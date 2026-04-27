自由開講》青壯年回流農村夢驚醒：農保無門 社會保障受考驗

◎ 郭良蕙

政府關心農村發展，投入龐大資源鼓勵青壯年回流農村，發展農業或社區經濟，從百大青農選拔、低利貸款或創業補助等，各種計畫讓人以為鄉村正迎來世代交替，然而，真正踏上返鄉農路的青壯年卻頻頻碰壁，不是缺乏熱情或技術學習，而是農地買不起，農保辦不了！

真正踏上返鄉農路的青壯年頻頻碰壁，不是缺乏熱情或技術學習，而是農地買不起，農保辦不了；示意圖，圖中人物與本文無關。（資料照）從事農業工作農民申請參加農民健康保險認定標準及資格審查辦法規定，從事農業工作之農民申請參加農民健康保險，農業用地應具備一定面積條件，例如：自有農業用地平均每人面積0.1公頃以上，承租農業用地平均每人面積0.2公頃以上，但對一位剛踏入農業的新手而言，根本是一道高牆。又依實價登錄的資料，許多農業縣市農地單價早已突破每坪萬元大關，即便在偏鄉地區，也難以找到合乎面積條件、價格合理的農地，儘管貸款加補助，資金仍遠遠不足。

農保不只是保險，更是從農者最基本的醫療與社會保障。再看農地市場現況，卻是農地買氣火熱、價格節節高升，真正想下田種菜的青壯年卻難以取得土地與制度保障，這樣的制度安排，究竟是在保障農民的生活？還是在變相鼓勵土地投資客？

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當青壯年無法加保，將連帶失去農業意外事故的風險保障，政府若真心推動農業永續與青壯年返鄉耕種，應從制度根本改革；示意圖，圖中人物與本文無關。（資料照）當青壯年無法加保，將連帶失去農業意外事故的風險保障，政府若真心推動農業永續與青壯年返鄉耕種，應從制度根本改革，包括：

一、放寬農保申請門檻：建議區分都市土地與非都市土地每人合理耕作面積標準，並配合主業農民與實際耕作證明審查。

二、擴大公有農地釋出，拉長租期：由政府出資協助完善農業設施、灌溉、水電等基礎建設， 增加生產用資材空間建築補助，降低農民投入成本，配合農業政策方向進行有效管理與輔導。

三、創建返鄉農業戶身份認定：由政府指派在地經驗農民或農業專家定期訪視與輔導教學，經認證身份，可納入農保資格。

（作者從事自由業）

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