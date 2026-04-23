自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

黃澎孝練「孝」話》不要用中華民國招搖撞騙⁉️要不就讓「台灣民主國」復國吧‼️

如今，中華人民共和國政府既然一而再，再而三地聲明，他們是「一個中國」政治商標的唯一合法擁有者；並對我們台灣使用「中華民國」和「中華民國台灣」表示強烈不滿。為了敦親睦鄰，與人為善，我們何不忍痛將「中華民國」奉還南京？而讓131年前的「台灣民主國」重新復國好了！
黃澎孝練「孝」話

黃澎孝練「孝」話

2026/04/23 12:10

◎ 黃澎孝

賴清德總統出訪非洲遭到中國阻攔後，中國外交部發言人更公開宣稱：「世界上早已不存在所謂“中華民國總統”，任何人以這種身份招搖撞騙，只會自取其辱。」

總統賴清德出訪非洲遭到中國阻攔後，中國外交部發言人表示，世界上早已不存在所謂「中華民國總統」。（資料照）總統賴清德出訪非洲遭到中國阻攔後，中國外交部發言人表示，世界上早已不存在所謂「中華民國總統」。（資料照） 還真要感謝中國外交部提醒！

說的也是嘛，明明賴清德就是台灣總統，和中國沒半毛關係，何必非要去頂個讓人混淆不清的「中華民國」招牌？難怪人家中國以為我們在「招搖撞騙」呢

♦️中國是中國，Taiwan is Taiwan♦️

1970年代初期，有一位來自桃園大溪的林秋鸞小姐，先後以《掌聲響起》、《我是一片雲》等歌曲從台灣唱紅到整個東南亞。也許妳要罵我老糊塗了！那不是《鳳飛飛》的成名曲嗎？怎麼弄出個《林秋鑾》來「招搖撞騙」呢？

其實，歌后鳳飛飛的本名就叫「林秋鑾」。只不過「鳳飛飛」名聲太響亮了，以致於鮮有人知她「林秋鑾」的本名。

「鳳飛飛」名聲太響亮了，以致於鮮有人知她「林秋鑾」的本名。（資料照，鳳飛飛故事館提供）「鳳飛飛」名聲太響亮了，以致於鮮有人知她「林秋鑾」的本名。（資料照，鳳飛飛故事館提供） 我們台灣的情況和鳳飛飛有若干相似之處。兩蔣時代，我們3萬6千平方公里的台灣，非要去跟9百多萬平方公里的中華人民共和國爭「一個中國」的大帽子。最後在聯合國2758號決議敗下陣來，只好乖乖戴著台灣斗笠闖天下，年深日久台灣的名號響叮噹，摘掉「中國」帽子的台灣人更是揚眉吐氣全世界。更意外的是，在當今世人的普遍認知：中國是中國，但是，Taiwan is Taiwan。

♦️感謝中國製造「台灣民主國」♦️

事實上，我們還要特別感謝中國國台辦再三提醒我們：世界上不存在所謂的「中華民國台灣」。

的確沒錯，對台灣人而言，「中華民國」就是一個道道地地的外來政權。然而，在131年前中國將台灣割讓給日本的馬關條約生效後，台灣曾經在中國官吏製造推動下，成立了一個台灣本土的「台灣民主國」。

這個以台灣為名的獨立國家，當初雖然是中國製造的，但是卻無心插柳地啟迪了台灣人民可以「住民自決」、獨立自主的可能。

兩蔣時代與中華人民共和國爭「一個中國」的大帽子，最後在聯合國2758號決議敗下陣來。圖為聯合國美國紐約總部。（路透檔案照）兩蔣時代與中華人民共和國爭「一個中國」的大帽子，最後在聯合國2758號決議敗下陣來。圖為聯合國美國紐約總部。（路透檔案照） 甚至於當時中國更以《台灣民主國》來鼓動台灣人民為獨立自主，不接受日本殖民統治而發起了一場長達150天的乙未獨立戰爭。

雖然，台灣這場獨立戰爭，在日本絕對優勢的武力碾壓下以失敗告終，但是，從此以後，台灣人民要求獨立的呼聲與行動可謂前仆後繼，源源不斷，而且還先後獲得中國國民黨的孫中山和中國共產黨的毛澤東的支持

♦️要不就讓「台灣民主國」復國吧♦️

如今，中華人民共和國政府既然一而再，再而三地聲明，他們是「一個中國」政治商標的唯一合法擁有者；並對我們台灣使用「中華民國」和「中華民國台灣」表示強烈不滿。

為了敦親睦鄰，與人為善，我們何不忍痛將「中華民國」奉還南京？而讓131年前的「台灣民主國」重新復國好了！

或有人說，當年台灣民主國國號「永清」，奉大清為正朔又當如何處理？

其實，台灣民主國在台灣復國以後，我們當然仍要遵守諾言，繼續以滿清為正朔，所以也要與「滿洲國復國運動」共同打拚，那就是了！

台灣民主國在台灣復國以後，我們當然仍要遵守諾言，繼續以滿清為正朔，所以也要與「滿洲國復國運動」共同打拚。（取自貼文）台灣民主國在台灣復國以後，我們當然仍要遵守諾言，繼續以滿清為正朔，所以也要與「滿洲國復國運動」共同打拚。（取自貼文） （作者為印太戰略智庫顧問）

此處經授權轉載自黃澎孝臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書