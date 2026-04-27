自由開講》「鄭習會」的政治幻象與現實交鋒：一場各取所需的政治操作

◎ 蕭錫惠

2026年4月，國民黨主席鄭麗文率團前往北京，與中共總書記習近平會晤。這場以「和平之旅」為名的交流，在鏡頭前營造出對話與緩和的氛圍，但本質上並非和平突破，而是政治算計下的表演性操作。若將其置於當前國際地緣政治與兩岸實際情勢中觀察，便不難發現，其象徵意義遠大於實質效果。

中共解放軍在台海周邊的活動並未減弱，軍機與艦艇仍維持常態化運作。（國防部提供、美聯社、歐新社；本報合成）首先，最明顯的矛盾在於和平語言與軍事現實的落差。根據公開資訊與多方觀察，會面前後，中共解放軍在台海周邊的活動並未減弱，軍機與艦艇仍維持常態化運作。這顯示北京一方面釋放對話訊號，另一方面持續施加軍事壓力，形成典型的「雙軌操作」。政治交流在此並非替代軍事手段，而是與其並行。更關鍵的是，現實早已反覆顯現：軍事不會為政治表演讓路。

其次，從北京的角度來看，此次會面亦反映出其在多重壓力下的策略調整。中國正面臨經濟成長放緩、供應鏈重組與外部競爭加劇等挑戰，對台政策的操作空間出現收縮。在此情況下，透過與台灣在野勢力互動，北京得以在不升高衝突的前提下，持續對台灣內部政治施加影響，並維持一定的戰略彈性。

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第三，資本的動向提供了更為直接的現實判斷。相較於過去台商積極參與兩岸交流，此次企業界態度相對審慎。多方觀察指出，在全球去風險化趨勢下，企業更重視供應鏈安全與地緣政治風險，逐步調整布局。市場從不相信政治語言，只相信風險。當資本開始移動，便意味著對未來環境的實際評估已經改變。

在全球去風險化趨勢下，企業更重視供應鏈安全與地緣政治風險，逐步調整布局；示意圖。（路透）第四，在國際層面，美國持續強調兩岸互動應建立在和平、對等且不帶脅迫的基礎上，並須尊重台灣的民主程序。此一制度性立場，形塑了台海議題的國際邊界，也限制了任何非正式政治接觸的實質影響力。

最後，回到台灣內部，此次會面具有雙面效應。對國民黨而言，這是試圖重建兩岸溝通能力的政治操作，但也可能引發對其立場的質疑；對執政黨而言，外部壓力與國際支持有助於強化安全論述，但地方選舉仍將回歸民生與治理表現。

當軍事壓力未減、資本持續調整、國際立場未變時，任何單一政治會面都難以撼動既有結構。這不只是一次會面，而是威權體制、民主制度與資本市場三種力量的同場競逐。

在這樣的現實之下，台灣的未來不取決於短期政治訊號，而在於長期的制度韌性與國際連結。幻想不會帶來和平，只會縮短衝突來臨的距離。

（作者為自由撰稿人）

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