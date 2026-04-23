林修民 半導體看天下》韓國的問題不只是依賴記憶體，政府親中也是個大問題

而過去過度倚賴中國市場，導致韓國的廠商技術不斷被中國所偷竊複製，中國再回頭來倒打韓國的廠商，包含韓國的面板很多都被中國廠商取代，十多年前韓國跟中國簽訂的FTA，不但沒有幫韓國廠商爭取到更多的利益，反而侵蝕韓國賴以為生的經濟基礎。

◎ 林修民

《朝鮮日報》4月20日發布社論警告，在人工智慧（AI）時代，南韓若僅依賴記憶體晶片出口，有可能淪為台灣的代工國。

《朝鮮日報》在題為「沉醉於儲存繁榮恐淪為台灣的代工國」的社論，引述IMF的預測指出，2025年南韓人均所得為36227美元，時隔22年被台灣39489美元反超；到2031年，南韓人均所得預估為46019美元，而台灣將達到56101美元，差距進一步拉大。

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《朝鮮日報》社論，引述IMF的預測指出，2025年南韓人均所得為36227美元，時隔22年被台灣以39489美元反超。（歐新社檔案照）的確，目前韓國高度依賴記憶體，他們在DRAM的市佔率全球高達主宰性的七成，NAND Flash也有世界第一的五成。但這些儲存晶片都只是整個系統的一部分，跟台灣掌握系統包含晶片製造，先進封裝，以及周邊的伺服器產業，電源與散熱完全沒有辦法相比，系統的控制權的確掌握在台灣的手上。

韓國的記憶體未來也是很有問題

韓國高度依賴記憶體，在DRAM的市佔率全球高達主宰性的七成，NAND Flash也有世界第一的五成。（彭博檔案照）

以目前美國對中國的半導體制裁，先進的半導體設備要輸中都被管制，即使是韓國在中國的工廠，也要面對美國政府的高度施壓。

海力士的無錫廠與三星的西安廠

過去在美中和樂相安無事的情況底下，很多包含台灣的國際廠商紛紛到中國設廠，例如海力士在無錫所設立的DRAM廠產能曾經高達占整個海力士產能的一半， 這導致現在海力士想要升級舊廠的技術，面對美國政府不友善的態度，產生了一些棘手的狀況。

韓國晶片製造商SK海力士已推遲升級位於中國江蘇省無錫工廠的製造技術計劃。（路透檔案照）韓國政府親中也是大問題

而過去過度倚賴中國市場，導致韓國的廠商技術不斷被中國所偷竊複製，中國再回頭來倒打韓國的廠商，包含韓國的面板很多都被中國廠商取代，十多年前韓國跟中國簽訂的FTA，不但沒有幫韓國廠商爭取到更多的利益，反而侵蝕韓國賴以為生的經濟基礎。

雖然目前韓國還不可能淪為所謂替台灣代工的狀態，但筆者認為韓國的媒體是在提醒韓國業者應該要自立自強，不要整天想要倚靠別人，到時候替台灣代工可能還好，萬一淪落到替中國代工，那才真的悲哀。

十多年前韓國跟中國簽訂的FTA，不但沒有幫韓國廠商爭取到更多的利益，反而侵蝕韓國賴以為生的經濟基礎。（路透檔案照）（作者為科技專欄作家）

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