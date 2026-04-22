自由開講》從企業的「社會責任」到「能源韌性」：為何我們每年堅持體檢用電大戶？

◎ 台灣再生能源推動聯盟

每年的世界地球日，台灣再生能源推動聯盟（TRENA）都會發布年度的「台灣排碳／用電大戶綠電使用評比」。今年的榜單一如既往地引發了熱烈討論，例如台灣的護國神山台積電，雖然在「綠電使用總量」與「整體占比」上毫無懸念地奪冠，但在我們極度看重的「自發自用」指標上，卻僅佔0.02%，名列第16名的後段班；而台化、豐興鋼鐵與群創光電，則在自發自用上展現了傳統產業與面板業的實力。

台化、豐興鋼鐵與群創光電，則在自發自用上展現了傳統產業與面板業的實力；圖為群創自設太陽能併聯啟動。（中央社資料照）每當這份評比公布，總會有企業朋友私下抱怨：「政府的法規我們都努力配合了，為什麼TRENA每年還要這樣緊咬著大企業的綠電成績單不放？」要回答這個問題，我們必須談談這份評比在時代變遷下的意義轉換。回顧2020年TRENA剛開始追蹤用電大戶買了多少綠電時，我們的初衷很單純，核心圍繞著「企業社會責任（CSR）」與環境正義。

台灣的工業用電佔了全國總用電量的一半以上，大企業長期享受台灣相對低廉的電價紅利與基礎設施，在面對氣候變遷時，也應當承擔領頭羊的責任。所以過去的評比，比較像是提醒用電大戶們：各位用了台灣最多的電、排了最多的碳，其實有道德責任與社會義務，去主動採購或建置綠電，將外部成本內部化。

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隨著《用電大戶條款》*上路五年，台灣面臨了新的現實：許多企業的綠電進度依然落後，甚至瀕臨跳票，而企業為了符合法律規定，開始抱怨綠電貴、缺工、申請程序繁瑣等。然而，更嚴峻的是外部環境，台灣所處的地緣政治環境與極端氣候威脅，已經不允許我們將綠電僅僅視為一種「環保公關」或符合法律要求的低標。

未來的用電大戶評比，不再只是一張CSR的道德成績單；示意圖。（鴻海提供）因此，TRENA對於評比的定位已經進化。未來的用電大戶評比，不再只是一張CSR的道德成績單，而是協助公眾與投資人審視企業「能源韌性（Energy Resilience）」的放大鏡。

這正是為什麼我們今年會如此強調「自發自用」的比例。如果一家企業只願意花錢在市場上搜刮綠電憑證來滿足法規，充其量只是完成了帳面上的碳中和（雖然這個過程也已經不容易）；但如果企業願意投入資本，在自己的廠房屋頂或閒置土地建置光電設施，把發出來的綠電直接供自家廠房運作使用，這意義就完全不同了。

「自發自用」代表著這家企業在面臨大電網異常、天災或甚至地緣衝突的極端狀況下，擁有更強的自我維持與營運韌性，不會因為外部斷電而瞬間全面停擺。同時，企業自己發電自己用，等於實質減少了對國家電網的依賴，大幅減輕整體饋線的壓力。

企業自己發電自己用，等於實質減少了對國家電網的依賴，大幅減輕整體饋線的壓力；太陽能示意圖。（法新社檔案照）用電大戶幫自己蓋了一層防護罩，等同於也把防護網擴大到了整個台灣的區域電網，對提升國家的能源安全貢獻重大。一個你好、我好、大家好的概念。透過每年發布的評比結果，我們希望幫助公眾一起來審視這些台灣傲視全球的企業，不僅看台灣之光們賺了多少錢，更能清楚看見：哪些企業真的捲起袖子、投資硬體設備來強化自身與台灣的「能源韌性」？又有哪些企業選擇鴕鳥心態？

綠電不該只是財報上的裝飾品或應付法規的買路財。面對未來的重重挑戰，願意扎根自發自用、投資能源韌性的企業，才是真正具備永續底氣、值得台灣社會信賴的驕傲。

2021年1月1日《一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法》正式實施，該法規給予企業 5 年的緩衝期來達成目標（意即最晚需於 2025年底至2026年初完成），所以2026年正是檢視用電大戶「是否如期繳交考卷」的關鍵時刻

（作者為台灣再生能源推動聯盟）

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