名家分享～張育萌》戰爭，早就已經開始了

這次，北京用最粗暴的手段，阻止台灣總統出訪友邦，才讓台灣社會震驚，我們的鄰國有多麼蠻橫霸道——但事實上，身為台灣人，我們只要呼吸，北京就看不順眼。台海不是沒有煙硝，台灣社會的「認知」早就是重要戰場

◎張育萌

戰爭，早就已經開始了。

① 上週一（4月13日），總統府才剛宣布要出訪史瓦帝尼——三天後，4月16日台灣時間7點56分，南非媒體《Swaziland News》立刻出一篇新聞，指控「台灣駐史瓦帝尼大使梁洪昇貪汙」。

這嚴厲的指控，完全是捏造的，無中生有。

台灣目前在非洲大陸唯一邦交國，就是史瓦帝尼；圖為賴總統2024年就職典禮，史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世率團來台參加，與賴總統相談甚歡。（中央社資料照）② 為什麼南非媒體要做這種事？

這個《Swaziland News》長期接受北京資助。台灣目前在非洲大陸唯一邦交國，就是史瓦帝尼——《Swaziland News》長期批評史瓦帝尼的王室。

一家總部在南非的媒體，沒有事實證據，常常罵史瓦帝尼和台灣，目的和背後的黑手非常清楚。

③ 4月16日，《Swaziland News》亂寫「台灣大使貪污」的報導後，四小時內，立刻有人轉載到匿名論壇 Mobile01——不到一小時，又被帳號叫「jijijigigigi」的網友用「爆卦」，發到PTT八卦版。

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④ 這個jijijigigigi最近還有在發文，但長期都是罵民進黨——

舉例來說，4月9日，jijijigigigi 才一口氣發兩篇文，第一篇是「[爆卦]逆風的烏鴉雙重打臉劉世芳」，另一篇是「[爆卦] 賴清德執政後放棄國籍人數暴增近3倍」。

「jijijigigigi」透過香港代理基礎設施供應商，在台灣HiNet節點架設商業代理出口，偽裝成台灣的本地IP；示意圖。（路透檔案照）⑤ 最可怕的來了。「jijijigigigi」用的都是繁體中文，以台灣網友語氣，轉載負面新聞——但實際發文的IP是 178.94.222.196。

這個IP屬於立陶宛公司「Lumina Broadband UAB」透過香港代理基礎設施供應商 HostingInside（AS9678），在台灣HiNet節點架設商業代理出口，偽裝成台灣的本地IP。但實際上，這就是可以在國外直接租用的「代理服務節點」。

⑥ 你可以想像，一般網友看到這個IP，直覺當然會以為這跟你我一樣，就是台灣人在發文。所以，他過去發那些內容，自然被當成「台灣的輿論」，是我們「台灣自己人的聲音」。

這樣想，再回頭看他過去的發文，就會感覺毛骨悚然——他曾經發過「軍演習期間鼓吹北部居民逃難」、「打仗後備軍人只能當砲灰」，還有「放棄國籍人數暴增近3倍」。真相是什麼不重要。這些發文就是要故意用爭議話題，煽動台灣內部的對立。

北京施壓從來沒間斷，「中非合作論壇」唯一沒被邀請的國家，就是史瓦帝尼；示意圖。（路透檔案照）⑦ 北京會針對史瓦帝尼操作「輿論戰」，不是亂槍打鳥。

這30年之間，北京挖走了10個非洲國家跟台灣斷交。如今，只剩史瓦帝尼被稱為「最後一塊拼圖」。施壓從來沒間斷，「中非合作論壇」唯一沒被邀請的國家，就是史瓦帝尼，原因很簡單，就是史瓦帝尼還跟台灣有邦交。

台灣的外交處境從來就無比艱難。這次，北京用最粗暴的手段，阻止台灣總統出訪友邦，才讓台灣社會震驚，我們的鄰國有多麼蠻橫霸道——但事實上，身為台灣人，我們只要呼吸，北京就看不順眼。台海不是沒有煙硝，台灣社會的「認知」早就是重要戰場——高橋一生在《零日攻擊》的那句台詞，「戰爭，早就已經開始了。」

（作者為世代共好協會理事長）

本文經授權轉載自張育萌臉書

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