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自由開講》台灣的大學教授對AI認知與應用現況

2026/04/28 09:00

◎ 蕭錫惠

當AI已經改寫產業運作與知識生產模式時，台灣高等教育的反應，卻顯得異常遲緩。

生成式AI自2023年快速普及後，其影響已從工具層延伸至整體知識結構。進入2026年，人工智慧正進一步邁向Physical AI（實體人工智慧），從虛擬生成走向真實介入，直接驅動自動化製造、智慧物流與機器人系統的決策。然而，台灣的大學教授在這一波技術轉折點上，卻面臨顯著的知行落差。

2026年，人工智慧正邁向Physical AI（實體人工智慧），從虛擬生成走向真實介入，直接驅動智慧物流與機器人系統的決策；示意圖。（歐新社檔案照）2026年，人工智慧正邁向Physical AI（實體人工智慧），從虛擬生成走向真實介入，直接驅動智慧物流與機器人系統的決策；示意圖。（歐新社檔案照）

調查顯示，雖然大學教授使用AI工具的比例推估落在五成至七成之間，但應用多停留在文獻整理、資料摘要等輔助工具層級，尚未深入課程設計或研究方法的結構性轉變。多數教師對AI具備基本概念，卻缺乏將其整合進專業場景的能力。此外，教育體系過度偏向風險導向，將心力聚焦於防範抄襲與學術誠信，反而壓縮了AI作為能力延伸工具的正面應用空間。

為了突破現狀，提升台灣高教的國際競爭力，以下提出三項改善建議：

一、從防弊轉向共生，重塑評量機制

教育體系應減少對抄襲的過度焦慮，轉而將AI納入評量標準。鼓勵教師設計AI無法單獨完成的題目，例如要求學生繳交與AI反覆修正的對話歷程，或增加口試與實作比例。將AI視為能力的延伸，而非作弊的工具。這將從根本改變「AI＝作弊」的認知框架。

二、建立微型學分制度，緩解制度滯後

AI技術以月為單位快速演進，傳統以年為單位的課程調整緩不濟急。校方應建立彈性的微型課程，讓教師能針對最新的AI技術快速開設短期學分課。同時，將數位轉型貢獻納入教授升等或評鑑的誘因，提供實質支持。這將讓教育體系的更新速度，首次接近技術變化速度。

AI技術進步快速，校方應建立彈性的微型課程，讓教師能針對最新的AI技術快速開設短期學分課；示意圖。（法新社檔案照）AI技術進步快速，校方應建立彈性的微型課程，讓教師能針對最新的AI技術快速開設短期學分課；示意圖。（法新社檔案照）

三、跨世代協作，推動逆向導師制

研究顯示，教師年資越高，AI素養普遍越低。應媒合精通AI工具的年輕學者或助教，擔任資深教授的AI導師，協助將AI整合進傳統研究方法中。透過跨世代的經驗交換，縮短技術落差，緩解資深學者對新技術的距離感。例如在研究計畫或課程中，讓年輕學者主導AI工具導入，資深教授提供領域知識，形成實際協作場景。這將加速知識與技術在世代之間的流動。

結語

當產業已將AI視為基本能力，而教育仍停留在是否使用的辯論時，這不只是技術差距，更是世代競爭力的分水嶺。

台灣高等教育必須從制度與心態上同步變革，才能在AI時代中，重新定義大學的價值。

（作者為自由撰稿人）

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