自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

法操》【司想評論】國中堂哥猥褻國小堂妹，為何家長要連帶賠償100萬？

台南地方法院審理後，認定兩名少年侵權行為明確，且其父母平時在夜市擺攤，對子女疏於管教，應承擔連帶賠償責任，最終判決應賠償受害方100萬元，全案仍可上訴。
法操FOLLAW

法操FOLLAW

2026/04/25 08:30

法操司想傳媒

台南地方法院審理後，認定兩名少年侵權行為明確，且其父母平時在夜市擺攤，對子女疏於管教，應承擔連帶賠償責任，最終判決應賠償受害方100萬元。（取自貼文）台南地方法院審理後，認定兩名少年侵權行為明確，且其父母平時在夜市擺攤，對子女疏於管教，應承擔連帶賠償責任，最終判決應賠償受害方100萬元。（取自貼文）小孩犯錯，大多數的家長傾向道歉認錯，但有家長為了袒護小孩，很常會會以「說小孩子還小，不懂事，不要跟他計較」。但在法律上可不是簡單說一句「不要計較」就沒事了，家長很有可能要連帶負責。

近期有則新聞報導指出，台南兩名國中少年於2022至2023年間與年幼堂妹同住祖父母家時，多次對其進行性騷擾，甚至利用面具作為誘餌迫使女童發生不安全性行為。此案直到女童母親進行日常教育時才被揭發，受害女童因家族關係難以求助，長期處於自責與心理創傷中，不僅出現高度防衛性格，甚至為了不讓長輩擔心而強顏歡笑。

女童母親事後向少年及其父母提起訴訟，請求精神慰撫金與醫療費用。台南地方法院審理後，認定兩名少年侵權行為明確，且其父母平時在夜市擺攤，對子女疏於管教，應承擔連帶賠償責任，最終判決應賠償受害方100萬元，全案仍可上訴。

民法第187條主要是要平衡未成年人侵權責任與被害人權益，這條法條規定，當無行為能力人或限制行為能力人不法侵害他人權利時，賠償責任的歸屬取決於行為時是否具備「識別能力」。如果具備識別能力，那就應該由該未成年人與其法定代理人共同負擔連帶賠償責任；若不具備識別能力，則直接由法定代理人單獨承擔。

這樣設計的理由是因為未成年人往往經濟能力有限，如果僅由其個人負責，被害人恐面臨求償無門的困境，因此將法定代理人納入責任主體，較能有效落實損害填補之目標。

另外，這條法條也隱含督促家長落實家庭教育的社會功能。雖然法律允許法定代理人在證明「已盡相當監督義務」或「即便盡力監督仍不免發生損害」的情況下免除責任，但在實務見解中，除非能舉證孩子在學校或他人管轄下發生突發意外，否則家長很難僅以「平時有教導」或「忙於生計」作為免責理由。

如果依據前兩項規定仍無法獲得充分賠償時，法律更授權法院得依被害人聲請，審酌三方當事人的經濟地位，命令行為人或其法定代理人進行全部或一部的賠償，甚至將此原則準用至無意識或精神錯亂者的侵權行為。

本件法官審酌雙方經濟狀況，考量女童身心受創程度及母親親權受侵害情節重大。最終判決加害少年與父母應連帶給付兩名女童55萬元與25萬元，並賠償女童母親20萬元，總計判賠100萬元。

本文經授權轉載自法操【司想評論】國中堂哥猥褻國小堂妹，為何家長要連帶賠償100萬？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書