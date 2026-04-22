黃澎孝練「孝」話》天哪！台獨原來是中國製造的啦‼️紀念《馬關條約》思想起《台灣民主國》

張之洞建議要求日本割讓台灣，中國可以援引以上西方的案例，「應問台民從違」，「若民心不服，則辦理尚可轉圜」。此說法顯示：馬關條約提出後，心有不甘的清廷內部曾出現鼓勵台灣人「住民自決論」。

◎ 黃澎孝

紀念《馬關條約》思想起《台灣民主國》，張之洞才是台獨祖師爺。（取自貼文）4月17日，日本軍艦「涉嫌」於馬關條約131週年紀念日，慢速穿越台灣海峽；引爆中國「見笑轉生意」後，卻又讓台灣人思想起台獨「元祖」台灣民主國家了！

✔️首先，「我發現」：錯了⁉️✔️

首先，我發現國民黨說：「中華民國是亞洲第一個民主共和國」❌錯了！

早在中華民國成立的1895年5月25日之前，台灣就有一個福爾摩沙共和國成立。那就是咱台獨元祖「台灣民主國」啦⋯⋯。

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日本海上自衛隊護衛艦「雷」於4月17日通過台灣海峽。（資料照，取自海上自衛隊官網）換言之，台灣民主國家比中華民國早26年就誕生了。 其中：我們台灣的福爾摩沙共和國應該是中華民國的大哥大啦！

♦️胡適的老爸也是「台獨」⁉️♦️

民國第一哲人胡適在他的《四十自述》中，提到他擔任「台東直隸州知州，兼統鎮海後軍各營」的父親胡傳（字鐵花）於1895年民主台灣建國後，負責「後」山的防務”，在“電報已不通，餉源已斷絕”的情況下得了“腳氣病”，一直堅守到雙腳不能動了，劉永福始放他行。結果於胡傳1895年8月22日死在廈門。

於是乎，「孝子」胡適就私自「封」他老爸為「東亞第一個民主國的第一個犧牲者」！ 相關佐證了：台灣民主國就是「東亞第一個民主國」的史實。

台灣民主國比中華民國還早26年就誕生了。（資料照）

但是，胡適萬居然到了，他幫他老爸吹牛的這一筆，恐慌揭發了他老爸胡鐵花也是中共所稱“數典忘祖”的台獨子啊⋯⋯⁉️

❖️誰敢說台獨「數典忘祖」⁉️❖️

幸虧胡適得其反，不然，他如果聽到中共說台獨「數典忘祖」，他一定跳起來以他學貫中西的底氣，引中外經典給萬惡的共匪反抗回去！

因為：台灣末代巡撫唐景崧，身為大清朝的命官，竟敢出任台灣民主國首任「大總統」，這按「大清律」足以誅九族的大逆不道之罪。但是，他當了十天總統棄職潛逃回中國後，既未「伏誅」也未「問罪」，廷清隻命其「休致返鄉」。此中當然必有其不可告人的「官樣文章」。

其實，秘密就藏在時任南洋大臣張之洞的《張文襄公全集》裡。馬關條約4日17日補足三天後的1895年4月20日，張之洞致總理衙門的電奏中提到：

「法使王之春來電」稱：

台灣末代巡撫唐景崧，出任台灣民主國首任「大總統」，棄職潛逃回中國後，既未「伏誅」也未「問罪」。（取自維基百科）西人公論，以普法之戰，普索法之阿勒撒士（阿爾薩斯阿爾薩斯）、樂阿來那（洛林洛林）二省，法不得不。

惟引西例，凡勒佔鄰土，必視百姓從違，普不能反駁。至今二省德、法兩籍相參，財產皆民自立。

華可援近案與倭商之，謂台灣既議讓，應問台民從違，若民心不服，則辦理尚可轉圜。

此系西例，可資辯論。 」

❖️張之洞才是台獨祖師爺❖️

看不懂上面張之洞的文言文很正常，且讓我幫他用白話解說一番吧！

張之洞引用當時中國駐法公使王之春的考慮，效仿1870年普法戰爭後，普魯士索要法國的阿爾薩斯（阿爾薩斯）和洛林（洛林）兩州時，法國曾以“領土轉移，應當地人民是否同意”的住民自決理論。普魯士不得不同意。

張之洞建議要求日本割讓台灣，中國可以援引以上西方的案例，「應問台民從違」，「若民心不服，則辦理尚可轉圜」。此說法顯示：馬關條約提出後，心有不甘的清廷內部曾出現鼓勵台灣人「住民自決論」。

張之洞方面向朝廷建議，另外以資助台灣軍械、軍餉的名義命令上海道台調撥洋槍3萬支運往台灣。另外也指示將“局存者及附近蕭鎮等營可收回者，有車砲若干，世邦炮有未發者，交盡數拔往”，“毛瑟彈亦盡數解”。另外也指示「速於瑞記（洋行）內先30萬，赴台商輪運往台灣」。

說白一點就是資助台灣獨立建國啦！巡撫唐景崧只是個「背鍋俠」，真正主使台灣民主國家獨立的才是位高權重的張之洞。他才是台獨祖師爺。

馬關條約簽訂後，心有不甘的清廷內部曾出現鼓勵台灣人「住民自決論」。圖為台派團體舉行記者會，主張「政治地位未定 住民自決搞定」。（資料照）

（作者為印太戰略智庫顧問）

此處經授權轉載自黃澎孝臉書

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