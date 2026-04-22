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美台觀測站》中國施壓非洲國家取消航權，賴清德總統取消出訪

這就是中國一直在對我們做的事情，而且各種壓迫一直升級。這次是把飛航安全武器化，用經濟的方式進行跨國脅迫。中國跟俄國真的是哥倆好，上一次在國際上出現這種壓迫飛航的行為大概就是2021年的白俄羅斯，當時獨裁政府要求瑞安航空（Ryanair）的飛機迫降，以逮捕異議人士。中國做的事情則是更誇張，是在別國的空域進行干預，而且就這麼樣大方地使用經濟脅迫。
美台觀測站

美台觀測站

2026/04/22 21:00

◎ US Taiwan Watch︰美國台灣觀測站

原本賴清德總統要出訪非洲友邦史瓦蒂尼，然而卻被迫取消了。

媒體報導，中國對塞席爾、馬達加斯加、模里西斯三個國家施壓，要求三個國家撤銷對台灣總統專機飛行經過飛航情報區的飛航許可。中國透過鉅額債務豁免、停止融資及進一步經濟制裁等三大經濟脅迫的手段，讓這三個國家都不允許我們的總統專機飛行經過，因此賴總統的出訪行程只能夠臨時取消。

美台觀測站》中國施壓非洲國家取消航權，賴清德總統取消出訪賴清德總統要出訪非洲友邦史瓦蒂尼，然而卻被迫取消了。（取自貼文）
這就是中國一直在對我們做的事情，而且各種壓迫一直升級。這次是把飛航安全武器化，用經濟的方式進行跨國脅迫。中國跟俄國真的是哥倆好，上一次在國際上出現這種壓迫飛航的行為大概就是2021年的白俄羅斯，當時獨裁政府要求瑞安航空（Ryanair）的飛機迫降，以逮捕異議人士。中國做的事情則是更誇張，是在別國的空域進行干預，而且就這麼樣大方地使用經濟脅迫。

最有趣的事情是，此時中國國民黨發一個聲明說，這一切都跟鄭習會無關喔！不是耶，沒有人講說這跟鄭習會有關啊！你們自己出來講就只有此地無銀三百兩的效果吧？更何況還有很多在野黨的人們一直幫習近平辯護，講說他沒有要打台灣，沒有要對台灣不好，然後把錯都怪在台灣或美國。

中國國民黨發表聲明，指賴清德總統出訪受阻跟鄭習會無關。（歐新社檔案照）中國國民黨發表聲明，指賴清德總統出訪受阻跟鄭習會無關。（歐新社檔案照）我們現在面對的就是這樣子不講道理的一個大國，而且中國對我們的脅迫、對世界的脅迫一直都在。近期媒體人黃暐瀚提到，即使是在馬英九時期，兩岸關係看似很好，但實際上中國還是持續在演練各種斬首行動、軍事演習也從來沒有斷過。事實上就是，我們從來無法期待中國的善意，也不可能把自己的命運交到這樣的善意上面。

路透社的報導與記者提醒大家：「按照國際民航規範，除非有明顯安全威脅，不能無故拒絕飛航許可——這種臨時撤銷，在國際上相當罕見」。「這不是第一次，也不會是最後一次，中國正在用錢，系統性地把台灣從世界地圖上抹去。」

2015年馬英九總統任內，中國軍演影片就出現疑似台灣總統府的建築物，被認為是模擬攻台。（資料照，取自央視）2015年馬英九總統任內，中國軍演影片就出現疑似台灣總統府的建築物，被認為是模擬攻台。（資料照，取自央視） 對中政策跨國議會聯盟（IPAC）發表聲明譴責中國

quote：中國向多個非洲國家系統性施壓，阻止台灣總統賴清德專機飛越其領空。此舉足見北京無所不用其極孤立台灣，將政治意志凌駕於他國領空主權之上。IPAC堅定支持賴總統與台灣人民。賴總統作為民選領袖，應與其他國家元首一樣自由與國際夥伴往來，不受脅迫與干預。 各國有權自主決定外交方針，北京無權置喙。

反過來問大家，面對這樣一個不講理的大國，我們要做的事情是什麼呢？是要依照他們的條件去談判、簽協議？還是繼續向世界做朋友並且持續加強自己的實力？

至少，最起碼我們還能夠分得出來是誰在搞破壞、誰在改變現狀、誰在讓台灣被消失，是吧？

國、跨黨派，串聯超過300位國會議員的對中政策跨國議會聯盟（IPAC）表示賴總統是民選領袖出訪，北京無權置喙。（范雲提供）國、跨黨派，串聯超過300位國會議員的對中政策跨國議會聯盟（IPAC）表示賴總統是民選領袖出訪，北京無權置喙。（范雲提供） 本文經授權轉載自US Taiwan Watch：美國台灣觀測站臉書

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