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自由開講》當「守護中華民國」變成空話 五年級生認同崩解的最後警鐘

2026/04/24 11:00

◎ 蔡榮捷

從1949年以來，「守護中華民國」一直是台灣社會最穩定的公約數。無論政黨如何輪替，從威權走向民主，歷任領導人的路線雖有分歧，但在維持國家主權存在這點上，始終有一條清楚的底線。然而，這條底線在2026年的今天，正隨著藍營內部的路線質變而劇烈鬆動。

一、 五年級生的幻滅：從反共少尉到認同背叛

從1949年以來，「守護中華民國」一直是台灣社會最穩定的公約數；示意圖。（路透社檔案照）從1949年以來，「守護中華民國」一直是台灣社會最穩定的公約數；示意圖。（路透社檔案照）身為五年級生，我們是國家教育塑造最成功的一代。還記得小學時，我們整隊神情肅穆地前往領袖靈前參拜，深信那位「民族救星」一生守護的是中華民國。筆者服義務役擔任少尉輔導長時，天天宣導蔣經國先生「不談判、不接觸、不妥協」的政綱，同樣是為了守護這份國格。

我們這代人的父執輩多受過日本教育，家庭內本就存在多重的國家認同，但我們在成長中被完整形塑為「中華民國認同」。然而，當我們步入遲暮，卻驚覺當年教導我們要守護國家的人，現在正積極推動一種向「中華人民共和國」靠攏的敘事。這不只是路線調整，更是對一輩子生命價值的背叛。

二、 拆解「主權重疊論」：邏輯自殘與國家降格

近期以鄭麗文為首提出的「主權重疊、治權分開」論述，看似試圖在兩岸僵局中尋求出路，實則是在法理上進行「主權自殺」；國民黨黨主席鄭麗文。（資料照）近期以鄭麗文為首提出的「主權重疊、治權分開」論述，看似試圖在兩岸僵局中尋求出路，實則是在法理上進行「主權自殺」；國民黨黨主席鄭麗文。（資料照）近期以鄭麗文為首提出的「主權重疊、治權分開」論述，看似試圖在兩岸僵局中尋求出路，實則是在法理上進行「主權自殺」。

• 定義權的喪失：主權的核心在於「排他性」。一旦承認「你的主權在我的裡面，我的主權在你的裡面」，中華民國在國際法上就不再是一個獨立國家（State），而會被降格為大中國框架下的「內部政權」。

• 背離尊馬底線：馬英九時期的「九二共識、一中各表」，底線在於「中華民國必須存在」。即便兩岸互不承認主權，也是基於「對等」；而「主權重疊論」卻是以「1+1=1」的概念，將中華民國實質虛無化

• 領土宣稱的虛幻：某些藍營人士主張主權涵蓋整個大陸甚至蒙古，卻連台澎金馬的實質排他主權都不敢堅持。這種「自欺欺人」的論述，正是當前藍營認同崩解的根源。

三、藍營「兩個太陽」的本質：守護vs.投誠

藍營內部發展成「守護模型」與「融合模型」，代表不同的做法和認定方式；示意圖（路透檔案照）藍營內部發展成「守護模型」與「融合模型」，代表不同的做法和認定方式；示意圖（路透檔案照）目前藍營內部的權力博弈，反映出兩種「國家模型」的決裂。一是以侯友宜、盧秀燕為代表的「守護模型」，雖強調和平，但基本底線是維持中華民國在台灣的實體存在與對等尊嚴；二是以鄭麗文、張亞中為代表的「融合模型」，以和平為名，實則接受中共的定義，將中華民國降格為過渡性的政治單位。

這場「破冰之旅」引發的震盪，顯示出藍營內部的認同裂縫已無法掩飾。當「守護中華民國」變成空話，這個政黨也就失去了最核心的靈魂。

四、歷史的分水嶺：我們要放棄中華民國嗎？

從蔣中正的「漢賊不兩立」、李登輝的「兩國論」、陳水扁的「一邊一國」，到馬英九的「不統不獨不武」與蔡、賴的「維持現狀」，雖然表述各異，但有一個共同核心：中華民國與中華人民共和國互不隸屬。

如果藍營民眾接受了「主權重疊」，就是親手簽署了中華民國的死亡證明書。因為主權一旦「共有」，就代表你失去了拒絕對方統治台灣的法理權利。

結語：回歸真實的愛國主義

現在是檢驗忠誠的關鍵時刻。我們效忠的是那個教導我們愛國的「政黨」，還是那個我們守護了一輩子的「國家」；示意圖，圖中人物與本文無關。（資料照）現在是檢驗忠誠的關鍵時刻。我們效忠的是那個教導我們愛國的「政黨」，還是那個我們守護了一輩子的「國家」；示意圖，圖中人物與本文無關。（資料照）對於藍營支持者，特別是像我一樣的五年級生，現在是檢驗忠誠的關鍵時刻。我們效忠的是那個教導我們愛國的「政黨」，還是那個我們守護了一輩子的「國家」？

當中華民國被簡化為一個「區域治權」時，它就已經滅亡了。台灣需要的是一個挺直脊梁的中華民國，而不是一個跪著換取「和平果實」的政治幽靈。如果藍營內部無法在「中華民國主權獨立」這一點上達成共識，這場認同的雪崩，將在下一次大選中引發大規模的政黨轉向。

一生守護的國家，難道要在我們這代人的手裡被悄然放棄嗎？

您認為，當這種「認同背叛」的感受在五年級世代中擴散時，是否會成為裂解藍營傳統鐵票區、迫使中間選民重新定義「愛國」的新契機？

（作者為大學教師、台灣基督長老教會二水教會長老）

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