡 與木柵並不相同

名間興建垃圾焚化爐具高度爭議性，不能只以簡單的「地區類比」作為正當性的基礎。（資料照）名間興建垃圾焚化爐具高度爭議性，不能只以簡單的「地區類比」作為正當性的基礎。（資料照）而更重要的是，名間鄉的環境脈絡與木柵地區並不相同；名間鄉具有鮮明的農業生產特性與地方產業形象，任何涉及空氣品質、異味、落塵、戴奧辛、酸性氣體沉降等風險，都不只是工程問題而已，更關係到農產品市場信任、地方品牌、土地利用與社區發展等。對於這樣的地理條件，決策者實應避免以粗略類比來替代具體評估，否則不僅無法回應鄉親對健康與產業的疑慮，反而還可能加深政府與居民之間的不信任。

換言之，從專業的環境治理角度來看，真正負責任的論述與政策規劃，應該是在台諺「有一好、沒二好」的虛心與戒慎恐懼當中，誠實承認現有焚化案例中仍存在的爭議與相關管理挑戰，再進一步提出南投自身的完整評估資料，包括空氣污染物的擴散模擬、健康風險評估、農作物暴露分析、飛灰及底渣管理規劃與異常事故應變能力，乃至長期的監測與資訊公開機制。也唯有如此，才能讓公民社會回到科學理性中道的「實證基礎」上討論，而不是「別地可以，我們就也可以」。

準此，一個沒有辦法達成真正完美無瑕但可受科學驗證的成熟政策，實應建立在科學評估、資訊透明與社會信任之上。亦即，南投此番若要推動焚化設施，仍應拿出足以接受專業檢驗與公眾審視的在地證據。這也才是對地方居民、對農業環境與公共政策負責的務實態度。

自由開講》焚化爐選址 應回應科學評估名間鄉具鮮明農業生產特性與地方產業形象，涉及空氣品質、異味、落塵、戴奧辛、酸性氣體沉降等風險，不只是工程問題。（資料照，名間鄉反焚化爐自救會提供）
 （作者為淡江大學企業永續發展研究中心執行長（蕭）及研究員（胡））

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