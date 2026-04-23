健康醫療網》【控鉀・穩住心與腎】50歲男性急性腎損傷 血鉀高達8 心跳險停止

高血鉀的臨床定義分成三階段，血鉀正常值為3.5-5.0meq/L，但若大於5.0meq/L以上則定義為高血鉀；翁國昌醫師提及，部分大於5.0-5.5meq/L高血鉀患者不一定有症狀，時常被忽略，而大於甚至高於6.5meq/L高血鉀患者更要特別小心健康風險。

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治療上，面對嚴重高血鉀患者，須短時間將血鉀降到正常狀態，這時若發現是因用藥所引起的高血鉀，治療策略就得調整用藥。（取自貼文）鉀離子對於維持身體機能扮演重要角色，能調節肌肉與心臟收縮，也能維持細胞內外電解質與酸鹼平衡，其中腎臟是幫助人體排泄過多鉀離子的主要器官，但對於心衰竭患者因身體病變或藥物影響，無法正常排出，使體內累積過多鉀離子，這時就會造成高血鉀；中山醫學大學附設醫院心臟內科翁國昌醫師指出，心衰竭患者會產生高血鉀，主要是因心腎共病所導致，臨床上仍需要多方評估。

心衰竭容易產生高血鉀 醫：心腎共病導致

美國心臟學會提出CKM症候群（Cardiovascular-Kidney-.MetabolicSyndrome）概念，即心血管、腎臟及代謝症候群，這也是近年臨床上較新的概念，衍生的醫療問題包括心血管疾病、腎臟疾病、第二型糖尿病和肥胖，這4種病症會相互關聯；翁國昌醫師說明，心衰竭在CKM症候群中是最容易產生高血鉀的病症，原因在於當心臟功能較差時，容易影響腎臟功能正常運作，加上若又合併高血壓、代謝症候群等其他因素，多重用藥又更增加腎臟損傷風險，就可能產生高血鉀問題。

高血鉀症別輕忽 嚴重恐猝死

高血鉀的臨床定義分成三階段，血鉀正常值為3.5-5.0meq/L，但若大於5.0meq/L以上則定義為高血鉀；翁國昌醫師提及，部分大於5.0-5.5meq/L高血鉀患者不一定有症狀，時常被忽略，而大於甚至高於6.5meq/L高血鉀患者更要特別小心健康風險，因血鉀會影響神經系統與心臟心肌細胞膜電位，容易出現噁心想吐、腹瀉、手腳麻木等症狀，甚至嚴重可能猝死，不過實際病況仍得取決於病人的體質與病症而有所差異。翁國昌醫師。（取自貼文）

部分心血管用藥易引起高血鉀 治療策略面臨挑戰

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不過部分心衰竭族群合併疾病較多，用藥複雜，其中相關用藥也可能成為引發高血鉀的潛在原因；翁國昌醫師指出，包括非類固醇止痛藥物（NSAID）、ACEI（血管張力素轉換酶抑制劑）、ARB（血管張力素II受體阻斷劑）、醛固酮拮抗劑（MRA）等都為心衰竭治療的重要藥物，卻也容易使血鉀濃度升高。治療上，面對嚴重高血鉀患者，須短時間將血鉀降到正常狀態，這時若發現是因用藥所引起的高血鉀，治療策略就得調整用藥，甚至不得已暫停使用，但另方面這些用藥又對心衰竭有所幫助，「魚與熊掌難兼顧」，使臨床治療面臨挑戰。

晶體鉀離子結合劑成高血鉀患者治療策略之一

一般而言，患者若屬於輕度高血鉀，治療上會選擇陽離子交換樹脂，透過腸道交換血中過多的鉀離子，將其與樹脂上的陽離子結合，並排出體外，不過臨床觀察部分患者耐受性差，口感不佳、容易產生腸胃道副作用；翁國昌醫師表示，目前有較新的晶體鉀離子結合劑治療可供選擇，透過捕捉腸胃道的鉀離子以降低血鉀濃度，減輕副作用影響程度，在臨床觀察上，對於多數患者而言，耐受性佳，尤其能成為延續使用心衰竭藥物又能降低產生高血鉀的合併治療策略之一，不過仍得依患者病況與需求安排適合的治療路徑。

急性腎損傷引起高血鉀 晶體鉀離子結合劑治療控制血鉀

翁國昌醫師分享，曾有一名50幾歲男性，因糖尿病血糖控制不佳合併腎病變，加上用藥不佳，一下子造成急性腎損傷，影響心臟功能，送至急診不僅血鉀已高於8meq/L，心跳幾乎停止，因此採以晶體鉀離子結合劑治療，才將血鉀控制趨於穩定狀態，不過臨床仍得依據不同患者病況而調整治療策略。

預防高血鉀 日常飲食及藥物是重要環節

在高血鉀的預防策略上，日常飲食及藥物則是重要環節；翁國昌醫師提及，飲食上應注意避免喝過多湯頭、儘量避開高血鉀食物等事項，另外，心血管疾病因部分藥物存有引起高血鉀的風險因子，因此，醫師應與心血管疾病患者多討論並定期監控血中鉀離子濃度，適時調整相關藥物，以維持健康。

本文授權轉載自健康醫療網／記者蘇靖昀報導【控鉀・穩住心與腎】50歲男性急性腎損傷 血鉀高達8 心跳險停止





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