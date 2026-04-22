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汪浩時間》台灣如何反制中國的打壓？

台灣應加強與美、日、歐的「民主供應鏈」整合，加大對高級晶片及關鍵高科技產品輸中的管制力度。既然北京將地緣政治凌駕於國際規則，台灣也應同步升級「矽盾」防禦，嚴查中國商品轉口台灣「洗產地」的投機行為，切斷其利用台灣資源發展威權技術的管道。
汪浩時間

汪浩時間

2026/04/22 15:00

汪浩

賴清德總統原定4月22日啟程出訪非洲友邦史瓦帝尼，卻因中國施壓航經國家被迫暫緩。（資料照）賴清德總統原定4月22日啟程出訪非洲友邦史瓦帝尼，卻因中國施壓航經國家被迫暫緩。（資料照）賴清德總統訪問友邦史瓦帝尼受阻，揭示了中共已將國際民航秩序「武器化」。透過經濟脅迫塞席爾、馬達加斯加等國撤回飛越許可，北京不僅在孤立台灣，更是在挑戰全球飛航自由。面對這種無所不在的威權擴張，台灣不能僅止於口頭譴責，必須採取實質且具痛感的反制行動。

首先，台灣應加強與美、日、歐的「民主供應鏈」整合，加大對高級晶片及關鍵高科技產品輸中的管制力度。既然北京將地緣政治凌駕於國際規則，台灣也應同步升級「矽盾」防禦，嚴查中國商品轉口台灣「洗產地」的投機行為，切斷其利用台灣資源發展威權技術的管道。

其次，對內必須強化「防衛性民主」，加強打擊滲透台灣內部的共諜與「第五縱隊」。當國人看到鄭麗文訪中唱雙簧、而總統出訪卻受阻時，這種統戰分化的壓力已至臨界點。政府應從法制面落實國安防護，提高民眾的敵情意識，防止民主韌性由內部被侵蝕台灣應主動出擊，加大國際宣傳投入，向世界揭露中共如何將民航區政治化、威脅國際秩序的惡行。（路透檔案照）台灣應主動出擊，加大國際宣傳投入，向世界揭露中共如何將民航區政治化、威脅國際秩序的惡行。（路透檔案照）

最後，台灣應主動出擊，加大國際宣傳投入，向世界揭露中共如何將民航區政治化、威脅國際秩序的惡行。台灣應結合IPAC等國際友人，邀請各方反統促獨力量，召開國際會議反對中國的「中華民族促進法」。我們必須向國際社會傳遞清晰訊號：北京無權決定主權國家的外交路徑，台灣走向世界的決心，絕非威權脅迫所能阻擋。

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

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