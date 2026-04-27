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自由開講》北約三十國代表訪日的戰略意義

2026/04/27 20:00

◎ 李其澤

近日北大西洋公約組織（NATO）約30個成員國大使組團訪問日本。（取自NHK日本國際傳媒網站）近日北大西洋公約組織（NATO）約30個成員國大使組團訪問日本。（取自NHK日本國際傳媒網站）

約三十名北約成員國常駐代表近日集體訪問日本，表面上看是一場高層外交互動，實際上卻是當前全球戰略格局變化的一個清楚訊號。日本外務省已明確表示，雙方將在「歐洲—大西洋安全與印太安全密切相連」的共同認知下深化合作；北約官方對日合作文件也早已把海上安全、網路防衛、科技韌性與規則秩序維護列為重點。這說明一件事：北約雖然沒有搬到亞洲，但亞洲已更深地進入北約的戰略視野

這次訪日之所以重要，不只是因為規模大，更因為它發生在一個極敏感的時間點。俄烏戰爭仍未終結，中東局勢持續惡化，美國對盟友的安全承諾又出現更多不確定性。就在這種背景下，日本不再只是美國在東亞的傳統盟友，而開始被歐洲視為一個能提供軍工能力、印太戰略縱深與政治協調空間的重要節點。路透也指出，隨著日本準備進一步鬆綁武器出口規則，從歐洲到亞洲的盟友都在重新評估日本的安全角色

日本外務大臣茂木敏充（中）向來訪的北約大使團強調，日本與歐洲的安全保障不可分割，希望北約各國加深對日本及印太安全環境的理解。（路透）日本外務大臣茂木敏充（中）向來訪的北約大使團強調，日本與歐洲的安全保障不可分割，希望北約各國加深對日本及印太安全環境的理解。（路透）

若從戰略層面來看，這次訪問至少有三層意義：

第一，北約的威脅認知正在全球化

過去歐洲較傾向把印太局勢視為美國主導的區域問題，但現在無論是中國軍事擴張、俄中合作，還是供應鏈、海權與科技安全，已讓越來越多歐洲國家認為，印太穩定直接關係歐洲安全

第二，盟友正在尋找更多橫向連結

越來越多歐洲國家不再完全把國家安全押注在華府單一決策上。

第三，日本國際角色定位改變

日本正在從「美國保護下的區域盟友」，逐漸轉變為「可向外輸出安全能力的戰略支點」。

這對中國的意義也非常清楚。北京最不樂見的，不是一次訪日本身，而是印太議題被歐洲化、全球化。當約三十名北約成員國代表在東京集中討論中國、俄羅斯與印太秩序問題時，這本身就是一種戰略訊號：未來台海、東海、南海與供應鏈風險，不再只是區域問題，而更可能被視為牽動歐洲與全球利益的共同議題。這會提高中國未來任何區域行動的外交與經濟成本

隨著北約組織越來越重視印太安全，也提高了中國未來任何區域行動的外交與經濟成本；示意圖（路透）隨著北約組織越來越重視印太安全，也提高了中國未來任何區域行動的外交與經濟成本；示意圖（路透）

當然，也不必過度解讀。這不等於「亞洲版北約」正在成形。北約的集體防禦義務仍只適用於正式成員，日本依然是夥伴國，而非北約成員。更準確地說，現在發生的不是北約東進，而是三件事同步展開：北約的戰略視野向印太延伸、日本的安全角色向全球化邁進、以及歐亞盟友之間的網絡化加速

因此，這次「三十國代表訪日」真正值得重視的，不在於它是否象徵一個新軍事同盟立刻成形，而在於它顯示全球安全版圖正在重新拼接。日本不再只是地理上的前線，而是制度、工業與戰略協調的節點；北約也不再只盯著歐洲本土，而開始把印太視為不可分割的安全前沿。對台灣而言，這同樣是一個重要提醒：未來印太安全的討論，不會再只是亞洲內部問題，而將越來越深地嵌入歐亞聯動的大格局之中

（作者為彰師大副教授）

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