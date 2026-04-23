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自由開講》百人中毒不是意外 風險沒有被接住

2026/04/23 18:00

◎ 張商陽

百人中毒不是意外，是風險一路沒被管住，最後一起爆出來。高雄潤餅與新北便當接連出現大規模的沙門氏菌事件，看似個別店家出錯，但同樣規模與類型反覆出現，本身就不是偶然。

高市苓雅區正義市場潤餅中毒案。（資料照）高市苓雅區正義市場潤餅中毒案。（資料照）我是蛋農，就我知道的方向說一說。從食材角度來看，蛋與蛋製品本來就是高風險來源之一，像沙門氏菌這類細菌，本來就可能存在於蛋殼或環境中，在適合條件下增長。問題不在蛋，而在使用方式。當這類食材進入大量製作、常溫處理與反覆接觸的流程時，只要其中一個環節失守，問題就不會停在一份，而是跟著產量和流通距離一起擴大。

不同國家對蛋的處理方式並不相同。有的透過清洗、分級與冷鏈降低污染，有的則強調源頭衛生與分級制度，避免蛋在一開始就帶有風險。不採清洗的制度，前提是髒蛋必須在進入市場前排除，風險被鎖在生產端。這樣的做法建立在蛋殼表面存在天然保護膜的前提之上，可以阻擋外部污染進入，一旦清洗反而可能破壞。相對地，洗選雖然會影響這層保護膜，但也能在處理過程中降低表面污染，將附著在蛋殼上的致病來源降下來。兩種做法不同，但都在處理同一件事：把風險停在可控制的範圍內。

作法不同，但共通點只有一個，就是風險都有被制度接住，而不是在流通過程中自行擴散；示意圖。（資料照）作法不同，但共通點只有一個，就是風險都有被制度接住，而不是在流通過程中自行擴散；示意圖。（資料照）美國採取洗選與冷鏈管理，歐洲多數國家不洗蛋但強化源頭與分級制度，日本則在洗選之外建立標示與流通管理，甚至允許生食。做法不同，但共通點只有一個，就是風險都有被制度接住，而不是在流通過程中自行擴散。差別不在做法，而在每一種做法背後，都有對應的管理強度。

這些制度不是免費的。清洗、分級、冷鏈與標示，都會反映在成本上。但成本的差異，本質上是風險管理能力的差異。當成本被壓低時，風險並沒有消失，只是換了地方承擔。

一旦進入大量製作流程，問題就不再是單一批次，而可能擴散成整體事件。（資料照）一旦進入大量製作流程，問題就不再是單一批次，而可能擴散成整體事件。（資料照）台灣並非沒有制度。洗選蛋有標示、有分級，溯源相對完整；散蛋則在來源標示與批次管理上不一致，混批與常溫流通並不少見。不是不能追，而是不一定追得到。一旦進入大量製作流程，問題就不再是單一批次，而可能擴散成整體事件。

台灣蛋雞產業高度分散，存在相當比例的小型蛋場，甚至有僅數百隻規模的業者。當來源如此零散時，生產與管理標準就很難維持一致。一旦這些差異進入同一個流通體系，風險就會被放大。洗選與不洗，從來不是對立選擇。做法可以不同，但風險不能沒有去向。問題不在蛋，而在制度沒有把風險管住。

（作者為蛋農）

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