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自由開講》論述台灣原住民運動員制度性保障

2026/04/27 12:30

伍木成（Haisury Isuleduan）

台灣體壇的榮耀，長期仰賴原住民運動員的卓越表現。從國際賽場到基層競技舞台，原住民選手在多項運動領域中扮演關鍵角色。然而，在掌聲與獎牌背後，一個長期被忽視的問題是：國家對原住民運動員的制度性保障，仍存在明顯落差。

從國際賽場到基層競技舞台，原住民選手在多項運動領域中扮演關鍵角色；富邦悍將張育成為阿美族人。（資料照）從國際賽場到基層競技舞台，原住民選手在多項運動領域中扮演關鍵角色；富邦悍將張育成為阿美族人。（資料照）偏鄉體育設施的預算配置與後續維運，缺乏透明且穩定的制度支持；大專階段的獎助資源分配標準不一，使許多具潛力的原住民選手在關鍵發展期面臨資源斷裂；而當選手結束競技生涯後，退役轉銜機制的不足，更使其難以順利進入教練或相關專業體系。這些問題彼此交織，形成長期性的制度困境。

值得關注的是，這並非單一政策失誤，而是長期以「奪牌導向」為核心的體育治理思維所造成的結構性結果。當國家資源集中於短期績效，卻缺乏對人才培育歷程與退役安置的整體規劃，最終所流失的，不僅是個別運動員，更是整體體育發展的基礎。

在體育政策與原住民族處境交織的議題上，監察院更有責任啟動專案調查，釐清資源分配與制度設計是否存在長期失衡；圖為台灣自辦「世界原住民族傳統運動會」。（資料照）在體育政策與原住民族處境交織的議題上，監察院更有責任啟動專案調查，釐清資源分配與制度設計是否存在長期失衡；圖為台灣自辦「世界原住民族傳統運動會」。（資料照）在此脈絡下，監察機制的功能不應侷限於事後糾正違失，而應主動回應制度性問題。特別是在體育政策與原住民族處境交織的議題上，監察院更有責任啟動專案調查，釐清資源分配與制度設計是否存在長期失衡，並提出具體改革建議。具體而言，應全面檢視原住民運動員的獎助制度與大專培育體系，確保資源分配的公平與透明；同時，盤點退役選手進入「專任運動教練」體系的實際情形，檢討行政機關在制度銜接與人才留任上的缺失

若監督機制未能及時介入，人才流失將持續發生，國家長期投入也將難以轉化為制度成果。唯有透過持續性的監督與制度修正，才能確保不同世代的原住民族人，都能平等享有運動發展與健康資源。

體育政策的價值，不應只反映在獎牌數量，更應體現在制度是否公平、資源是否可及，以及人才是否被妥善對待。當原住民運動員長期承擔國家榮耀之時，國家制度也應承擔起相對應的責任。監察院若能積極介入這類結構性議題，不僅有助於補足體育治理的缺口，更是回應社會對公平正義期待的重要一步。

（作者為勤益科技大學教授、台灣原住民族權利促進會會長）

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