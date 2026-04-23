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自由開講》中國干擾 台灣難入CPTPP

2026/04/23 19:00

◎ 蘇明通

行政院經貿談判辦公室前副總談判代表顏慧欣，在其生前請辭信內，對於台灣爭取加入CPTPP《跨太平洋夥伴全面進步協定》乙事，多所批評，包括執行層面消極敷衍，無具體計畫與時程等。筆者認為，只要中國透過既有成員國的阻擋，無論台灣怎麼努力，都無法扭轉難以加入CPTPP的命運。

申請加入CPTPP，需要既有成員國的共識決，只要有一個成員國不支持，其他成員國就無法啟動審查程序；示意圖。（法新社檔案照）申請加入CPTPP，需要既有成員國的共識決，只要有一個成員國不支持，其他成員國就無法啟動審查程序；示意圖。（法新社檔案照）為什麼呢? 因為申請加入CPTPP，需要既有成員國的共識決，只要有一個成員國不支持，其他成員國就無法啟動審查程序。因此，只要中國想杯葛我申請案，易如反掌。

CPTPP目前有十二個成員國，包括日、加、澳、紐、星、越南、墨、秘魯、馬來西亞、智利、汶萊及英國，都與中國有外交關係，卻都與我無外交關係。中國只要洽請一成員國不支持台灣的申請案，或主張應先審查中國的申請案，我們怎麼努力都沒有用。

成員國的官員，在中國的影響下，有時候不會明講支持或不支持台灣申請加入案，而是以類似「主管部門尚在研議中」這樣子的外交語言敷衍我方；或雖口頭表示支持，但卻無協助我方之具體行動。此外，由於CPTPP與RCEP《區域全面經濟夥伴協定》具有高度同質重疊性，中國已經是RCEP的成員，雖然也申請加入CPTPP，但也因此不在乎何時加入。

RCEP目前有十六個成員國；示意圖。（法新社檔案照）RCEP目前有十六個成員國；示意圖。（法新社檔案照）RCEP目前有十六個成員國，包括星、柬埔寨、汶萊、寮、泰、越南、馬來西亞、印尼、緬、菲、日、韓、澳、紐、印度、中國，其中有七國是CPTPP的成員，也就是說目前CPTPP只有加、墨、秘魯、智利及英國非屬RCEP成員。

但中國與秘魯、智利已簽訂雙邊自由貿易協定，僅剩加、墨、英三國與中國沒有雙邊及區域貿易協定關係。對中國而言，如果既有之WTO世界貿易組織架構下，與此三國之關稅及非關稅待遇措施已足，就不會急著想加入CPTPP了，免得因此更須擴大開放市場，然後以自己的申請案停滯不前，來卡台灣的申請案，剛剛好而已。

（作者為前涉外諮商談判人員）

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