自由開講》當制度允許展示與繁殖 展演動物注定成為市場的棄子

◎ 傑森·貝克（Jason Baker）

近期媒體報導指出，隨著出國旅遊潮回升與市場降溫，台灣多地動物農場正面臨倒閉潮。曾以水豚、梅花鹿與草泥馬等「療癒動物」吸引人潮的場域，如今紛紛退場。但被留下的，不是空置的園區，而是一群無法離開的動物。

請繼續往下閱讀...

當人潮消失，他們卻無法隨之「退場」。動物的命運被綁在市場起伏之上，這正是問題的核心。水豚示意圖。（資料照）這些動物在產業興起時被引進、繁殖與展示，用以滿足人類的娛樂與拍照需求；當人潮消失，他們卻無法隨之「退場」。動物的命運被綁在市場起伏之上，這正是問題的核心。

現行制度雖要求業者繳納保證金，但金額遠不足以支應動物長期的後續照護。一旦業者歇業，動物往往面臨轉手、流動，甚至被棄養的風險。當制度允許動物被視為經營資產，卻無法保障其未來去向，這樣的設計本身就存在結構性缺陷。

更關鍵的是，過去動保團體曾提出應限制動物展演場的數量，以避免產業過度擴張，卻未被政策採納。結果是，在缺乏總量控管的情況下，產業快速成長，而當市場反轉，風險卻完全由動物承擔，成為最無聲的犧牲者。

在印度，政府已禁止私人持有大象進行繁殖；示意圖。（美聯社檔案照）國際經驗已清楚顯示，問題不在於「能否收容」，而在於是否停止持續製造需要被收容的動物。在印度，政府已禁止私人持有大象進行繁殖；多國也透過全面禁止「跳舞熊」等動物表演，讓安置工作得以真正完成。這些案例共同指出：唯有停止繁殖與持續利用，收容才有可能跟得上。

相較之下，台灣至今仍缺乏總量控管與明確的退場規劃。改革若僅停留在提高保證金，而未從制度根本限制擴張，只是在延後下一次危機的到來。動物農場的倒閉，不只是產業問題，而是一個政策選擇：我們是否願意停止以市場需求為理由，持續製造被展示、被淘汰的生命。

（作者為PETA亞洲善待動物組織總裁）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法