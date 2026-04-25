法操》【司想評論】國中堂哥猥褻國小堂妹，為何家長要連帶賠償100萬？

台南地方法院審理後，認定兩名少年侵權行為明確，且其父母平時在夜市擺攤，對子女疏於管教，應承擔連帶賠償責任，最終判決應賠償受害方100萬元，全案仍可上訴。

◎ 法操司想傳媒

台南地方法院審理後，認定兩名少年侵權行為明確，且其父母平時在夜市擺攤，對子女疏於管教，應承擔連帶賠償責任，最終判決應賠償受害方100萬元。（取自貼文）小孩犯錯，大多數的家長傾向道歉認錯，但有家長為了袒護小孩，很常會會以「說小孩子還小，不懂事，不要跟他計較」。但在法律上可不是簡單說一句「不要計較」就沒事了，家長很有可能要連帶負責。



近期有則新聞報導指出，台南兩名國中少年於2022至2023年間與年幼堂妹同住祖父母家時，多次對其進行性騷擾，甚至利用面具作為誘餌迫使女童發生不安全性行為。此案直到女童母親進行日常教育時才被揭發，受害女童因家族關係難以求助，長期處於自責與心理創傷中，不僅出現高度防衛性格，甚至為了不讓長輩擔心而強顏歡笑。



女童母親事後向少年及其父母提起訴訟，請求精神慰撫金與醫療費用。台南地方法院審理後，認定兩名少年侵權行為明確，且其父母平時在夜市擺攤，對子女疏於管教，應承擔連帶賠償責任，最終判決應賠償受害方100萬元，全案仍可上訴。



民法第187條主要是要平衡未成年人侵權責任與被害人權益，這條法條規定，當無行為能力人或限制行為能力人不法侵害他人權利時，賠償責任的歸屬取決於行為時是否具備「識別能力」。如果具備識別能力，那就應該由該未成年人與其法定代理人共同負擔連帶賠償責任；若不具備識別能力，則直接由法定代理人單獨承擔。

這樣設計的理由是因為未成年人往往經濟能力有限，如果僅由其個人負責，被害人恐面臨求償無門的困境，因此將法定代理人納入責任主體，較能有效落實損害填補之目標。



另外，這條法條也隱含督促家長落實家庭教育的社會功能。雖然法律允許法定代理人在證明「已盡相當監督義務」或「即便盡力監督仍不免發生損害」的情況下免除責任，但在實務見解中，除非能舉證孩子在學校或他人管轄下發生突發意外，否則家長很難僅以「平時有教導」或「忙於生計」作為免責理由。

如果依據前兩項規定仍無法獲得充分賠償時，法律更授權法院得依被害人聲請，審酌三方當事人的經濟地位，命令行為人或其法定代理人進行全部或一部的賠償，甚至將此原則準用至無意識或精神錯亂者的侵權行為。



本件法官審酌雙方經濟狀況，考量女童身心受創程度及母親親權受侵害情節重大。最終判決加害少年與父母應連帶給付兩名女童55萬元與25萬元，並賠償女童母親20萬元，總計判賠100萬元。

請繼續往下閱讀...

本文經授權轉載自法操【司想評論】國中堂哥猥褻國小堂妹，為何家長要連帶賠償100萬？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法