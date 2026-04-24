矢板明夫觀點》台灣股市以約4.1兆美元位居全球第六

這份自信，來自於產業結構。台灣的股市不是靠傳統產業撐場面，而是建立在半導體與高科技產業之上。當全世界都在談AI、談晶片、談算力競爭時，台灣正好站在供應鏈的核心。換句話說，全球科技越競爭，台灣的存在感就越強。這種結構，讓台灣股市的命運與全球科技發展綁在一起。

◎ 矢板明夫

根據最新市場統計，全球股市市值排名出現了值得注意的變化：美國以約67兆美元穩居第一，中國約12兆排名第二，日本約6.4兆居第三，印度約5.2兆第四，法國約4.3兆第五，而台灣以約4.1兆美元位居全球第六，領先英國、加拿大、南韓與德國。這個排名並非情緒性的判斷，而是國際資本用真金白銀投票的結果。對一個人口僅兩千三百多萬的經濟體而言，能站上這個位置，本身就說明一件事——台灣其實比很多人想像的更有實力，也更值得有自信。

台灣股市以約4.1兆美元位居全球第六。（取自貼文）這份自信，來自於產業結構。台灣的股市不是靠傳統產業撐場面，而是建立在半導體與高科技產業之上。當全世界都在談AI、談晶片、談算力競爭時，台灣正好站在供應鏈的核心。換句話說，全球科技越競爭，台灣的存在感就越強。這種結構，讓台灣股市的命運與全球科技發展綁在一起。

更值得一提的是，台灣經濟這幾年的表現，某種程度上顛覆了過去的「依賴論」。長期以來，許多人認為台灣離不開中國市場，一旦兩岸關係緊張，台灣經濟就會受到衝擊。然而實際情況卻是，台灣逐步調整結構，降低對單一市場的依賴，轉向高附加價值產業，不但沒有出現崩潰，反而走得更穩。

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今天台灣能站上全球第六的位置，代表國際資本並沒有因為風險而離開，反而持續加碼；示意圖。（資料照）當然，這並不代表台灣沒有風險。地緣政治的不確定性依然存在，市場也不可能永遠單邊上升。但資本市場有一個很現實的邏輯：資金會流向它認為最有價值、最有未來的地方。今天台灣能站上全球第六的位置，代表國際資本並沒有因為風險而離開，反而持續加碼。某種程度上，這也是一種「用腳投票」的信任。如果把全球經濟比作一場牌局，美國是莊家，中國是大戶，日本是老手，那台灣就是手上握著關鍵技術的玩家。你可以對局勢有不同判斷，但很難否認這張牌的價值。

所以，只要維持開放、持續創新，不被錯誤的敘事牽著走，台灣的路只會越走越寬。換句更直白的話說——該有點自信了，因為你站的位置，本來就不低。

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

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