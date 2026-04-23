自由開講》別把發芽馬鈴薯炒成藍綠互罵的食安鬧劇

◎ 不孝

發芽馬鈴薯能不能吃，本是再基礎不過的食安與風險辨識題，這波爭議卻很快被推成「誰在洗地」的陣營互罵。當新聞標題、政治發文和網路聲量都忙著貼標籤，民眾最後記住的往往不是標準，而是情緒反應。把專業題做成流量戰，消耗的不是誰的面子，而是公共衛教本身。

發芽馬鈴薯能不能吃，本是再基礎不過的食安與風險辨識題，這波爭議卻很快被推成「誰在洗地」的陣營互罵；示意圖。（資料照）真正該講清楚的，不是誰比較會罵，而是現行把關究竟怎麼運作。進口馬鈴薯牽涉的不只是檢疫條件，還包括邊境查驗、後市場抽驗與毒素標準。制度未必沒有可討論之處，但社會至少該把焦點放回標準是否足夠、抽驗是否到位。

提醒發芽馬鈴薯有風險，當然沒有問題；質疑政府把關是否夠嚴，也完全可以正面辯論。問題在於，話題一旦被包成「腦殘」「洗地」這類羞辱式互罵，民眾就不會再追問該怎麼辨識、怎麼丟棄、又該怎麼避免誤食。真正需要被放大的，是可操作的衛教資訊，不是陣營動員。

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政治人物若真把民眾安全放在前面，就該要求檢疫條件、抽驗量能、後市場處置與資訊揭露說得更清楚。（彭博檔案照）更麻煩的是，食安溝通若反覆被做成政黨攻防，下一次真的出現風險時，官方澄清與專家提醒都只會更難被相信。民眾會先判斷誰站哪邊，再決定要不要聽內容。久而久之，被耗掉的不是一則新聞熱度，而是社會面對食安事件時共享事實的能力。

政治人物若真把民眾安全放在前面，就該要求檢疫條件、抽驗量能、後市場處置與資訊揭露說得更清楚，而不是把一顆發芽馬鈴薯也拿來切成藍綠互罵的素材。誰把一顆發芽馬鈴薯也拿來切成藍綠互罵的素材，誰就在把公共衛教變成情緒燃料；這才是這場爭議最該被追問的地方。

（作者為退休人士）

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