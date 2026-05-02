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自由開講》當焚化爐選址變成既定答案

2026/05/02 10:00

◎ 小小公務員

南投縣焚化爐選址爭議，表面上是「要不要蓋」的問題，實際上更深層的，是「怎麼決定」的問題。當南投縣政府將名間鄉作為主要設置方案，並進入後續環評程序時，外界逐漸發現，這場決策似乎早已在前期被定調，而非在專業的完整比較中產生。

南投縣焚化爐選址爭議，表面上是「要不要蓋」的問題，實際上更深層的，是「怎麼決定」的問題；名間反焚化爐自救會抗議南投縣政府「行政暴力」。（資料照）南投縣焚化爐選址爭議，表面上是「要不要蓋」的問題，實際上更深層的，是「怎麼決定」的問題；名間反焚化爐自救會抗議南投縣政府「行政暴力」。（資料照）從目前公開的評分機制來看，選址標準明顯偏重工程可行性與交通條件，例如土地面積、地形高差、聯外道路與運輸便利性等。然而，對於茶業及其他農業的潛在影響、生態保育風險，以及長期品牌信任成本，卻未被納入評分。換句話說，這套評分邏輯更像是在尋找「最容易蓋的地方」，而非「整體風險最低的地方」。

更值得關注的是，「環境敏感度」的定義被大幅簡化。現行選址評分表主要著眼於人口聚集與公共設施距離，卻忽略了保育類物種棲地、農業與水文條件等關鍵因素。例如石虎、穿山甲、食蟹獴等保育類物種的棲地問題，並未在選址評估中獲得應有的重視。這樣的設計，實質上將環境風險縮減為「是否影響居民」，而忽略了生態與農業的影響。

更關鍵的問題在於程序本身。當名間鄉已在第一階段評分中成為主方案，後續環評是否仍具備真正的替代方案比較功能？還是僅能在既定框架下進行細部調整？若前期未納入完整環境與產業變數，後續環評恐難發揮篩選機制，而淪為對既有決策的技術性補強。這樣的程序，已觸及程序正義的核心問題。

焚化設施的風險控管，不僅取決於設備本身，更依賴長期監測、即時稽查與資訊公開的制度支撐；示意圖。（彰化縣環保局提供）焚化設施的風險控管，不僅取決於設備本身，更依賴長期監測、即時稽查與資訊公開的制度支撐；示意圖。（彰化縣環保局提供）此外，地方治理能力同樣不容忽視。焚化設施的風險控管，不僅取決於設備本身，更依賴長期監測、即時稽查與資訊公開的制度支撐。

我有認識的朋友，住在南投市貓羅溪河堤旁，一直以來都有人在河畔燒東西產生大量濃煙，然而他打到環保局檢舉時，除了常常人員沒有辦法即時趕到以外，甚至有一次對方表示相關人員都出差，所以沒辦法趕到現場，後來我朋友受不了就搬走了。

如果基層環境稽查在日常污染案件中已出現人力與應變限制，社會自然會質疑，是否有足夠能力承擔更高標準的長期監管任務。這並非否定專業，而是對制度承載能力的合理檢視。

南投長期的垃圾問題，垃圾外運壓力確實存在，這也是縣府推動設置焚化爐的重要理由；圖為埔里鎮因垃圾外運焚化處理不及，垃圾愈積愈多。（資料照）南投長期的垃圾問題，垃圾外運壓力確實存在，這也是縣府推動設置焚化爐的重要理由；圖為埔里鎮因垃圾外運焚化處理不及，垃圾愈積愈多。（資料照）當然，南投長期的垃圾問題，垃圾外運壓力確實存在，這也是縣府推動設置焚化爐的重要理由。然而，「必須處理垃圾」並不等於「可以簡化決策過程」。選址更要完整比較、充分揭露與公開辯論，而不是以單一方案逐步推進。

公共建設最需要的，不只是工程施作和交通便利，更需要的是社會的信任基礎。當選址評估缺乏透明、關鍵變數未被納入、替代方案未充分討論，再完善的工程規格，也難以消弭疑慮。

決策過程不能成為既定答案的包裝。南投此刻真正需要的，不只是解決垃圾問題，更應建立一個讓南投人願意接受的決策過程。

（作者為公務員）

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