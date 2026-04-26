南南論壇》日本「南進」與韓國「新南方」政策—與台灣「新南向政策」（NSP）之比較與借鏡

實質而言，日韓兩國無論於實施現階段的「南進政策」，或者「新南方政策」，都具備有台灣無法達到的目標：包括官方正式、多角度安全對話 （如參與東協區域論壇ARF）、大型國際企業進駐與投資在地基礎建設，以及彼此間共享RCEP和CPTPP的經濟優惠。我國面對日韓兩國挾國家力量深耕東協的現實優勢，台灣適時認真檢討過去、同時借鏡日韓兩國於社會、文化、教育的交流經驗。

◎ 林若雩

「台灣新南向政策」（Taiwan New Southbound Policy, NSP）歷經蔡英文（2016-2024）與賴清德 （2024-）兩位總統實施至今，已經超過10年時間，現在應該到了檢驗政策成效的時間啦！

台灣新南向政策歷經蔡英文與賴清德兩位總統，實施至今已經超過10年時間。圖為新加坡金融街。（資料照） 東北亞日本、南韓或許是台灣可以借鏡的方向

眾所週知二次世界戰後日本長期深耕東協超過50年，1977年8月，日本首相福田赳夫提出：1、日本不做軍事大國；2、與東協各國透過文化、教育交流，建立「心心相印」的關係；3、日本和東協應成為「對等的合作者」。實踐三大支柱的「福田主義」，於日本歷經十多位首相仍然方興未艾；東北亞另個大國一南韓文在寅前總統於2017年提倡的「新南方政策」（New Southern Policy）採取睦鄰政策，長期以來，日韓兩國與東南亞在政治外交、經濟貿易、社會文化的關係相當良好，兩國大力經營東南亞，並不是一朝一夕，可說已經存在很久的時間，也不是在跟台灣的新南向打對台。當前日韓兩國皆大力經營東南亞，不落中美兩大國之後。

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首相高市早苗日前於「亞洲淨零排放共同體（AZEC）」線上峰會宣布啟動「POWERR Asia」計畫，將挹注一百億美元強化區域內能源供應鏈韌性；未來日本政府將納入「經濟與能源韌性」的戰略視角，持續深化區域內的緊密合作關係。

日本「南進」與韓國「新南方」政策，可以提供台灣借鏡。（法新社檔案照） 對於高市早苗此一宣布，東協各國如菲律賓總統馬可仕、馬來西亞首相安華、新加坡總理兼財政部長黃循財、泰國總理兼內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）、越南總理黎明興、東帝汶總統霍塔（José Ramos-Horta），與南亞孟加拉總理拉曼（Tarek Rahman），甚至韓國國務總理金民錫等與會代表，均對推動「POWERR Asia」表示歡迎。東協與會各國強調將團結合作以因應當前嚴峻挑戰，會後發表議長共同聲明指出，達成「將致力於維護荷姆茲海峽航行安全」的共識，並共同採取行動因應能源中斷風險，看來今後東協與日本關係將會更加緊密。

韓國與東協的關係出線比較晚，主要是從文在寅開始

也就是從2017年最近10年而已，但南韓近10年致力於經貿多元化與文化交流，與東南亞的關係亦相當密切，已經有出現有「後來居上」的顯著效果。透過文在寅前總統2017年提倡的「新南方政策」，南韓加強與東協（ASEAN）的投資與貿易，尤其是越南和印尼。南韓並利用兩國廉價勞動力進入當地市場，在越南人民津津樂道：韓國只用五年時間就翻轉越南經濟結構，看見韓國「可怕的」南向經濟戰略。

文在寅前總統提議的新南方政策，以朝鮮半島為整體，深化與東協合作一人民（People）、和平（Peace）、繁榮（Prosperity）的「3P共同體概念」，為擴大南韓與東協加強在亞太安全領域的合作對話，不僅只是戰略思維上趨吉避凶的避險（Hedging）策略，實際上有利雙方的產學合作，集中在水利能源交通與IT產品，達到「雙贏」（win-win）效果。韓國與泰國、新加坡、菲律賓、馬來西亞、印尼…等東協成員國的合作，建立多項基礎建設，不僅使東協成為韓國第二大貿易夥伴關係，並且還分散了當年南韓過度依賴中國經濟的風險。文在寅積極參與區域合作及自由貿易協定，譬如推行「新北方政策」，致力於發展韓國和歐亞地區的鄰國關係。

日本首相高市早苗日前於「亞洲淨零排放共同體（AZEC）」線上峰會宣布啟動「POWERR Asia」計畫，將挹注一百億美元強化區域內能源供應鏈韌性。（歐新社檔案照）實質而言，日韓兩國無論於實施現階段的「南進政策」，或者「新南方政策」，都具備有台灣無法達到的目標：包括官方正式、多角度安全對話 （如參與東協區域論壇ARF）、大型國際企業進駐與投資在地基礎建設，以及彼此間共享RCEP和CPTPP的經濟優惠。

我國面對日韓兩國挾國家力量深耕東協的現實優勢，台灣適時認真檢討過去、同時借鏡日韓兩國於社會、文化、教育的交流經驗。

台灣未來可以期盼與展望的方向

首先，掌握台灣的半導體優勢。台灣的半導體優勢可以跟東南亞建立更深的合作關係，雖然有利弊得失，比如一方面可以進軍東南亞，但另一方面也要承擔技術外流的風險（例如台商公司在馬來西亞與越南，已經發現不少案例）。RCEP與CPTPP能為東南亞提供強大支援，特別是RCEP的關稅減免和有利於產業發展的原產地規則，強化東南亞地區成為全球製造業基地的吸引力，已獲得企業的廣泛認可。服務與貨物貿易、實現淨零排放以及數位化轉型等，更是推動該地區未來數十年經濟成長的重要趨勢。東南亞觀光業的復甦對於台灣吸引東南亞的遊客來說，亦是一大利多。

其次，在充分運用專業人才方面，台灣「新南向政策」對於如何善用東南亞外籍勞工與外籍配偶的力量，強化產學合作與留才 （培育長期人才），更應加強重用新住民及其第二代 （在地人才資源）；台灣目前正努力打造「以人為本」的環境，將東南亞人才視為「合作夥伴」而非單純勞動力量，透過教育、培訓與留才政策，減低台灣少子化的缺失，實現「互利雙贏」的局面。

最後，如何實際善用台灣長期實施的 （如馬來西亞留台） 僑生政策與這10年來「新南向政策」培育的東南亞外籍學生，她/他們不只可以作為台灣與東南亞國家之間的橋樑，未來於經濟科技文化領域的合作也是一股不可忽視的力量。另宜謹慎處理「新南向政策」移工的問題，最近有關印度工人進入台灣的爭議，尤需妥善處理。

「新南向政策」培育的東南亞外籍學可作為台灣與東南亞國家間的橋樑。圖為金門大學舉辦新南向菁英專班新生見面會（資料照）上個世紀由前總統 李登輝先生的開始耕耘東南亞，歷經幾位總統持續努力之下，台灣「新南向政策」已經有多方面的優勢。我國如果能夠借鏡東南亞與日本、韓國的關係加以適當檢討改進，並且持續加強台灣既有的軟實力優勢，相信促進未來台灣與東南亞更佳的深化合作，創造與東協成員國良好的機遇，可以達到更加理想的情況！

（作者為台灣東南亞與南亞（南南）協會理事長、淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授、國立清華大學、國立陽明交通大學兼任教授）

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