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李忠憲的思考》看不見的封鎖與最後的選擇 台灣還剩什麼自由

這件事並不只是外交受阻，而是一種對「自由」的重新定義，我們往往以為自由是沒有被直接阻止，但真正的限制，常常發生在那些看似合理、甚至合乎程序的細節之中。飛機沒有被擊落，航道沒有被封鎖，一切都符合規則；但正是在這些規則之內，行動被悄悄沒收。
李忠憲的思考

李忠憲的思考

2026/04/23 13:10

李忠憲

原本總統賴清德計畫出訪史瓦帝尼，專機航線已依慣例取得飛航許可，但途經的塞席爾、模里西斯、馬達加斯加三國卻在最後一刻同時無預警取消許可，導致行程被迫暫緩，背後涉及中國以經濟手段施壓。

總統賴清德出訪非洲友邦史瓦帝尼行程，因中國施壓3國撤回專機航行許可，未能成行。（資料照）總統賴清德出訪非洲友邦史瓦帝尼行程，因中國施壓3國撤回專機航行許可，未能成行。（資料照）中國正在測試：不開戰的情況下，可以把台灣限制到什麼程度。

這件事並不只是外交受阻，而是一種對「自由」的重新定義，我們往往以為自由是沒有被直接阻止，但真正的限制，常常發生在那些看似合理、甚至合乎程序的細節之中。

飛機沒有被擊落，航道沒有被封鎖，一切都符合規則；但正是在這些規則之內，行動被悄悄沒收。

這讓人想起一個不太舒服的問題：當一個人或一個國家仍然可以「選擇」，但每一條路都被預先設計過，那還算不算真正的選擇？

也許真正值得思考的，不只是這趟飛機為何飛不出去，而是：在這樣的世界裡，我們如何辨認那些看不見的邊界，以及，我們是否還有能力跨越它們。

手中還有一張抗中的選票，大概是目前唯一可能的抵抗了。

手中還有一張抗中的選票，大概是目前唯一可能的抵抗了；示意圖。（資料照）手中還有一張抗中的選票，大概是目前唯一可能的抵抗了；示意圖。（資料照）（作者為資安學者，本文僅代表作者個人意見，與任教單位無關。）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

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