黃澎孝練「孝」話》不要用中華民國招搖撞騙⁉️要不就讓「台灣民主國」復國吧‼️

如今，中華人民共和國政府既然一而再，再而三地聲明，他們是「一個中國」政治商標的唯一合法擁有者；並對我們台灣使用「中華民國」和「中華民國台灣」表示強烈不滿。為了敦親睦鄰，與人為善，我們何不忍痛將「中華民國」奉還南京？而讓131年前的「台灣民主國」重新復國好了！

◎ 黃澎孝

賴清德總統出訪非洲遭到中國阻攔後，中國外交部發言人更公開宣稱：「世界上早已不存在所謂“中華民國總統”，任何人以這種身份招搖撞騙，只會自取其辱。」

總統賴清德出訪非洲遭到中國阻攔後，中國外交部發言人表示，世界上早已不存在所謂「中華民國總統」。（資料照） 還真要感謝中國外交部提醒！

說的也是嘛，明明賴清德就是台灣總統，和中國沒半毛關係，何必非要去頂個讓人混淆不清的「中華民國」招牌？難怪人家中國以為我們在「招搖撞騙」呢！

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♦️中國是中國，Taiwan is Taiwan♦️

1970年代初期，有一位來自桃園大溪的林秋鸞小姐，先後以《掌聲響起》、《我是一片雲》等歌曲從台灣唱紅到整個東南亞。也許妳要罵我老糊塗了！那不是《鳳飛飛》的成名曲嗎？怎麼弄出個《林秋鑾》來「招搖撞騙」呢？

其實，歌后鳳飛飛的本名就叫「林秋鑾」。只不過「鳳飛飛」名聲太響亮了，以致於鮮有人知她「林秋鑾」的本名。

「鳳飛飛」名聲太響亮了，以致於鮮有人知她「林秋鑾」的本名。（資料照，鳳飛飛故事館提供） 我們台灣的情況和鳳飛飛有若干相似之處。兩蔣時代，我們3萬6千平方公里的台灣，非要去跟9百多萬平方公里的中華人民共和國爭「一個中國」的大帽子。最後在聯合國2758號決議敗下陣來，只好乖乖戴著台灣斗笠闖天下，年深日久台灣的名號響叮噹，摘掉「中國」帽子的台灣人更是揚眉吐氣全世界。更意外的是，在當今世人的普遍認知：中國是中國，但是，Taiwan is Taiwan。

♦️感謝中國製造「台灣民主國」♦️

事實上，我們還要特別感謝中國國台辦再三提醒我們：世界上不存在所謂的「中華民國台灣」。

的確沒錯，對台灣人而言，「中華民國」就是一個道道地地的外來政權。然而，在131年前中國將台灣割讓給日本的馬關條約生效後，台灣曾經在中國官吏製造推動下，成立了一個台灣本土的「台灣民主國」。

這個以台灣為名的獨立國家，當初雖然是中國製造的，但是卻無心插柳地啟迪了台灣人民可以「住民自決」、獨立自主的可能。

兩蔣時代與中華人民共和國爭「一個中國」的大帽子，最後在聯合國2758號決議敗下陣來。圖為聯合國美國紐約總部。（路透檔案照） 甚至於當時中國更以《台灣民主國》來鼓動台灣人民為獨立自主，不接受日本殖民統治而發起了一場長達150天的乙未獨立戰爭。

雖然，台灣這場獨立戰爭，在日本絕對優勢的武力碾壓下以失敗告終，但是，從此以後，台灣人民要求獨立的呼聲與行動可謂前仆後繼，源源不斷，而且還先後獲得中國國民黨的孫中山和中國共產黨的毛澤東的支持。

♦️要不就讓「台灣民主國」復國吧♦️

如今，中華人民共和國政府既然一而再，再而三地聲明，他們是「一個中國」政治商標的唯一合法擁有者；並對我們台灣使用「中華民國」和「中華民國台灣」表示強烈不滿。

為了敦親睦鄰，與人為善，我們何不忍痛將「中華民國」奉還南京？而讓131年前的「台灣民主國」重新復國好了！

或有人說，當年台灣民主國國號「永清」，奉大清為正朔又當如何處理？

其實，台灣民主國在台灣復國以後，我們當然仍要遵守諾言，繼續以滿清為正朔，所以也要與「滿洲國復國運動」共同打拚，那就是了！

台灣民主國在台灣復國以後，我們當然仍要遵守諾言，繼續以滿清為正朔，所以也要與「滿洲國復國運動」共同打拚。（取自貼文） （作者為印太戰略智庫顧問）

此處經授權轉載自黃澎孝臉書

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