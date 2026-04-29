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健康醫療網》新生兒黃疸別「疸」誤！醫：多為生理性 灰白便恐為膽道閉鎖

新生兒在出生初期常見的健康問題，包括臍帶脫落後的局部發炎與分泌物增加、產道擠壓引發的鎖骨骨折、排便次數增加導致的尿布疹（紅屁股），或其他因素導致的口腔念珠菌感染（鵝口瘡）、黃疸等，通常會在出生後約3天起陸續出現。
健康醫療網

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2026/04/29 08:00

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有鑑於此，在日常照護方面，黃耀毅醫師建議，家長可從奶量與尿量協助判斷寶寶的健康狀況。（取自貼文）有鑑於此，在日常照護方面，黃耀毅醫師建議，家長可從奶量與尿量協助判斷寶寶的健康狀況。（取自貼文）新生兒出生後進入照護階段，許多新手爸媽面對寶寶的各種變化，往往難以判斷哪些屬於正常現象，又有哪些需要進一步留意。惠心婦產科小兒科診所小兒科醫師黃耀毅分享臨床觀察，多數新生兒常見健康問題，會在出生後數天內逐漸出現，其中以尿布疹與口腔念珠菌感染、黃疸等狀況較為常見，家長可先從掌握食慾、活力、尿量多寡及糞便顏色等4項指標，作為日常觀察的依據。

新生兒問題出生後3天陸續出現　部分外觀不易察覺

黃耀毅醫師表示，新生兒在出生初期常見的健康問題，包括臍帶脫落後的局部發炎與分泌物增加、產道擠壓引發的鎖骨骨折、排便次數增加導致的尿布疹（紅屁股），或其他因素導致的口腔念珠菌感染（鵝口瘡）、黃疸等，通常會在出生後約3天起陸續出現。

其中尿布疹可能引起皮膚疼痛，還有部分狀況不易從外觀直接辨識，像是鵝口瘡為口腔內白色斑塊且不易清除，常被誤認為哺乳後的奶垢，可能伴隨口腔與舌頭疼痛，常使寶寶在喝奶時感到不適，進而出現厭奶等情況；而鎖骨骨折，多在嬰兒體型較大或產婦骨盆較小時發生，通常需透過醫師觸診鎖骨區域，發現腫塊後才會得知。

新生兒黃疸多屬生理性　醫估在出生2天出現

另針對新生兒常見的黃疸問題，黃耀毅醫師說明，新生兒黃疸大致可分為生理性與病理性，多數嬰兒因肝生理代謝功能尚未成熟，在出生後第2天左右出現黃疸，此階段因血液中的膽紅素增加，通常會從眼睛、臉部皮膚泛黃開始，逐漸往軀幹與下肢延伸，但若寶寶食慾正常、活動力良好，多屬於較輕微的生理性黃疸，多採持續觀察的治療策略為主，在1至2周內自行消退，臨床上也會依據新生兒出生周數與日齡，對照黃疸指數評估是否需要進一步處置，而若黃疸出現時間過早、黃皮膚的範圍已擴及腳底，或黃疸指數反覆上升且偏高等情況，則應確認是否為病理性黃疸，並由醫師評估採取醫療介入。

家長如何警覺黃疸　醫籲留意奶量和尿量變化

有鑑於此，在日常照護方面，黃耀毅醫師建議，家長可從奶量與尿量協助判斷寶寶的健康狀況，若以瓶餵為主可觀察每次攝取量是否隨日齡逐漸增加；若為母乳哺餵，則可透過有尿尿的尿布更換次數估算攝取量是否足夠。他也舉例，新生兒出生後第1天起，尿布更換次數會逐日增加，至第4至5天時，一般建議每日應至少6次以上，若尿量偏少，或合併體溫達38度以上，且食慾不佳、嗜睡、活力下降，甚至頻繁腹脹、嘔吐等情況，就需留意是否為黃疸或其他疾病跡象。

大便顏色異常也須警覺　灰白便恐與膽道問題相關

除了黃疸外，糞便顏色也是重要觀察指標，正常情況下，新生兒的糞便多為黃色或綠色，而若出現灰白色糞便，則可能與膽道閉鎖等問題有關，黃耀毅醫師指出，當人體的膽囊排出膽汁後，會經由膽道進入腸道幫助消化，並使糞便呈現正常顏色，一旦膽道阻塞，糞便就可能是無膽汁跡象的灰白色，另由於相關疾病的處置時機有限，出生後前2個月為重要觀察期，若錯過黃金治療期，未及時處置可能出現嚴重併發症。

避免過度保暖與同床　新生兒較怕熱

此外，黃耀毅醫師指出，新生兒其實較怕熱，在穿著方面，家長可適時因應天氣與環境變化，讓寶寶穿著與成人相當的衣物即可，避免因過度包覆導致流汗或出現熱疹，更應避免與嬰兒同床睡，以降低肢體壓迫的窒息風險，同時盡可能減少讓訪客頻繁接觸新生兒，大人也要落實洗手等基本衛生措施，以降低寶寶因免疫力尚未成熟而感染疾病的機會。

居家照顧掌握食慾與活力　發燒與嘔吐異常應就醫

黃耀毅醫師表示，新生兒在出生初期變化較快，部分媽媽選擇月子中心為產後休養首站，產後護理之家因有較固定的日常觀察與檢查機制，通常能較早發現並評估相關問題，對家長而言，這段期間也可透過實際詢問，逐步熟悉相關照護要點，為後續返家照護建立基礎，若寶寶返家後，家長也應持續觀察食慾、活動力及體溫變化，可透過量測體溫或觸摸背部、胸部是否出汗作為判斷依據，一般體溫介於36.5至37.5度之間皆屬於正常範圍，家長無需過度緊張。黃耀毅醫師。（取自貼文）黃耀毅醫師。（取自貼文）

本文授權轉載自健康醫療網／記者林則澄報導新生兒黃疸別「疸」誤！醫：多為生理性　灰白便恐為膽道閉鎖　

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