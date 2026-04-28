自由開講》別只看鄭習會 真正的戰場已轉進立法院

◎ 陳智芳

鄭習會後 國會效應開始浮現

鄭麗文與習近平會面後，真正該警覺的，是後續效應已延伸進立法院。中國隨即拋出10項對台措施，傅崐萁稱其為「豐碩成果」，並要求政府「接球」，藍營立委也已在國會要求回應。問題不在交流本身，而在這些措施綁著「九二共識、反對台獨」等前提；若國民黨持續替其開路，甚至推動提案、決議或預算壓力，就不只是呼應，而是更具體的政治配合。

國民黨同步升高政治對抗

若國民黨持續替其開路，甚至推動提案、決議或預算壓力，就不只是呼應，而是更具體的政治配合。（美聯社檔案照）更值得注意的是，國民黨接著又把戰線拉到憲政對抗層次，目前已為「彈劾賴總統」發動甲級動員，顯示其政治主軸不只是在兩岸議題上替北京施壓，也同步在立法院升高對總統與行政部門的攻勢。當對中交流、國會施壓與憲政衝突被綁在一起看，問題就不再只是單一提案，而是整套政治節奏是否正在與北京形成呼應。

國防與國安是關鍵

接下來最該被放大檢視的，仍是國民黨在國防與國安議題上的實際選擇。路透社日前指出，總統賴清德提出總額400億美元的國防預算仍卡在反對黨主導的國會，美方也公開呼籲台灣朝野展現一致防衛決心。若藍營一面替中國「惠台」措施開路，一面持續拖延軍購與防衛投資，不禁讓人擔心：這究竟是在監督政府，還是在替北京削弱台灣的自我防衛能力？

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用選票守住台灣的未來

每一次質詢、提案與預算表決，都是檢驗；真正該警覺的，是有人把北京立場化為行動，從國會內部一步步削弱台灣。（路透社檔案照）行政院已表明，兩岸交流應建立在對等、尊嚴與不設前提之上。接下來，更要緊盯國民黨是否把北京意志帶進立法院。每一次質詢、提案與預算表決，都是檢驗；真正該警覺的，是有人把北京立場化為行動，從國會內部一步步削弱台灣。也因此，在還有選票、還有選舉機會時，台灣人民更要清楚選擇，不要投錯票。每一次投票，都是向國際發出正確訊號、向北京表明台灣意志的時刻；唯有實際參與，台灣的未來才會由台灣人民自己改寫。

（作者為顧問公司總經理）

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