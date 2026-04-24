自由開講》拒絕低價續命：2026國際賽事 花蓮觀光不能只剩折價券

◎ 林則葹

2026年，花蓮將迎來包括ICG國際少年運動會在內的多場國際賽事。這不僅是活動辦理的考驗，更是一個關於城市定位的問題：我們要如何讓花蓮，在國際舞台上被理解？然而，從近年觀光政策與活動操作模式來看，仍可見一種相對熟悉的路徑：透過優惠與促銷作為主要手段，期待以價格吸引人潮。

去年國際少年運動會（ICG）在愛沙尼亞首都塔林落幕，台北市有18名國中生報名參加游泳、擊劍、田徑、籃球項目競賽，抱回12金、5銀、7銅。（台北市教育局提供）這樣的方式在短期內或許有效，但若長期依賴，對產業結構而言，未必健康。當觀光的主要溝通語言逐漸簡化為「折扣」，市場競爭便容易轉向價格導向。業者之間的差異，不再來自內容與品質，而是讓利幅度。長期而言，不僅壓縮經營空間，也不利於品牌的累積。

更值得關注的是，當公共資源的分配與曝光機會，與「是否提供優惠」高度連動時，業者在策略上的選擇空間也可能受到限制。這樣的制度設計，容易讓整體市場走向單一化，而非多元發展。

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再進一步來看，當前所強調的「智慧觀光平台」，若仍以資訊上架與優惠整合作為主要功能，其角色恐仍停留在傳統入口網站的延伸。真正的「智慧」，應建立在對旅客行為的理解之上，尤其是國際賽事所帶來的特定族群，其需求、停留型態與消費習慣，皆有別於一般觀光客。若缺乏這樣的分析與應用，再多的數位建置，也難以轉化為實質效益。

國際賽事帶來的，並不只是人數，更是一群具有特定目的的訪客；圖為2025太魯閣峽谷音樂節。（太管處提供）國際賽事帶來的，並不只是人數，更是一群具有特定目的的訪客。他們來到花蓮，所尋找的往往不是價格上的吸引，而是一種具有差異性的體驗——包括地景、文化與生活方式所構成的整體感受。這些內容，本身就具備價值。因此，花蓮觀光政策的下一步，應逐步從「價格導向」轉向「價值導向」。

減少對齊頭式優惠的依賴，讓業者能夠依據自身特色發展產品；同時，強化多語系與國際行銷能力，使在地內容能被外部市場理解；並持續完善交通接駁、指標系統與支付環境，降低旅客實際移動與消費的門檻。觀光的競爭，從來不只是價格，而是整體體驗的累積。

花蓮不需要成為最便宜的選項，而是需要成為一個值得被記住、願意再次造訪的地方；圖為花蓮鯉魚潭。（花蓮縣府提供）花蓮不需要成為最便宜的選項，而是需要成為一個值得被記住、願意再次造訪的地方。2026年的國際賽事，是一個重要契機，但能否轉化為長期價值，仍取決於政策選擇的方向。當我們談「國際化」，不只是讓更多人來，更是讓來過的人，理解花蓮的價值。

（作者為花蓮縣議員）

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